достопримечательностям по дороге на рафтинг. Поездка была комфортая и увлекательная. Мы ему очень благодарны за это чудесное путешествие.

Сам рафтинг выше всех похвал: интересно, красиво, безопасно. Опытные и веселые инструктора. Спасибо им огромное. Они смогли нам передать ощущение экстрима от реки и рафтинга. Главное-безопасно и профессионально!

Кемпинг оборудован тоже хорошо:есть горячая вода, зона отдыха, предлагали чай, кофе.

Потеряли часть экипировки(тапки для рафтинга),Томас сказал не беда-главное, что нам все понравилось!

Поездка заняла более 7 часов. Доставлены в отель без сил, но очень довольными.

Спасибо все команде за их работу и наше счастье!

Нас было трое-2 взрослых и подросток 14 лет.