Река Риони – экскурсии в Кутаиси

Найдено 3 экскурсии в категории «Река Риони» в Кутаиси, цены от €65. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Кутаиси сквозь века
Пешая
3 часа
122 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Погрузитесь в волшебный мир Кутаиси, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя красоту и традиции этого города
Начало: У туристического инфоцентра
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€70 за всё до 5 чел.
В краю орлов и крутых скал. За легендарным вином Усахелаури
На машине
7 часов
8 отзывов
Индивидуальная
Начните свое путешествие из Кутаиси, одного из древнейших городов мира. Вас ждут легенды горцев, живописные виды и дегустация редкого вина Усахелаури
Начало: У фонтана
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €65 за человека
Лучший рафтинг Грузии из Кутаиси
Сплавы и рафтинг
7 часов
23 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Отправиться в захватывающее приключение и исследовать природные и исторические места Рачи
Начало: Кутаиси
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:00
от €240 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    8 января 2026
    В краю орлов и крутых скал. За легендарным вином Усахелаури
    Серго удивительный гид - мы увидели невероятные водопады, фантастические горные вершины, побывали в грузинской семье, где нас принимали тепло и
    душевно, как близких друзей, затопили камин, чтобы мы отогрелись после дороги по снегу, накормили домашней едой. Мы попробовали редкое вино, которое изготовляют только в этом регионе Грузии. Серго сделал все, чтобы этот день стал действительно незабываемым. Спасибо Вам, Серго!

  • О
    Оксана
    22 июля 2025
    Лучший рафтинг Грузии из Кутаиси
    Сказать, что нам понравилось- это ничего не сказать. Было просто супер! От отеля нас забрал водитель, покатал по всем возможным
    достопримечательностям по дороге на рафтинг. Поездка была комфортая и увлекательная. Мы ему очень благодарны за это чудесное путешествие.
    Сам рафтинг выше всех похвал: интересно, красиво, безопасно. Опытные и веселые инструктора. Спасибо им огромное. Они смогли нам передать ощущение экстрима от реки и рафтинга. Главное-безопасно и профессионально!
    Кемпинг оборудован тоже хорошо:есть горячая вода, зона отдыха, предлагали чай, кофе.
    Потеряли часть экипировки(тапки для рафтинга),Томас сказал не беда-главное, что нам все понравилось!
    Поездка заняла более 7 часов. Доставлены в отель без сил, но очень довольными.
    Спасибо все команде за их работу и наше счастье!
    Нас было трое-2 взрослых и подросток 14 лет.

  • Т
    Тая
    22 июня 2025
    Лучший рафтинг Грузии из Кутаиси
    Все было великолепно! Помимо крутого и незабываемого рафтинга, вам могут организовать проживание в палатке на территории в палатке в спальных
    мешках: ночью был дождь, а утром — пение птиц, которое не встретишь в городе. Кормят замечательно, очень отзывчивые и готовы помочь. Прикольный пес Бакс, вечером сопровождал нас на прогулке

    Крайне рекомендую! Если вдруг еще будем в Грузии — обязательно приедем🙏🏻

    Томас, спасибо вам и вашей команде за прекрасный день

  • Y
    Yelena
    23 августа 2024
    Лучший рафтинг Грузии из Кутаиси
    Нам очень понравился рафтинг с Томасом. Хорошая организация. Природа, река, воздух замечательные!
  • Е
    Елена
    23 июля 2024
    В краю орлов и крутых скал. За легендарным вином Усахелаури
    Экскурсия понравилась)
    Маршрут был очень красивый и мы со всем справились, хотя подъем на гору требовал неплохой физической подготовки, так как
    был по крутой деревянной лестнице, у которой часть ступеней отсутствовали
    Виды с гор потрясающие, древний монастырь тоже произвел впечатление тем, насколько хорошо сохранились фрески и резьба по камню
    Дегустация в этот раз была очень домашняя
    Водитель и гид были дружелюбны и готовы помочь, ответить на вопросы
    Спасибо за экскурсию)

  • Е
    Екатерина
    20 июля 2024
    Лучший рафтинг Грузии из Кутаиси
    Это был мой первый опыт сплава по горной реке, поэтому очень переживала, что будет тяжело, но в итоге мне безумно
    понравилось!
    Дают гидрокостюм, спасательный жилет и каску. На ноги я брала свои аквашузы, но если нет, их тоже предоставляют. Сплав в два этапа, чтоб можно было передохнуть и набраться сил перед вторым заходом, который посложнее)
    После сплава показали красивый, небольшой водопад и много ещё чего на обратном пути по другой дороге.
    В отель приехала уставшая, но довольная, на следующее утро чуть ручки ныли от махания веслом)

  • И
    Инесса
    29 мая 2024
    Лучший рафтинг Грузии из Кутаиси
    Это было великолепно. Мы объязательно вернёмся,но уже на другой маршрут. Спасибо вашей команде
  • V
    Viktorija
    30 сентября 2023
    Лучший рафтинг Грузии из Кутаиси
    Первый опыт рафтинга оказался очень удачным. Обязательно вернемся, весной, когда уровень воды будет выше, и пороги круче! Поездка до лагеря рафтинга была интересной, с парой остановок и немногими рассказами.
  • А
    Арайлым
    5 сентября 2023
    В краю орлов и крутых скал. За легендарным вином Усахелаури
    Всем привет, 28 августа мы провели очень круто время с Серго, он стал нашим другом. Отличный гид и отличный человек, берите у него туры, вы точно не пожалеете👍👍👍
  • М
    Максим
    13 августа 2023
    Лучший рафтинг Грузии из Кутаиси
    Это лучшая экскурсия, на Трипстер, что я посещал. Гид Томас большой молодец. Спасибо ему за прекрасные эмоции!!
Ответы на вопросы от путешественников по Кутаиси в категории «Река Риони»

