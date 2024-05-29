И Инесса Лучший рафтинг Грузии из Кутаиси Это было великолепно. Мы объязательно вернёмся,но уже на другой маршрут. Спасибо вашей команде

V Viktorija Лучший рафтинг Грузии из Кутаиси Первый опыт рафтинга оказался очень удачным. Обязательно вернемся, весной, когда уровень воды будет выше, и пороги круче! Поездка до лагеря рафтинга была интересной, с парой остановок и немногими рассказами.