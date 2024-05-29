1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Лучший рафтинг Грузии из Кутаиси: Гелати, озеро Шаори и река Риони
Приглашаем вас на захватывающий рафтинг по реке Риони из Кутаиси. Откройте для себя красоту Грузии, наслаждаясь приключением и местной культурой
Начало: Кутаиси
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от €180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Рафтинг на реке Цхенисцкали: приключение длиной в 12 км в Кутаиси
Погрузитесь в мир приключений с рафтингом на реке Цхенисцкали. Эмоции, которые останутся с вами навсегда, ждут вас в Кутаиси
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
$40 за человека
Индивидуальная
9 часов
Экстремальный рафтинг в Кутаиси: приключение среди каньонов и водопадов
Готовы к приключению жизни? Присоединяйтесь к нам в путешествие по бурным рекам и живописным каньонам Грузии
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с туристом в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$70 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИнесса29 мая 2024Это было великолепно. Мы объязательно вернёмся,но уже на другой маршрут. Спасибо вашей команде
- VViktorija30 сентября 2023Первый опыт рафтинга оказался очень удачным. Обязательно вернемся, весной, когда уровень воды будет выше, и пороги круче! Поездка до лагеря рафтинга была интересной, с парой остановок и немногими рассказами.
- ММаксим13 августа 2023Это лучшая экскурсия, на Трипстер, что я посещал. Гид Томас большой молодец. Спасибо ему за прекрасные эмоции!!
Ответы на вопросы от путешественников по Кутаиси в категории «Сплавы и рафтинг»
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