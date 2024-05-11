Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Мцхете, цены от €120. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Мцхета, Шиомгвиме, Уплисцихе - обращение к истокам
На машине
4 отзыва
9 часов
Индивидуальная
Мцхета, Шиомгвиме, Уплисцихе: путешествие к истокам грузинской культуры
Погрузитесь в уникальную атмосферу Грузии, посетив её духовные и исторические сокровища без посредников
Начало: Место Вашего проживания в Тбилиси
Завтра в 08:00
16 авг в 08:00
от 197 за человека
Неизведанная Мцхета
На машине
2 отзыва
9 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Неизведанная Мцхета: монастыри, развалины и душа Грузии
Приглашаем в путешествие по святым и таинственным местам Мцхеты, где каждый камень хранит истории веков
Начало: Тбилиси
Завтра в 09:00
19 авг в 09:00
155 за всё до 5 чел.
Монастырь Джвари, конная прогулка и улицы старого Тбилиси
На машине
Конные прогулки
8 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 15 чел.
Монастырь Джвари, конная прогулка и прелести старого Тбилиси
Погрузитесь в историю Грузии, наслаждаясь красотой Мцхеты, монастыря Джвари и живописными видами во время конной прогулки
16 авг в 09:30
17 авг в 09:30
от 120 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    11 мая 2024
    Монастырь Джвари, конная прогулка и улицы старого Тбилиси
    Нам не повезло с погодой, зато очень повезло с гидом! Огромное спасибо Нукри за отличную экскурсию и за полезную информацию, следующий день в Тбилиси благодаря этому провели просто замечательно.
  • D
    David
    26 января 2024
    Неизведанная Мцхета
    Highly recommended. The guide had very good knowledge of the history of the objects we saw on the route. He
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    was flexible and the attractions were empty except for us. For those who are interested in seeing important but overlooked historical and cultural attractions. Our party was quite satisfied.

  • В
    Вадим-Богдан
    26 июля 2023
    Монастырь Джвари, конная прогулка и улицы старого Тбилиси
    Провели прекрасно день. Гид встречает гостеприимно с грузинским вином. Рассказывает увлекательную историю Грузии и показывает красивые места. Отдельно спасибо за сделаные на память фотографии. Экскурсовод показал невероятно красивые места. И конечно же накормил вкусной грузинской пищей. Всем советую.
    Провели прекрасно день. Гид встречает гостеприимно с грузинским вином. Рассказывает увлекательную историю Грузии и показывает красивые места
  • Л
    Лилия
    23 июня 2023
    Монастырь Джвари, конная прогулка и улицы старого Тбилиси
    Огромное спасибо,, Nukri, за проведенный день в нашей компании, за интересные рассказы, за юмор, за уютный ресторан с вкусной едой,
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    за аккуратную езду, за интересные места… Мы все очень рады, что встретили такого гида, как Nukri, замечательного человека… Обязательно будем рекомендовать его своим друзьям. Удачи тебе, Nukri!

  • М
    Марина
    11 ноября 2018
    Неизведанная Мцхета
    Леван-интеллигентный,спокойный молодой человек. Не смотря на то,что рассказчик он не очень,экскурсия все равно удалась. Немного не повезло с погодой,однако Леван
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    показал нам красоту и величественность старинных храмов и монастырей,которые находятся буквально в облаках и добраться в те места самим просто невозможно. Шикарные виды старой Мцхеты,конечно,впечатляют,прекрасные виды для фото. Завез перекусить в спокойное местечко с хорошей грузинской кухней,за обедом приятно общался с нами. В целом экскурсию порекомендую как обзорную,не слишком загруженную информацией,однако от этого не менее интересной. Спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Мцхете в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мцхете
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Мцхета, Шиомгвиме, Уплисцихе - обращение к истокам
  2. Неизведанная Мцхета
  3. Монастырь Джвари, конная прогулка и улицы старого Тбилиси
Какие места ещё посмотреть в Мцхете
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
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  2. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Мцхете в августе 2024
Сейчас в Мцхете в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 197. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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