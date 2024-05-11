9 часов
Индивидуальная
Мцхета, Шиомгвиме, Уплисцихе: путешествие к истокам грузинской культуры
Погрузитесь в уникальную атмосферу Грузии, посетив её духовные и исторические сокровища без посредников
Начало: Место Вашего проживания в Тбилиси
Завтра в 08:00
16 авг в 08:00
от €197 за человека
9 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Неизведанная Мцхета: монастыри, развалины и душа Грузии
Приглашаем в путешествие по святым и таинственным местам Мцхеты, где каждый камень хранит истории веков
Начало: Тбилиси
Завтра в 09:00
19 авг в 09:00
€155 за всё до 5 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 15 чел.
Монастырь Джвари, конная прогулка и прелести старого Тбилиси
Погрузитесь в историю Грузии, наслаждаясь красотой Мцхеты, монастыря Джвари и живописными видами во время конной прогулки
16 авг в 09:30
17 авг в 09:30
от €120 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина11 мая 2024Нам не повезло с погодой, зато очень повезло с гидом! Огромное спасибо Нукри за отличную экскурсию и за полезную информацию, следующий день в Тбилиси благодаря этому провели просто замечательно.
- DDavid26 января 2024Highly recommended. The guide had very good knowledge of the history of the objects we saw on the route. He
- ВВадим-Богдан26 июля 2023Провели прекрасно день. Гид встречает гостеприимно с грузинским вином. Рассказывает увлекательную историю Грузии и показывает красивые места. Отдельно спасибо за сделаные на память фотографии. Экскурсовод показал невероятно красивые места. И конечно же накормил вкусной грузинской пищей. Всем советую.
- ЛЛилия23 июня 2023Огромное спасибо,, Nukri, за проведенный день в нашей компании, за интересные рассказы, за юмор, за уютный ресторан с вкусной едой,
- ММарина11 ноября 2018Леван-интеллигентный,спокойный молодой человек. Не смотря на то,что рассказчик он не очень,экскурсия все равно удалась. Немного не повезло с погодой,однако Леван
Ответы на вопросы от путешественников по Мцхете в категории «Нескучные экскурсии»
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