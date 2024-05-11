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показал нам красоту и величественность старинных храмов и монастырей,которые находятся буквально в облаках и добраться в те места самим просто невозможно. Шикарные виды старой Мцхеты,конечно,впечатляют,прекрасные виды для фото. Завез перекусить в спокойное местечко с хорошей грузинской кухней,за обедом приятно общался с нами. В целом экскурсию порекомендую как обзорную,не слишком загруженную информацией,однако от этого не менее интересной. Спасибо.