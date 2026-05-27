Армения - день у соседа: монастыри, каньоны и домашний обед

Открыть для себя новую страну - за 1 день из Тбилиси
Вы выедете из Тбилиси, пересечёте границу и окажетесь в северной Армении — среди небольших городков с большой историей.

Посетите монастыри Ахталу, Ахпат и Санаин, каньон реки Дебед, мост 12 века и
музей братьев Микоянов, а изюминкой станет домашний обед в армянской семье.

Это формат для тех, кто хочет «пожить один день у соседа»: увидеть, как здесь молятся, едят, помнят историю и принимают гостей.

Описание экскурсии

Утренний выезд из Тбилиси

Дорога к границе и первые рассказы о том, чем Армения отличается от Грузии и что нас ждёт впереди.

Ахтала: крепость и фрески

Остановка у монастыря-крепости Ахтала с мощными стенами и редкими для региона византийскими фресками. Вы услышите об истории комплекса и роли князя Иване Мхаргрдзели в расцвете монастыря.

Ахпат: монастырь ЮНЕСКО

Далее — Ахпат, монастырь 10 века и бывший культурный центр Средневековой Армении. Вы прогуляетесь по территории, увидите хачкары, древние постройки и узнаете, за что комплекс включили в список Всемирного наследия.

Домашний обед в армянской семье

В середине дня — обед у местных жителей с традиционными армянскими блюдами. Без «туристического меню»: всё как для своих — возможность почувствовать настоящее гостеприимство и расспросить хозяев о жизни в регионе.

Каньон Дебед и каменный мост

По дороге вы увидите Дебедский каньон с крутыми склонами, а также арочный каменный мост 12 века — некогда часть важного торгового пути. Будет время для фото и коротких прогулок.

Музей братьев Микоянов и самолёт МиГ-21

Остановка у музея, посвящённого Артёму и Анастасу Микоянам. Вы узнаете об истории авиаконструкторского КБ МиГ и увидите самолёт-истребитель как напоминание о советском авиационном наследии.

Санаин: монастырь и академия

Финальная точка в Армении — монастырский комплекс Санаин с церковью, библиотекой, скрипторием, колокольней и старинными хачкарами. Гид расскажет о средневековой академии и роли Санаина в духовной и интеллектуальной жизни страны.

Вечернее возвращение в Тбилиси

По пути обратно — короткая остановка в магазине, пересечение границы и возвращение в центр города.

Примерный тайминг

9:00 — выезд от станции метро «Авлабари»
10:15 — граница Грузии и Армении
11:00 — остановка в местном магазине в Армении
11:50 — монастырь-крепость Ахтала
12:55 — монастырский комплекс Ахпат
14:00 — обед в местной семье
16:00 — монастырский комплекс Санаин
17:40 — остановка в местном магазине
18:00 — пересечение границы
20:00 — возвращение к станции метро «Авлабари»

Организационные детали

  • Поедем на Mercedes Sprinter или Mercedes Viano
  • Возьмите с собой загранпаспорт
  • В стоимость входят все входные билеты и домашний обед в местной семье с традиционными армянскими блюдами
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник€69
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Авлабари»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ника
Ника — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы — опытная туристическая компания, создающая незабываемые путешествия по Грузии. Наша цель — подарить каждому гостю персональный и аутентичный опыт, раскрывающий культуру, историю и природную красоту страны. Мы обеспечиваем высокий уровень
сервиса и разрабатываем индивидуальные маршруты с учётом ваших интересов и бюджета. Богатое наследие, вкусная кухня, величественные горы и живописные пейзажи — всё это ждёт вас в Грузии. Русскоязычные туры — наше новое направление, созданное для того, чтобы сделать путешествие по Грузии ещё более комфортным и понятным для наших гостей. Позвольте нам показать вам лучшее! Свяжитесь с нами и начните планировать путешествие вашей мечты. Гамарджоба!

