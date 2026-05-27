Вы выедете из Тбилиси, пересечёте границу и окажетесь в северной Армении — среди небольших городков с большой историей.Посетите монастыри Ахталу, Ахпат и Санаин, каньон реки Дебед, мост 12 века и

музей братьев Микоянов, а изюминкой станет домашний обед в армянской семье. Это формат для тех, кто хочет «пожить один день у соседа»: увидеть, как здесь молятся, едят, помнят историю и принимают гостей.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Утренний выезд из Тбилиси

Дорога к границе и первые рассказы о том, чем Армения отличается от Грузии и что нас ждёт впереди.

Ахтала: крепость и фрески

Остановка у монастыря-крепости Ахтала с мощными стенами и редкими для региона византийскими фресками. Вы услышите об истории комплекса и роли князя Иване Мхаргрдзели в расцвете монастыря.

Ахпат: монастырь ЮНЕСКО

Далее — Ахпат, монастырь 10 века и бывший культурный центр Средневековой Армении. Вы прогуляетесь по территории, увидите хачкары, древние постройки и узнаете, за что комплекс включили в список Всемирного наследия.

Домашний обед в армянской семье

В середине дня — обед у местных жителей с традиционными армянскими блюдами. Без «туристического меню»: всё как для своих — возможность почувствовать настоящее гостеприимство и расспросить хозяев о жизни в регионе.

Каньон Дебед и каменный мост

По дороге вы увидите Дебедский каньон с крутыми склонами, а также арочный каменный мост 12 века — некогда часть важного торгового пути. Будет время для фото и коротких прогулок.

Музей братьев Микоянов и самолёт МиГ-21

Остановка у музея, посвящённого Артёму и Анастасу Микоянам. Вы узнаете об истории авиаконструкторского КБ МиГ и увидите самолёт-истребитель как напоминание о советском авиационном наследии.

Санаин: монастырь и академия

Финальная точка в Армении — монастырский комплекс Санаин с церковью, библиотекой, скрипторием, колокольней и старинными хачкарами. Гид расскажет о средневековой академии и роли Санаина в духовной и интеллектуальной жизни страны.

Вечернее возвращение в Тбилиси

По пути обратно — короткая остановка в магазине, пересечение границы и возвращение в центр города.

Примерный тайминг

9:00 — выезд от станции метро «Авлабари»

10:15 — граница Грузии и Армении

11:00 — остановка в местном магазине в Армении

11:50 — монастырь-крепость Ахтала

12:55 — монастырский комплекс Ахпат

14:00 — обед в местной семье

16:00 — монастырский комплекс Санаин

17:40 — остановка в местном магазине

18:00 — пересечение границы

20:00 — возвращение к станции метро «Авлабари»

Организационные детали