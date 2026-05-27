Армения - день у соседа: монастыри, каньоны и домашний обед
Открыть для себя новую страну - за 1 день из Тбилиси
Вы выедете из Тбилиси, пересечёте границу и окажетесь в северной Армении — среди небольших городков с большой историей.
Посетите монастыри Ахталу, Ахпат и Санаин, каньон реки Дебед, мост 12 века и читать дальшеуменьшить
музей братьев Микоянов, а изюминкой станет домашний обед в армянской семье.
Это формат для тех, кто хочет «пожить один день у соседа»: увидеть, как здесь молятся, едят, помнят историю и принимают гостей.
Описание экскурсии
Утренний выезд из Тбилиси
Дорога к границе и первые рассказы о том, чем Армения отличается от Грузии и что нас ждёт впереди.
Ахтала: крепость и фрески
Остановка у монастыря-крепости Ахтала с мощными стенами и редкими для региона византийскими фресками. Вы услышите об истории комплекса и роли князя Иване Мхаргрдзели в расцвете монастыря.
Ахпат: монастырь ЮНЕСКО
Далее — Ахпат, монастырь 10 века и бывший культурный центр Средневековой Армении. Вы прогуляетесь по территории, увидите хачкары, древние постройки и узнаете, за что комплекс включили в список Всемирного наследия.
Домашний обед в армянской семье
В середине дня — обед у местных жителей с традиционными армянскими блюдами. Без «туристического меню»: всё как для своих — возможность почувствовать настоящее гостеприимство и расспросить хозяев о жизни в регионе.
Каньон Дебед и каменный мост
По дороге вы увидите Дебедский каньон с крутыми склонами, а также арочный каменный мост 12 века — некогда часть важного торгового пути. Будет время для фото и коротких прогулок.
Музей братьев Микоянов и самолёт МиГ-21
Остановка у музея, посвящённого Артёму и Анастасу Микоянам. Вы узнаете об истории авиаконструкторского КБ МиГ и увидите самолёт-истребитель как напоминание о советском авиационном наследии.
Санаин: монастырь и академия
Финальная точка в Армении — монастырский комплекс Санаин с церковью, библиотекой, скрипторием, колокольней и старинными хачкарами. Гид расскажет о средневековой академии и роли Санаина в духовной и интеллектуальной жизни страны.
Вечернее возвращение в Тбилиси
По пути обратно — короткая остановка в магазине, пересечение границы и возвращение в центр города.
Примерный тайминг
9:00 — выезд от станции метро «Авлабари» 10:15 — граница Грузии и Армении 11:00 — остановка в местном магазине в Армении 11:50 — монастырь-крепость Ахтала 12:55 — монастырский комплекс Ахпат 14:00 — обед в местной семье 16:00 — монастырский комплекс Санаин 17:40 — остановка в местном магазине 18:00 — пересечение границы 20:00 — возвращение к станции метро «Авлабари»
Организационные детали
Поедем на Mercedes Sprinter или Mercedes Viano
Возьмите с собой загранпаспорт
В стоимость входят все входные билеты и домашний обед в местной семье с традиционными армянскими блюдами
С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 08:30
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Участник
€69
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Авлабари»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
