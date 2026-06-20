Предлагаем вам незабываемое путешествие, в котором вы увидите 2 разные Кахетии: пустыню и Алазанскую долину.
В пустыне мы посетим монастырский комплекс Давид-Гареджа и полюбуемся радужными горами, а во второй части путешествия нас будет ждать город любви — Сигнахи, монастырь Святой Нино в Бодбе и дегустация изысканных вин.
В пустыне мы посетим монастырский комплекс Давид-Гареджа и полюбуемся радужными горами, а во второй части путешествия нас будет ждать город любви — Сигнахи, монастырь Святой Нино в Бодбе и дегустация изысканных вин.
Описание экскурсииЖивописное путешествие по Кахетии Вы отправитесь на восток страны, к грузино-азербайджанской границе. Полюбуетесь степью, меняющей цвет в зависимости от сезона, холмами причудливых форм, солёным озером и величественными Кавказскими горами. Мы сделаем короткие остановки для фото в самых красивых местах. Первой локацией станет монастырский комплекс Давид-Гареджа. Вы увидите знаменитую на весь христианский мир Лавру Святого Давида VI века. Это действующий мужской монастырь, поэтому мы осмотрим его снаружи, зато сможем зайти в Преображенскую церковь, где находятся мощи Святого Давида, а также посетить пещерный храм Натлисмцемели. После — горный треккинг: поход по склону, с которого открываются виды на радужные горы. В пути мы покажем вам высеченные в скале пещеры древнего монастыря Тетри-Удабно, украшенные средневековыми росписями. Древний монастырь Бодбе, романтичный Сигнахи и дегустация вина Мы продолжим наше путешествие в деревне Мзисгули и остановимся у фермеров, чтобы попробовать местные продукты: чурчхела, пастила, домашние вина Ркацители, Саперави и Киндзмараули. После — мы посетим монастырь Бодбе среди кипарисов. Это место упокоения Святой Нино. Здесь вы узнаете о судьбе крестительницы Сакартвело и о начале грузинской православной истории. Следующая локация — знаменитый Сигнахи. Вы убедитесь, недаром это место называют городом любви: нас будет ждать прогулка по романтичным улочкам с деревянными балконами, а также посещение древней крепости. Мы также заедем на дегустацию вин в традиционном погребе в городе Сигнахи, где вино производится по древним грузинским технологиям, которые насчитывают 8000 лет. На обед мы остановимся в ресторане с прекрасным видом на Алазанскую долину и Кавказский хребет.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Монастырский комплекс Давид-Гареджа
- Лавра Святого Давида
- Преображенская церковь
- Пещерный храм Натлисмцемели
- Монастырь Тетри-Удабно
- Деревня Мзисгули
- Монастырь Бодбе
- Прогулка по Сигнахи
- Дегустация вин
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Питание
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Галактиона Табидзе, 1
Завершение: Тбилиси, площадь Свободи, ул. Галактиона Табидзе, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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