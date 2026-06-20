Описание Фото Ответы на вопросы Предлагаем вам незабываемое путешествие, в котором вы увидите 2 разные Кахетии: пустыню и Алазанскую долину.



В пустыне мы посетим монастырский комплекс Давид-Гареджа и полюбуемся радужными горами, а во второй части путешествия нас будет ждать город любви — Сигнахи, монастырь Святой Нино в Бодбе и дегустация изысканных вин.

Funny Travel Ваш гид в Тбилиси Задать вопрос Групповая экскурсия $40 за человека 🇷🇺 русский

🇬🇧 английский 10 часов 1-15 человек На автобусе Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии Живописное путешествие по Кахетии Вы отправитесь на восток страны, к грузино-азербайджанской границе. Полюбуетесь степью, меняющей цвет в зависимости от сезона, холмами причудливых форм, солёным озером и величественными Кавказскими горами. Мы сделаем короткие остановки для фото в самых красивых местах. Первой локацией станет монастырский комплекс Давид-Гареджа. Вы увидите знаменитую на весь христианский мир Лавру Святого Давида VI века. Это действующий мужской монастырь, поэтому мы осмотрим его снаружи, зато сможем зайти в Преображенскую церковь, где находятся мощи Святого Давида, а также посетить пещерный храм Натлисмцемели. После — горный треккинг: поход по склону, с которого открываются виды на радужные горы. В пути мы покажем вам высеченные в скале пещеры древнего монастыря Тетри-Удабно, украшенные средневековыми росписями. Древний монастырь Бодбе, романтичный Сигнахи и дегустация вина Мы продолжим наше путешествие в деревне Мзисгули и остановимся у фермеров, чтобы попробовать местные продукты: чурчхела, пастила, домашние вина Ркацители, Саперави и Киндзмараули. После — мы посетим монастырь Бодбе среди кипарисов. Это место упокоения Святой Нино. Здесь вы узнаете о судьбе крестительницы Сакартвело и о начале грузинской православной истории. Следующая локация — знаменитый Сигнахи. Вы убедитесь, недаром это место называют городом любви: нас будет ждать прогулка по романтичным улочкам с деревянными балконами, а также посещение древней крепости. Мы также заедем на дегустацию вин в традиционном погребе в городе Сигнахи, где вино производится по древним грузинским технологиям, которые насчитывают 8000 лет. На обед мы остановимся в ресторане с прекрасным видом на Алазанскую долину и Кавказский хребет.

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