Давидо-Гареджийский монастырский комплекс

Найдено 3 экскурсии в категории «Давидо-Гареджийский монастырский комплекс» в Тбилиси, цены от $45. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Настоящий офф-роуд: цветные горы и лавра Давида
32 отзыва
10 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Настоящий офф-роуд: цветные горы и лавра Давида
Начало: Площадь Европы, Тбилиси
20 сен в 08:30
22 сен в 08:30
$69.95 за человека
Скальные храмы Давид-Гареджи
На автобусе
3 отзыва
7 часов
Групповая
до 19 чел.
Скальные храмы Давид-Гареджи
Начало: Тбилиси, ул. Абано№15
Расписание: Ежедневно в 10.00
Завтра в 10:00
19 сен в 10:00
$45 за человека
Монастырский комплекс Давид - Гареджи
На автобусе
12 отзывов
7 часов
Групповая
до 15 чел.
Монастырский комплекс Давид - Гареджи
Начало: Тбилиси, ул. Иосифа Гришашвили № 1
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
19 сен в 10:00
$45 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    30 августа 2024
    Настоящий офф-роуд: цветные горы и лавра Давида
    Экскурсия в мини-группе, абсолютно комфортно, не долго и полезна для глаз. Такую красоту необходимо увидеть своими глазами. Гид Оксана великолепна,
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    не замолкает и рассказывает о каждой травинке, о каждой улитке и конечно об истории мест, которые посещали. И делает это не нудно, слушать приятно.

  • A
    Anna
    26 августа 2024
    Настоящий офф-роуд: цветные горы и лавра Давида
    Экскурсия авторская и камерная по окончанию для каждого гид Коба создал рисунок места посещения на выбор, что придает уникальности впечатлению
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    от поездки. Места посещения стоят увидеть это красиво и оставляет неповторимое впечатление. Наша группа состояла из шести человек и в связи с этим передвижение в комфортном ритме и приятной атмосфере. Экскурсия возможно на двух языках, наша группа все понимали английский (участники из разных стран Европы) поэтому проходила на Английском. Место обеда очень вкусное хозяева рады каждому это чувствуется и добавляет к приятному впечатлению от поездки. Оставляет одно из приятных впечатлений посещения Грузии.

  • Н
    Надежда
    9 октября 2023
    Монастырский комплекс Давид - Гареджи
    Больше Спасибо за эту экскурсию и за чудесного гида! Организацией, занимаются очень хорошие люди, поэтому вы останетесь довольны своим приведённым временем! 🧡
  • A
    Anna
    15 сентября 2023
    Монастырский комплекс Давид - Гареджи
    Гид Леван, невероятный, обаятельный, интересный, и просто прекрасный человек! Экскурсия, оооочень увлекательная! Рекомендую!!!
  • Ю
    Юлия
    12 августа 2023
    Монастырский комплекс Давид - Гареджи
    Потрясающая экскурсия! Много лет езжу в Грузию, но данная поездка стала для меня настоящим открытием. За один день я узнала
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    о Грузии больше, чем за 6 лет. Отдельное спасибо прекрасному гиду Георгию! Благодаря ему я ещё больше влюбилась в Грузию! Поездка была незабываемой! Отлично организована, море эмоций, пролетела на одном дыхании! Спасибо огромное!

  • В
    Владимир
    17 сентября 2019
    Скальные храмы Давид-Гареджи
    Отличная поездка! Единственое не хорошо что не перейти на другую сторону хребта, там где фрески в пещерах. Всё из-за проблем на границе. А так замечательная поездка с остановкой на винном заводе:)

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Давидо-Гареджийский монастырский комплекс»

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  3. Монастырский комплекс Давид - Гареджи
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  8. Театр марионеток Резо Габриадзе
  9. Собор Светицховели
  10. Крепость Ананури
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в сентябре 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "Давидо-Гареджийский монастырский комплекс" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 69.95. Туристы уже оставили гидам 47 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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