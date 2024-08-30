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от поездки. Места посещения стоят увидеть это красиво и оставляет неповторимое впечатление. Наша группа состояла из шести человек и в связи с этим передвижение в комфортном ритме и приятной атмосфере. Экскурсия возможно на двух языках, наша группа все понимали английский (участники из разных стран Европы) поэтому проходила на Английском. Место обеда очень вкусное хозяева рады каждому это чувствуется и добавляет к приятному впечатлению от поездки. Оставляет одно из приятных впечатлений посещения Грузии.