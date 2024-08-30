10 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Настоящий офф-роуд: цветные горы и лавра Давида
Начало: Площадь Европы, Тбилиси
20 сен в 08:30
22 сен в 08:30
$69.95 за человека
7 часов
Групповая
до 19 чел.
Скальные храмы Давид-Гареджи
Начало: Тбилиси, ул. Абано№15
Расписание: Ежедневно в 10.00
Завтра в 10:00
19 сен в 10:00
$45 за человека
7 часов
Групповая
до 15 чел.
Монастырский комплекс Давид - Гареджи
Начало: Тбилиси, ул. Иосифа Гришашвили № 1
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
19 сен в 10:00
$45 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья30 августа 2024Экскурсия в мини-группе, абсолютно комфортно, не долго и полезна для глаз. Такую красоту необходимо увидеть своими глазами. Гид Оксана великолепна,
- AAnna26 августа 2024Экскурсия авторская и камерная по окончанию для каждого гид Коба создал рисунок места посещения на выбор, что придает уникальности впечатлению
- ННадежда9 октября 2023Больше Спасибо за эту экскурсию и за чудесного гида! Организацией, занимаются очень хорошие люди, поэтому вы останетесь довольны своим приведённым временем! 🧡
- AAnna15 сентября 2023Гид Леван, невероятный, обаятельный, интересный, и просто прекрасный человек! Экскурсия, оооочень увлекательная! Рекомендую!!!
- ЮЮлия12 августа 2023Потрясающая экскурсия! Много лет езжу в Грузию, но данная поездка стала для меня настоящим открытием. За один день я узнала
- ВВладимир17 сентября 2019Отличная поездка! Единственое не хорошо что не перейти на другую сторону хребта, там где фрески в пещерах. Всё из-за проблем на границе. А так замечательная поездка с остановкой на винном заводе:)
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Давидо-Гареджийский монастырский комплекс»
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