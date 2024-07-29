Мы знаем, как влюбить вас в Тбилиси за один день! Сначала мы покажем вам город — колоритный, гостеприимный, с богатым наследием и множеством интересных историй. Затем организуем для вас дегустацию лучших сортов грузинских вин и чачи. А вишенкой на торте станет мастер-класс по приготовлению самого популярного национального блюда.

Описание экскурсии

Часть 1: прогулка (1,5 ч.)

В программе — неспешная прогулка по уютным улочкам Тбилиси с посещением как основных достопримечательностей, так и мест, скрытых от глаз путешественников. Вы увидите:

Площадь Свободы — центральную площадь Тбилиси

— центральную площадь Тбилиси Сквер Гудиашвили , где во время археологических раскопок были найдены древние артефакты

, где во время археологических раскопок были найдены древние артефакты Базилику Анчисхати — самую старую церковь в Тбилиси (6 век)

— самую старую церковь в Тбилиси (6 век) Мост Мира и парк Рике . Прогуляемся по футуристическому мосту из металлической конструкции, покрытой стеклом. С него открывается отличный вид на парк — самый современный и креативный в городе

. Прогуляемся по футуристическому мосту из металлической конструкции, покрытой стеклом. С него открывается отличный вид на парк — самый современный и креативный в городе Крепость Нарикала — самую древнюю в Тбилиси. Поднимемся к ней на канатной дороге

— самую древнюю в Тбилиси. Поднимемся к ней на канатной дороге Статую «Мать Грузии» (Картлис Деда). Она изображает женщину в традиционной грузинской одежде с чашей вина в одной руке и мечом в другой. Чаша символизирует гостеприимство грузинского народа к друзьям, а меч — готовность защищать родину от врагов

(Картлис Деда). Она изображает женщину в традиционной грузинской одежде с чашей вина в одной руке и мечом в другой. Чаша символизирует гостеприимство грузинского народа к друзьям, а меч — готовность защищать родину от врагов Театр марионеток имени Резо Габриадзе . Мы осмотрим здание снаружи, а также отыщем тайны, скрытые в башне

. Мы осмотрим здание снаружи, а также отыщем тайны, скрытые в башне Улицу Сиони , известную историческими зданиями, церквями и уютными кафе

, известную историческими зданиями, церквями и уютными кафе Скульптуру Тамады — памятник грузинскому застолью и традициям

— памятник грузинскому застолью и традициям Караван-сарай — историческое здание, которое использовалось в качестве места для остановки и отдыха путешественников, купцов и торговцев

В ходе экскурсии гид поделится с вами историческими повествованиями о городе. Вы узнаете, как выглядел Тбилиси в эпоху позднего Средневековья, каким гастрономическим заведениям уже около ста лет и где подают настоящие «Воды Лагидзе». Также вас ждёт призовая викторина, в процессе которой вы многое узнаете о традициях грузинского народа.

Часть 2: дегустационная (40 мин.)

Во время прогулки по районам Сололаки и Мтацминда мы заглянем в гости к кондитеру, которая первая придумала рецепт самого необычного и вкусного пирожного в Грузии. Секрет своего творения хозяйка нам естественно не раскроет, но мы обязательно попробуем это лакомство.

А затем посетим небольшую винотеку, где продегустируем известные грузинские вина и чачу. Эксперт поможет вам по-новому взглянуть на напиток богов и познакомит с местными традициями виноделия. Если в группе будут дети или подростки, мы предоставим им безалкогольные напитки.

Часть 3: хинкали своими руками (50 мин.)

И в заключение вас ждёт мастер-класс по приготовлению хинкали. Помогать вам будет опытный повар. Пока вы будете колдовать с тестом, он расскажет истории и легенды о национальной кухне. Завершится день дегустацией самого известного грузинского блюда, сделанного своими руками.

Организационные детали