Прогуляться по центру города, попробовать грузинские вина и своими руками слепить хинкали (в группе)
Мы знаем, как влюбить вас в Тбилиси за один день! Сначала мы покажем вам город — колоритный, гостеприимный, с богатым наследием и множеством интересных историй. Затем организуем для вас дегустацию лучших сортов грузинских вин и чачи. А вишенкой на торте станет мастер-класс по приготовлению самого популярного национального блюда.
В программе — неспешная прогулка по уютным улочкам Тбилиси с посещением как основных достопримечательностей, так и мест, скрытых от глаз путешественников. Вы увидите:
Площадь Свободы — центральную площадь Тбилиси
Сквер Гудиашвили, где во время археологических раскопок были найдены древние артефакты
Базилику Анчисхати — самую старую церковь в Тбилиси (6 век)
Мост Мира и парк Рике. Прогуляемся по футуристическому мосту из металлической конструкции, покрытой стеклом. С него открывается отличный вид на парк — самый современный и креативный в городе
Крепость Нарикала — самую древнюю в Тбилиси. Поднимемся к ней на канатной дороге
Статую «Мать Грузии» (Картлис Деда). Она изображает женщину в традиционной грузинской одежде с чашей вина в одной руке и мечом в другой. Чаша символизирует гостеприимство грузинского народа к друзьям, а меч — готовность защищать родину от врагов
Театр марионеток имени Резо Габриадзе. Мы осмотрим здание снаружи, а также отыщем тайны, скрытые в башне
Улицу Сиони, известную историческими зданиями, церквями и уютными кафе
Скульптуру Тамады — памятник грузинскому застолью и традициям
Караван-сарай — историческое здание, которое использовалось в качестве места для остановки и отдыха путешественников, купцов и торговцев
В ходе экскурсии гид поделится с вами историческими повествованиями о городе. Вы узнаете, как выглядел Тбилиси в эпоху позднего Средневековья, каким гастрономическим заведениям уже около ста лет и где подают настоящие «Воды Лагидзе». Также вас ждёт призовая викторина, в процессе которой вы многое узнаете о традициях грузинского народа.
Часть 2: дегустационная (40 мин.)
Во время прогулки по районам Сололаки и Мтацминда мы заглянем в гости к кондитеру, которая первая придумала рецепт самого необычного и вкусного пирожного в Грузии. Секрет своего творения хозяйка нам естественно не раскроет, но мы обязательно попробуем это лакомство.
А затем посетим небольшую винотеку, где продегустируем известные грузинские вина и чачу. Эксперт поможет вам по-новому взглянуть на напиток богов и познакомит с местными традициями виноделия. Если в группе будут дети или подростки, мы предоставим им безалкогольные напитки.
Часть 3: хинкали своими руками (50 мин.)
И в заключение вас ждёт мастер-класс по приготовлению хинкали. Помогать вам будет опытный повар. Пока вы будете колдовать с тестом, он расскажет истории и легенды о национальной кухне. Завершится день дегустацией самого известного грузинского блюда, сделанного своими руками.
Организационные детали
Программа подходит взрослым и детям от 10 лет
В стоимость всё включено, в том числе и бонус — рецепт приготовленного блюда от кулинара
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваша команда гидов в Тбилиси
Приветствую, друзья! Меня зовут Владимир, коренной тбилисец, а также я экскурсовод и организатор мероприятий в Грузии. Представляю команду гидов с более чем пятилетним опытом. Вместе с нашим коллективом мы организуем читать дальше
и проводим экскурсии по всем регионам нашей страны, а также по соседним с Грузией странам. Наш коллектив включает профессиональных гидов, опытных водителей, а также специалистов ресторанного и гостиничного бизнеса и других сфер туризма. Мы специализируемся на создании экскурсий и туров высочайшего качества, обеспечивая безопасность и уникальные впечатления для наших путешественников.