Кахетия — самый плодородный район в Грузии и родина лучшего вина на всем постсоветском пространстве. Гектары виноградников, множество древних храмов и монастырей, сонные городишки с черепичными крышами: иногда начинает казаться, что это вовсе и не Грузия, а Прованс или Тоскана.

Наш маршрут:

По дороге останавливаемся смотрим как выпекается кахетинский хлеб(лаваш) в глиняной печи на дровах по желанию поучаствуем в процессе. Отправляемся в «Сигнахи», город любви в стиле южно-итальянского классицизма, который славится своей одноименной крепостью, входящую в список самых известных и крупных крепостей Грузии (XVIII век). И перед нами открываются виды необыкновенной красоты на Алазанскую долину.

Есть удивительные места, где загаданные желания обязательно осуществляются. Таким местом есть базилика Святой Нино в женском монастыре «Бодбе». По желанию можно спуститься к чудотворному источнику Святой Нино

Так же мы посетим в Кварели известную винную корпорацию Киндзмараули, средневековый замок Греми. Посетим город Телави куда так и не дозвонился всеми любимый Мимино, увидим 900 летний платан у которого загадаем желание и дворец царя Ираклия II.

Дорога через перевал от поворота и до Телави имеет протяжённость 65 километров. Первая из достопримечательностей на пути — крепость Уджарма, являвшаяся резиденцией Вахтанга Горгасали, основателя Тбилиси. Вероятно, царь и свита во время многочисленных поездок проложили настолько удобный маршрут, что им пользуются и полторы тысячи лет спустя.

Эта экскурсия будет запоминающимся событием в Вашем путешествии по Грузии!