Кахетия — грузинский Прованс

Кахетия

5
20 отзывов
Кахетия — самый плодородный район в Грузии и родина лучшего вина на всем постсоветском пространстве.

Гектары виноградников, множество древних храмов и монастырей, сонные городишки с черепичными крышами: иногда начинает казаться, что это вовсе и не Грузия, а Прованс или Тоскана.

Мы гарантируем, эта экскурсия будет запоминающимся событием в Вашем путешествии по Грузии!
Кахетия — грузинский Прованс
Кахетия — грузинский Прованс
Кахетия — грузинский Прованс
Кахетия — грузинский Прованс
Кахетия — грузинский Прованс
Кахетия — грузинский Прованс
Кахетия — грузинский Прованс

Что вы увидите 🤩

  • Кахетия
  • Сигнахи
  • Бодбе
  • Кварели
  • Алазанская долина
  • Tелави
Кахетия — самый плодородный район в Грузии и родина лучшего вина на всем постсоветском пространстве. Гектары виноградников, множество древних храмов и монастырей, сонные городишки с черепичными крышами: иногда начинает казаться, что это вовсе и не Грузия, а Прованс или Тоскана.

Наш маршрут:

  • По дороге останавливаемся смотрим как выпекается кахетинский хлеб(лаваш) в глиняной печи на дровах по желанию поучаствуем в процессе. Отправляемся в «Сигнахи», город любви в стиле южно-итальянского классицизма, который славится своей одноименной крепостью, входящую в список самых известных и крупных крепостей Грузии (XVIII век). И перед нами открываются виды необыкновенной красоты на Алазанскую долину.
Есть удивительные места, где загаданные желания обязательно осуществляются. Таким местом есть базилика Святой Нино в женском монастыре «Бодбе». По желанию можно спуститься к чудотворному источнику Святой Нино
Так же мы посетим в Кварели известную винную корпорацию Киндзмараули, средневековый замок Греми. Посетим город Телави куда так и не дозвонился всеми любимый Мимино, увидим 900 летний платан у которого загадаем желание и дворец царя Ираклия II.
Дорога через перевал от поворота и до Телави имеет протяжённость 65 километров. Первая из достопримечательностей на пути — крепость Уджарма, являвшаяся резиденцией Вахтанга Горгасали, основателя Тбилиси. Вероятно, царь и свита во время многочисленных поездок проложили настолько удобный маршрут, что им пользуются и полторы тысячи лет спустя.
Эта экскурсия будет запоминающимся событием в Вашем путешествии по Грузии!
🚩 Начало и место завершения: Тбилиси, ул. Абано, №15
 Что входит
  • транспортные расходы
  • услуги гида.
  • винная дегустация
  • входные билеты.
 Что не входит
  • Питание
Важная информация
  • Место встречи - улица Абано, №15
  • Во время экскурсии мы остановимся пообедать в одном из местных ресторанов, где вы отведаете легендарные грузинские хинкали или шашлык (не входит в стоимость экскурсии).
  • Стоимость для детей до 6 лет — бесплатно
  • Мы заберём вас в Тбилиси и привезём обратно.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей профессиональной команды.
  • Оплата на месте возможна в долларах, евро или лари.
Время проведения: Ежедневно в 09:30
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 19 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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