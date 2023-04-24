Казбеги
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Что вас ожидает:
- ВГД.
- Смотровая на Жинвальское водохранилище.
- Крепость Ананури
- Посёлок Пасанаури
- Смотровая на слияние двух рек, Белой и Черной Арагви.
- Смотровая площадка «Арка Дружбы Народов» в Гудаури.
- Собор Святой Троицы Гергети
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Лучше гор, могут быть только горы!
Почувствовать величие гор и насладиться хрустальным воздухом — что может быть прекраснее этого!
Увидеть в ясную погоду пятитысячник Казбек — Мкинварцвери, как у себя на ладони и помолиться в Гергетском Троицком соборе. А кроме того, проезжая по Военно-Грузинской Дороге, невероятной красоты мы увидим ещё много-много интересного и прекрасного!
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Комфортабельный транспорт
- Топливо
- Услуги водителя
- Услуги гида
- 0,5 л. воды на человека
- Что не входит
- Питание
- Другие напитки
- Личные траты
- Траты на джипы, чтобы подняться к храму
- Место начала и завершения?
- Тбилиси, СТ.М. Руставели, возле памятника Велосипеду
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 54 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 54 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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