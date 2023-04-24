Лучше гор, могут быть только горы!

Почувствовать величие гор и насладиться хрустальным воздухом — что может быть прекраснее этого!

Увидеть в ясную погоду пятитысячник Казбек — Мкинварцвери, как у себя на ладони и помолиться в Гергетском Троицком соборе. А кроме того, проезжая по Военно-Грузинской Дороге, невероятной красоты мы увидим ещё много-много интересного и прекрасного!