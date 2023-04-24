Казбеги. «Ледяная Борода» - Мкинварцвери

Казбеги

Описание
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Казбеги. «Ледяная Борода» - Мкинварцвери
Казбеги. «Ледяная Борода» - Мкинварцвери
Казбеги. «Ледяная Борода» - Мкинварцвери
Казбеги. «Ледяная Борода» - Мкинварцвери
Казбеги. «Ледяная Борода» - Мкинварцвери
Казбеги. «Ледяная Борода» - Мкинварцвери
Ближайшие даты:
24
апр
26
апр
29
апр
1
мая
3
мая
6
мая
8
мая
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даты

Что вас ожидает:

  • ВГД.
  • Смотровая на Жинвальское водохранилище.
  • Крепость Ананури
  • Посёлок Пасанаури
  • Смотровая на слияние двух рек, Белой и Черной Арагви.
  • Смотровая площадка «Арка Дружбы Народов» в Гудаури.
  • Собор Святой Троицы Гергети
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Лучше гор, могут быть только горы!
Почувствовать величие гор и насладиться хрустальным воздухом — что может быть прекраснее этого!
Увидеть в ясную погоду пятитысячник Казбек — Мкинварцвери, как у себя на ладони и помолиться в Гергетском Троицком соборе. А кроме того, проезжая по Военно-Грузинской Дороге, невероятной красоты мы увидим ещё много-много интересного и прекрасного!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Комфортабельный транспорт
  • Топливо
  • Услуги водителя
  • Услуги гида
  • 0,5 л. воды на человека
Что не входит
  • Питание
  • Другие напитки
  • Личные траты
  • Траты на джипы, чтобы подняться к храму
Место начала и завершения?
Тбилиси, СТ.М. Руставели, возле памятника Велосипеду
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 54 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 54 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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