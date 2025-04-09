Вы ощутите грузинский колорит старого города и сможете разделить эмоции и чувства художника, которые когда-то управляли его кистью.
Описание экскурсии
Калаубани — Хлебная площадь
Именно здесь, согласно легенде, Пиросмани постелил «ковёр» из алых роз для своей возлюбленной — французской танцовщицы из кабаре «Мулен Руж». Вы окунётесь в атмосферу Тифлиса той эпохи и узнаете о великой любви художника, ставшей бессмертной историей.
Крепостной квартал — Дом мецената Калантарова
В этом доме Нико воспитывался и провёл детские годы. Здесь же он пережил свою трагическую любовь к Вирджинии Калантаровой, дочери мецената. Вы узнаете, как это сильное чувство повлияло на его творчество и сделало его картины ещё более эмоциональными.
Манташевские и Сейлановские ряды
Мы пройдём по красочным рядам, где когда-то были вывешены картины Пиросмани. Настолько яркие и многогранные, что даже солнечный свет едва пробивался сквозь них.
Памятник Пиросмани
Работа скульптора Элгуджи Амашукели установлена в одном из любимых районов Нико, где он находил душевное спокойствие. Узнаем, почему именно этот район стал его убежищем.
Головинский проспект — Музей Пиросмани
Одна из центральных улиц Тбилиси сегодня называется проспектом Шота Руставели. Здесь располагается музей Пиросмани, где хранятся его полотна.
Немецкая колония на улице Вокальной (Молоканская улица)
Как и многие жители Тифлиса 19 века, Нико Пиросмани предпочитал этот район. Сегодня тут находится его дом-музей, после экскурсии вы сможете самостоятельно посетить его и увидеть место, где художник создавал свои бессмертные полотна.
Организационные детали
- Перед экскурсией продегустируем домашнее вино и подарим вам памятные магнитики (включено в стоимость экскурсии)
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
ежедневно в 14:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€20