Трагическая история любви примитивиста Нико Пиросмани стала легендой в Тифлисе. Гид проведёт вас по местам, связанным с жизнью, страстью и искусством мастера. Вы ощутите грузинский колорит старого города и сможете разделить эмоции и чувства художника, которые когда-то управляли его кистью.

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Описание экскурсии

Калаубани — Хлебная площадь

Именно здесь, согласно легенде, Пиросмани постелил «ковёр» из алых роз для своей возлюбленной — французской танцовщицы из кабаре «Мулен Руж». Вы окунётесь в атмосферу Тифлиса той эпохи и узнаете о великой любви художника, ставшей бессмертной историей.

Крепостной квартал — Дом мецената Калантарова

В этом доме Нико воспитывался и провёл детские годы. Здесь же он пережил свою трагическую любовь к Вирджинии Калантаровой, дочери мецената. Вы узнаете, как это сильное чувство повлияло на его творчество и сделало его картины ещё более эмоциональными.

Манташевские и Сейлановские ряды

Мы пройдём по красочным рядам, где когда-то были вывешены картины Пиросмани. Настолько яркие и многогранные, что даже солнечный свет едва пробивался сквозь них.

Памятник Пиросмани

Работа скульптора Элгуджи Амашукели установлена в одном из любимых районов Нико, где он находил душевное спокойствие. Узнаем, почему именно этот район стал его убежищем.

Головинский проспект — Музей Пиросмани

Одна из центральных улиц Тбилиси сегодня называется проспектом Шота Руставели. Здесь располагается музей Пиросмани, где хранятся его полотна.

Немецкая колония на улице Вокальной (Молоканская улица)

Как и многие жители Тифлиса 19 века, Нико Пиросмани предпочитал этот район. Сегодня тут находится его дом-музей, после экскурсии вы сможете самостоятельно посетить его и увидеть место, где художник создавал свои бессмертные полотна.

Организационные детали