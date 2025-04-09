Миллион алых роз по-грузински: творчество и любовь Нико Пиросмани

Проникнуться непростой судьбой грузинского художника и пройти по его маршруту в Тбилиси
Трагическая история любви примитивиста Нико Пиросмани стала легендой в Тифлисе. Гид проведёт вас по местам, связанным с жизнью, страстью и искусством мастера.

Вы ощутите грузинский колорит старого города и сможете разделить эмоции и чувства художника, которые когда-то управляли его кистью.
Миллион алых роз по-грузински: творчество и любовь Нико Пиросмани
Миллион алых роз по-грузински: творчество и любовь Нико Пиросмани
Миллион алых роз по-грузински: творчество и любовь Нико Пиросмани
Ближайшие даты:
9
апр10
апр11
апр12
апр13
апр14
апр15
апр
Время начала: 14:00

Описание экскурсии

Калаубани — Хлебная площадь

Именно здесь, согласно легенде, Пиросмани постелил «ковёр» из алых роз для своей возлюбленной — французской танцовщицы из кабаре «Мулен Руж». Вы окунётесь в атмосферу Тифлиса той эпохи и узнаете о великой любви художника, ставшей бессмертной историей.

Крепостной квартал — Дом мецената Калантарова

В этом доме Нико воспитывался и провёл детские годы. Здесь же он пережил свою трагическую любовь к Вирджинии Калантаровой, дочери мецената. Вы узнаете, как это сильное чувство повлияло на его творчество и сделало его картины ещё более эмоциональными.

Манташевские и Сейлановские ряды

Мы пройдём по красочным рядам, где когда-то были вывешены картины Пиросмани. Настолько яркие и многогранные, что даже солнечный свет едва пробивался сквозь них.

Памятник Пиросмани

Работа скульптора Элгуджи Амашукели установлена в одном из любимых районов Нико, где он находил душевное спокойствие. Узнаем, почему именно этот район стал его убежищем.

Головинский проспект — Музей Пиросмани

Одна из центральных улиц Тбилиси сегодня называется проспектом Шота Руставели. Здесь располагается музей Пиросмани, где хранятся его полотна.

Немецкая колония на улице Вокальной (Молоканская улица)

Как и многие жители Тифлиса 19 века, Нико Пиросмани предпочитал этот район. Сегодня тут находится его дом-музей, после экскурсии вы сможете самостоятельно посетить его и увидеть место, где художник создавал свои бессмертные полотна.

Организационные детали

  • Перед экскурсией продегустируем домашнее вино и подарим вам памятные магнитики (включено в стоимость экскурсии)
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

ежедневно в 14:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€20
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Пл. Мейдан
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 14:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие экскурсии из Тбилиси

По ночному Тбилиси - на спорткаре
На машине
3.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
По ночному Тбилиси - на спорткаре
Уникальная ночная экскурсия по Тбилиси на спорткаре. Откройте для себя яркие огни города, винные бары и клубы. Погрузитесь в атмосферу столицы
Начало: На площади Свободы
Сегодня в 21:30
Завтра в 21:30
€30 за человека
Мастер-класс по грузинскому танцу в Тбилиси
1.5 часа
28 отзывов
Индивидуальная
до 20 чел.
Уникальный мастер-класс грузинских танцев в Тбилиси
Приглашаем на мастер-класс по грузинскому танцу в Тбилиси! Узнайте секреты национальных танцев, насладитесь вином и фруктами, получите видео на память
Завтра в 10:30
10 апр в 10:30
от €122 за всё до 20 чел.
К Казбеку по легендарным местам Военно-Грузинской дороги
Джиппинг
На машине
10 часов
-
20%
16 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
К Казбеку по легендарным местам
Погрузитесь в атмосферу грузинской культуры, посетив знаковые места и наслаждаясь потрясающими пейзажами. Дегустация чачи и вина станет ярким дополнением
10 апр в 19:00
11 апр в 09:00
€264€330 за всё до 6 чел.