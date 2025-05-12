В гости к сыщику стал нахаживать неизвестный старик. Сыщик — это вы. И вам нужно помочь грузинскому старцу. В чём же дело? Незнакомец утверждает, что помнит всё отрывками. Если вы напомните ему некоторые детали — он сможет полностью восстановить свою память.
Помимо того что вы сделаете доброе дело, вы прогуляетесь по знаковым местам Тбилиси и узнаете много любопытного.
Помимо того что вы сделаете доброе дело, вы прогуляетесь по знаковым местам Тбилиси и узнаете много любопытного.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание квеста
Точки маршрута:
- парк Киквидзе
- улицы Тбилиси
- стадион
- кладбище
- монумент «Хроники Грузии»
Побывав в этих местах, вы откроете страницы истории Тбилиси и, решая задания, по кусочкам соберёте детали из прошлого в единое целое, чтобы помочь старику вспомнить забытое.
Организационные детали
- Квест проходит на улице и не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий
- Квест проходит по бездорожью, на маршруте есть склон
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести его для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
- Начать квест вы сможете в любое удобное для вас время
- Время не ограничено: вы можете пройти задания за 2 часа, а можете уделить этому целый день, внимательно вчитываясь в детали
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В парке Киквидзе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — Организатор в Тбилиси
Провёл экскурсии для 1545 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ксения
12 мая 2025
Хороший вариант для путешественников, которым нравится изучать локации самостоятельно, но интересно узнать факты об истории города, не прибегая к гугл поиску)
Квест проходит без "живого" гида, время и темп выбираете самостоятельно,
Квест проходит без "живого" гида, время и темп выбираете самостоятельно,
Максим
8 мая 2025
Давно хотелось побывать у монумента «Хроники Грузии», и мобильный квест предоставил отличную возможность это сделать.
Экскурсия начинается в парке, за пределами центра города, что позволяет увидеть не только туристический Тбилиси. По
Экскурсия начинается в парке, за пределами центра города, что позволяет увидеть не только туристический Тбилиси. По
Входит в следующие категории Тбилиси
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