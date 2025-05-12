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Мобильный квест в Тбилиси «Легенда старика: хроники Грузии»

Исследовать нецентральные достопримечательности города, решая задания и узнавая интересные факты
В гости к сыщику стал нахаживать неизвестный старик. Сыщик — это вы. И вам нужно помочь грузинскому старцу. В чём же дело? Незнакомец утверждает, что помнит всё отрывками. Если вы напомните ему некоторые детали — он сможет полностью восстановить свою память.

Помимо того что вы сделаете доброе дело, вы прогуляетесь по знаковым местам Тбилиси и узнаете много любопытного.
5
2 отзыва
Мобильный квест в Тбилиси «Легенда старика: хроники Грузии»
Мобильный квест в Тбилиси «Легенда старика: хроники Грузии»
Мобильный квест в Тбилиси «Легенда старика: хроники Грузии»
Ближайшие даты:
23
июн24
июн25
июн26
июн27
июн28
июн29
июн
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание квеста

Точки маршрута:

  • парк Киквидзе
  • улицы Тбилиси
  • стадион
  • кладбище
  • монумент «Хроники Грузии»

Побывав в этих местах, вы откроете страницы истории Тбилиси и, решая задания, по кусочкам соберёте детали из прошлого в единое целое, чтобы помочь старику вспомнить забытое.

Организационные детали

  • Квест проходит на улице и не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий
  • Квест проходит по бездорожью, на маршруте есть склон
  • Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести его для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
  • Начать квест вы сможете в любое удобное для вас время
  • Время не ограничено: вы можете пройти задания за 2 часа, а можете уделить этому целый день, внимательно вчитываясь в детали

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В парке Киквидзе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
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Ксения
12 мая 2025
Хороший вариант для путешественников, которым нравится изучать локации самостоятельно, но интересно узнать факты об истории города, не прибегая к гугл поиску)

Квест проходит без "живого" гида, время и темп выбираете самостоятельно,
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что достаточно комфортно и не вгоняет в рамки

Виды были невероятные! Особенно понравилось старое кладбище на горе, люблю такое, было интересно порассуждать о вечном, глядя на заснеженные вершины в далеке

С предпоследней точки маршрута открывается вид на Тбилисское море - от него просто захватывает дух

Отмечу, что маршрут для выносливых, обязательно одевайтесь по погоде, выбирайте удобную обувь и берите с собой воду 🙏

Максим
8 мая 2025
Давно хотелось побывать у монумента «Хроники Грузии», и мобильный квест предоставил отличную возможность это сделать.
Экскурсия начинается в парке, за пределами центра города, что позволяет увидеть не только туристический Тбилиси. По
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мере прохождения квеста нужно постепенно подниматься вверх. По пути открываются потрясающие виды, так что обязательно надевайте удобную обувь и не забудьте запастись водой в начале маршрута:)
Задания в квесте разнообразные — есть как на внимательность, так и на эрудицию, но особо ломать голову не пришлось.

Давно хотелось побывать у монумента «Хроники Грузии», и мобильный квест предоставил отличную возможность это сделать.Давно хотелось побывать у монумента «Хроники Грузии», и мобильный квест предоставил отличную возможность это сделать.Давно хотелось побывать у монумента «Хроники Грузии», и мобильный квест предоставил отличную возможность это сделать.

Входит в следующие категории Тбилиси

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