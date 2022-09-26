Вегетарианское кафе Лейла" с уникальным потолком., - Храм Анчисхати, которому в этом году исполнилось ровно 1500 лет., - Патриархию., - Сквер Сплетников., - Фонтан Уоллеса., - Бывший Дворец дочери Ираклия!! и Дариджан Дадиани, нынешний отель "Текла Палас". 18-ого века.
Мост Мира.
Парк Рике (небольшую часть).
Дерево Жизни.
Площадь Европы.
Балкончик Дариджан Дадиани. (Снизу. При желании, можно подняться, но это удлинит часы экскурсии).
Храм Метехи (снизу) и метехский мост.
Крепость Нарикала, памятник Мать Грузия, гора Мтацминда, Пантеон, Фуникулёр, памятник Вахтангу Горгасали -- (Снизу).
Музей Оружия и национальных костюмов. (Если будет открыт в часы проведения экскурсии).
Археологический музей под открытым небом.
Восточную часть крепостной стены.
Сквер Гейдара Алиева.
Памятник Кости.
Серные Бани.
Памятник Соколу и Фазану.
Типичные улочки старого Тбилиси с итальянскими балконами.
Инжировое ущелье.
Корень, которому 800-900 лет.
Цепи Прометея.
Водопад.
Секретный тоннель.
(при желании можно взять прогулку на катере по реке Мтквари (Куре).)
Возвращаемся на площадь Мейдан.
Памятник барду Саят Нова.
Улица Шардени.
Монташевский (Ватный Ряд).
Памятник Сергею Параджанову.
Памятник Тамаде.
Сквер с Платанами и памятник Софико Чиаурели.
Старую Пекарню Тоне (грузинский хлеб)
Старый кузнецкий двор
(Винный погреб 17 века, при желании с дегустацией). 1 или 2 дегустации. Одна из дегустаций - с уникальной историей погреба. На Ваш выбор.
(Когда закончится ремонт дорог, возле станции М. Авлабар, я добавлю Ещё несколько ооочень интересных Объектов, которые пока "Припрячу в рукаве"
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Мы пройдём по старым улочкам колоритного города, насладимся его красотой, узнаете некоторые интересные факты из жизни прошлого и настоящего столицы, которые на вряд ли сможете найти на просторах интернета, но при этом не сильно погружаясь в историю или религию. Даже тех, кто в Грузии не первый раз, я всё равно смогу Вас удивить и показать Вам Мой Тбилиси.
Продолжительность экскурсии в среднем от 3 до 4 часов. При желании можем немного продлить (Или сократить, если например Ваш ребёнок устал).
ежедневно 10:00, 12:00, 15:00, 18:00
Ответы на вопросы
Что входит
Гид-экскурсовод
Что не входит
Дополнительные входные билеты в музеи или атракционы.
Прогулка на катере, воздушном шаре или воздушной канатке.
Личные траты, еда, напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Свободы, здание Мэрии, возле Грифонов
Завершение: Винный погреб в Старом Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно 10:00, 12:00, 15:00, 18:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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