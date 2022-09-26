Мы пройдём по старым улочкам колоритного города, насладимся его красотой, узнаете некоторые интересные факты из жизни прошлого и настоящего столицы, которые на вряд ли сможете найти на просторах интернета, но при этом не сильно погружаясь в историю или религию. Даже тех, кто в Грузии не первый раз, я всё равно смогу Вас удивить и показать Вам Мой Тбилиси.

Продолжительность экскурсии в среднем от 3 до 4 часов. При желании можем немного продлить (Или сократить, если например Ваш ребёнок устал).