Моя Душа, Тбилиси

Моя Душа, Тбилиси
Моя Душа, Тбилиси
Моя Душа, Тбилиси
Моя Душа, Тбилиси
Моя Душа, Тбилиси
Моя Душа, Тбилиси
Моя Душа, Тбилиси
Моя Душа, Тбилиси
Моя Душа, Тбилиси
Моя Душа, Тбилиси
Моя Душа, Тбилиси
Моя Душа, Тбилиси
Моя Душа, Тбилиси
Моя Душа, Тбилиси
Моя Душа, Тбилиси
Моя Душа, Тбилиси
Ближайшие даты:
26
сен
27
сен
28
сен
29
сен
30
сен
1
окт
2
окт
Ещё
даты

Что вас ожидает 🤩

  • Площадь Свободы
  • Грифонов.
  • Кошки Гоши Арт Стрит.
  • Западную стену крепостной стены.
  • Арабскую вязь.
  • Памятник архитектору Кавлашвили.
  • Памятник Лагидзе.
  • Внешнюю и внутреннюю крепостную стену.
  • Крепостные ворота.
  • Конку.
  • Памятник Лампионщику.
  • Памятник Берикаоба.
  • Памятник Дворнику.
  • Башню и театр марианеток Резо Габриадзе.
  • Самые маленькие городские часы.
  • Вегетарианское кафе Лейла" с уникальным потолком., - Храм Анчисхати, которому в этом году исполнилось ровно 1500 лет., - Патриархию., - Сквер Сплетников., - Фонтан Уоллеса., - Бывший Дворец дочери Ираклия!! и Дариджан Дадиани, нынешний отель "Текла Палас". 18-ого века.
  • Мост Мира.
  • Парк Рике (небольшую часть).
  • Дерево Жизни.
  • Площадь Европы.
  • Балкончик Дариджан Дадиани. (Снизу. При желании, можно подняться, но это удлинит часы экскурсии).
  • Храм Метехи (снизу) и метехский мост.
  • Крепость Нарикала, памятник Мать Грузия, гора Мтацминда, Пантеон, Фуникулёр, памятник Вахтангу Горгасали -- (Снизу).
  • Музей Оружия и национальных костюмов. (Если будет открыт в часы проведения экскурсии).
  • Археологический музей под открытым небом.
  • Восточную часть крепостной стены.
  • Сквер Гейдара Алиева.
  • Памятник Кости.
  • Серные Бани.
  • Памятник Соколу и Фазану.
  • Типичные улочки старого Тбилиси с итальянскими балконами.
  • Инжировое ущелье.
  • Корень, которому 800-900 лет.
  • Цепи Прометея.
  • Водопад.
  • Секретный тоннель.
  • (при желании можно взять прогулку на катере по реке Мтквари (Куре).)
  • Возвращаемся на площадь Мейдан.
  • Памятник барду Саят Нова.
  • Улица Шардени.
  • Монташевский (Ватный Ряд).
  • Памятник Сергею Параджанову.
  • Памятник Тамаде.
  • Сквер с Платанами и памятник Софико Чиаурели.
  • Старую Пекарню Тоне (грузинский хлеб)
  • Старый кузнецкий двор
  • (Винный погреб 17 века, при желании с дегустацией). 1 или 2 дегустации. Одна из дегустаций - с уникальной историей погреба. На Ваш выбор.
  • (Когда закончится ремонт дорог, возле станции М. Авлабар, я добавлю Ещё несколько ооочень интересных Объектов, которые пока "Припрячу в рукаве"
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Мы пройдём по старым улочкам колоритного города, насладимся его красотой, узнаете некоторые интересные факты из жизни прошлого и настоящего столицы, которые на вряд ли сможете найти на просторах интернета, но при этом не сильно погружаясь в историю или религию. Даже тех, кто в Грузии не первый раз, я всё равно смогу Вас удивить и показать Вам Мой Тбилиси.
Продолжительность экскурсии в среднем от 3 до 4 часов. При желании можем немного продлить (Или сократить, если например Ваш ребёнок устал).

ежедневно 10:00, 12:00, 15:00, 18:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Гид-экскурсовод
Что не входит
  • Дополнительные входные билеты в музеи или атракционы.
  • Прогулка на катере, воздушном шаре или воздушной канатке.
  • Личные траты, еда, напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Свободы, здание Мэрии, возле Грифонов
Завершение: Винный погреб в Старом Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно 10:00, 12:00, 15:00, 18:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси

😎Индивидуальные🚶Пешеходные⚙️Необычные

Похожие туры в Тбилиси

В Тбилиси есть особенная прелесть…
3.5 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Лика
Лика
5
566 отзывов
В Тбилиси есть особенная прелесть…
Прогуляться по главным достопримечательностям города и вдохновиться его душой
Пл. Свободы
Сегодня
Завтра
28 сен
29 сен
2412 за 1 человека
Атмосферный Тбилиси
4 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 70 чел.
Организатор экскурсии Серго
Серго
Нет отзывов
Атмосферный Тбилиси
Экскурсия по Тбилиси станет для вас не только обзорной прогулкой по городу, но и легким погружением в грузиноведение
Храм Метехи
Сегодня
Завтра
28 сен
29 сен
$75 за 1 человека
Вглубь Тбилиси
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Давид
Давид
5
2 отзыва
Вглубь Тбилиси
Приглашаю всех желающих, которые впервые приезжают в Тбилиси
1-3 Aleksandr Pushkin St, T’bilisi
Сегодня
Завтра
28 сен
29 сен
60$39 за всё до 3 чел.
Лучшие панорамы вечернего Тбилиси
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Елена
Елена
Нет отзывов
Лучшие панорамы вечернего Тбилиси
Вам предстоит увидеть Тбилиси с нового ракурса и насладится городом
У метро Авлабари
$23 за 1 человека
Экскурсия по Тбилиси на двухэтажном автобусе
1 час 12 минут
🚌 На автобусе
🚌 Hop-on hop-off
Групповая
до 30 чел.
Организатор экскурсии WST
WST
4.5
24 отзыва
Экскурсия по Тбилиси на двухэтажном автобусе
Приглашаем вас на прогулку по центру Тбилиси
ул. Коте Абкхази 44
от $20 за 1 человека
Пешая прогулка по Тбилиси
3 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 13 чел.
Организатор экскурсии Eduard
Eduard
5
1 отзыв
Пешая прогулка по Тбилиси
А давайте познакомимся с Тбилиси
Площадь Вахтанга Горгасали sing «I Love Tbilisi»
Сегодня
Завтра
28 сен
29 сен
$33 за 1 человека
Адреса любви в Тбилиси
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Серго
Серго
Нет отзывов
Адреса любви в Тбилиси
Тбилиси - город любви. Его история неразрывно связано с множеством любовных историй
У памятника Шота Руставели
$150 за всё до 5 чел.
Тбилиси… каким его любим мы
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Георгий
Георгий
Нет отзывов
Тбилиси… каким его любим мы
Мы бесконечно влюблены в Тбилиси и на наш взгляд по этому городу можно прогуливаться бесконечно долго
Абанотубани (банный квартал) , Тбилиси
$12 за 1 человека
В Тбилиси есть особенная прелесть…
3 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 15 чел.
Организатор экскурсии Лика
Лика
5
14 отзывов
В Тбилиси есть особенная прелесть…
Гамарджоба, на связи Лика. Тбилиси - мой родной город, в котором я знаю каждую деталь
Площадь Свободы, в сквере у бюста Пушкину
Сегодня
Завтра
28 сен
29 сен
$14 за 1 человека
Старый Тбилиси
3 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
до 8 чел.
Организатор экскурсии Давид
Давид
5
3 отзыва
Старый Тбилиси
Во время этой экскурсии по Тбилиси вы увидите главные достопримечательности Старого города
1-3 Aleksandr Pushkin St, T’bilisi
Сегодня
Завтра
28 сен
29 сен
$20 за 1 человека
К сердцу Тбилиси
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Nino
Nino
Нет отзывов
К сердцу Тбилиси
Волшебные улочки старого Тбилиси, украшенные разноцветными домами
Georgia, tbilisi метро авлабари
Сегодня
$40 за 1 человека
Старый Тбилиси
2.5 часа
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Around
Around
Нет отзывов
Старый Тбилиси
В рамках нашей насыщенной обзорной экскурсии по Тбилиси вы познакомитесь
Гостиница или оговоренное место в городе
$20 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Тбилиси. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Тбилиси
ХОРОШО
🧭
ТАМ