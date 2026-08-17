Православная и армянская церкви, синагога, мечеть, католический храм и древний зороастрийский огнехрам в центре Тбилиси совсем рядом.
Это редкое соседство сложилось на перекрёстке империй и торговых путей — вопреки войнам, смене границ и кризисам.
Как общины влияли друг на друга, архитектуру, искусство, традиции и повседневную жизнь города, мы расскажем на экскурсии.
Это редкое соседство сложилось на перекрёстке империй и торговых путей — вопреки войнам, смене границ и кризисам.
Как общины влияли друг на друга, архитектуру, искусство, традиции и повседневную жизнь города, мы расскажем на экскурсии.
Описание экскурсии
Католическая церковь — вы познакомитесь с историей католической общины и её ролью в культурной жизни Тбилиси.
Остатки зороастрийского огнехрама — увидите следы древней религии, которая повлияла на духовные традиции всего региона.
Еврейская синагога — мы рассмотрим ритуальные предметы и поговорим о многовековой истории тбилисских евреев.
Православная церковь — обсудим, как православие формировало грузинскую идентичность.
Армянская апостольская церковь — вы узнаете об истории общины и ее участии в жизни города.
Тбилисская мечеть — услышите о мусульманском населении столицы.
Мы расскажем:
- как город на границе Европы и Азии стал местом сосуществования разных верований
- почему религиозные общины селились рядом и как взаимодействовали друг с другом
- что каждая традиция привнесла в архитектуру и искусство
- как Тбилиси сохранял культуру терпимости в периоды войн и политических перемен
Организационные детали
- Возрастных ограничений нет, но путешественники до 18 лет могут принять участие только в сопровождении взрослых
- С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 11:00 и 15:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€29
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00 и 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лаша — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Обычно отвечает за 10 минут
Я живу в Тбилиси всю жизнь и с 2018 года работаю в туризме. Вырос в советском криминальном районе и с ранних лет видел разные стороны жизни — в том числе и
Входит в следующие категории Тбилиси
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