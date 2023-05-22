Офф Роуд тур и треккинг в Ркони и к Арочному Мосту Ц
Сегодня у нас совсем не сложный, небольшой трекинг, который вполне подойдёт как для новичков-походников, так и для опытных, и порадует безумно красивыми видами по маршруту. Мы с вами отправляемся в путешествие по региону Шида Картли, в ущелье реки Тедзами. И первым делом пойдём на Крепость Дриси.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Тедзамское ущелье и реку Тедзами
- Крепость Дриси
- Монастырский комплекс Ркони
- Каменный, Арочный мост Царицы Тамары
- Храм Икви XI в
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Офф Роуд? — Да! Приветствую вас на нашем Бездорожье!
Крепость Дриси в Каспском муниципалитете, на левом берегу реки Тедзами, на вершине скалы. Крепость эпохи позднего средневековья с XI по XV вв. Иногда её зовут Джавахис-Цихе или Тамарис-Цихе и Тамариси — крепость Царя Тамары. Комплекс состоит из замка, церкви, башни и дворца. Когда-то могущественная крепость закрывала подступы Тедзамского ущелья с северной стороны.
Мы отправимся в Рконской комплекс
В XVI-XVIII веках Ркони был еще достаточно хорошо укрепленным пунктом, однако со временем деревня постепенно была опустошена. Монастырский комплекс много раз перестраивался на протяжении веков. В 1905 году в Ркони функционировала мастерская-лаборатория, где изготовляли оружие и взрывчатку которые были необходимы для вооруженного восстания.
И пройдёмся по каменому мосту Ц. Тамары
Мост Тамары в Ркони перекинутый на реке Тедзами на территории монастырского комплекса. Насладившись красотой природы мы отправимся в Храм Икви.
Церковь Иквис-Сакдари Св. Георгия – самое прекрасное творение средневековой грузинской архитектуры. Сохранившиеся в церкви фрески придают Иквскому храму особую ценность. К сожалению, о церкви Икви не сохранились никакие сведения кроме даты постройки храма – приблизительно середина XI века.
Икви это крестово-купольный храм, построенный из ломаного камня. Роспись храма относится к временам его постройки – то есть к XI веку. Она покрывает все стены сооружения, хотя местами повреждена. Краски необычайно свежие и яркие.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Комфортабельный транспорт, топливо, услуги водителя
- Сопровождение гида — проводника на всём маршруте
- 0.5 воды на человека
- Что не входит
- Обед
- Личные траты
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Мы встретим вас в подходящей Вам локацииЗавершение: По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часов 18 минутБронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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