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Крепость Дриси в Каспском муниципалитете, на левом берегу реки Тедзами, на вершине скалы. Крепость эпохи позднего средневековья с XI по XV вв. Иногда её зовут Джавахис-Цихе или Тамарис-Цихе и Тамариси — крепость Царя Тамары. Комплекс состоит из замка, церкви, башни и дворца. Когда-то могущественная крепость закрывала подступы Тедзамского ущелья с северной стороны.

Мы отправимся в Рконской комплекс

В XVI-XVIII веках Ркони был еще достаточно хорошо укрепленным пунктом, однако со временем деревня постепенно была опустошена. Монастырский комплекс много раз перестраивался на протяжении веков. В 1905 году в Ркони функционировала мастерская-лаборатория, где изготовляли оружие и взрывчатку которые были необходимы для вооруженного восстания.

И пройдёмся по каменому мосту Ц. Тамары

Мост Тамары в Ркони перекинутый на реке Тедзами на территории монастырского комплекса. Насладившись красотой природы мы отправимся в Храм Икви.

Церковь Иквис-Сакдари Св. Георгия – самое прекрасное творение средневековой грузинской архитектуры. Сохранившиеся в церкви фрески придают Иквскому храму особую ценность. К сожалению, о церкви Икви не сохранились никакие сведения кроме даты постройки храма – приблизительно середина XI века.

Икви это крестово-купольный храм, построенный из ломаного камня. Роспись храма относится к временам его постройки – то есть к XI веку. Она покрывает все стены сооружения, хотя местами повреждена. Краски необычайно свежие и яркие.