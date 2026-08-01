Проспект Руставели — это главная улица страны и срез нескольких эпох. Имперская мощь, советский модернизм и современная городская жизнь — здесь есть почти всё, чтобы разобраться в истории Грузии. Но мы не ограничимся этим, а свернём в переулки, осмотрим дворец и заглянем в район баров, чтобы поговорить о незнаменитых людях, которые меняли облик столицы.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Ваш гид в Тбилиси

Описание экскурсии

Парадный проспект Руставели — начнём у Тбилисской филармонии и увидим Академию наук, нижнюю станцию канатной дороги, Театр оперы и балета, отель Telegraph и неприметную «бирюзовую жемчужину».

Улица Грибоедова и дворец Аршакуни — за неприметными дверями нам откроется роскошная лепнина и залы частной резиденции. Сегодня здесь Академия художеств.

Закулисный Тбилиси — всего один поворот отделяет торжественный проспект от улицы с барами, клубами и галереей современной художницы.

Парламент и Национальный музей — поговорим о ключевых событиях последних десятилетий и главных периодах истории страны. И конечно, о Нико Пиросмани.

Старый парк и Majestic Hotel — прогуляемся по зелёной зоне с необычной историей. Я расскажу об Анатолии Собчаке, нефтяных магнатах прошлого и старинном отеле.

Организационные детали

Экскурсия завершится у торгового центра Galleria Tbilisi рядом с площадью Свободы.