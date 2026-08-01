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Парадный фасад и закулисье Тбилиси

Нестандартный маршрут по проспекту Руставели и во дворец Аршакуни
Проспект Руставели — это главная улица страны и срез нескольких эпох.

Имперская мощь, советский модернизм и современная городская жизнь — здесь есть почти всё, чтобы разобраться в истории Грузии.

Но мы не ограничимся этим, а свернём в переулки, осмотрим дворец и заглянем в район баров, чтобы поговорить о незнаменитых людях, которые меняли облик столицы.
Парадный фасад и закулисье Тбилиси
Парадный фасад и закулисье Тбилиси
Парадный фасад и закулисье Тбилиси

Описание экскурсии

Парадный проспект Руставели — начнём у Тбилисской филармонии и увидим Академию наук, нижнюю станцию канатной дороги, Театр оперы и балета, отель Telegraph и неприметную «бирюзовую жемчужину».

Улица Грибоедова и дворец Аршакуни — за неприметными дверями нам откроется роскошная лепнина и залы частной резиденции. Сегодня здесь Академия художеств.

Закулисный Тбилиси — всего один поворот отделяет торжественный проспект от улицы с барами, клубами и галереей современной художницы.

Парламент и Национальный музей — поговорим о ключевых событиях последних десятилетий и главных периодах истории страны. И конечно, о Нико Пиросмани.

Старый парк и Majestic Hotel — прогуляемся по зелёной зоне с необычной историей. Я расскажу об Анатолии Собчаке, нефтяных магнатах прошлого и старинном отеле.

Организационные детали

Экскурсия завершится у торгового центра Galleria Tbilisi рядом с площадью Свободы.

ежедневно в 10:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€25
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около тбилисской филармонии
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олеся
Олеся — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1212 туристов
Я не только дипломированный гид, но ещё и коренная жительница этого прекрасного, солнечного и гостеприимного города Тбилиси. Уже несколько столетий моя семья живёт в Грузии. Все мои предки приехали сюда
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не по своей воле, а потом никто так и не смог покинуть этот город. Грузия покоряет, заставляет любить себя невероятной любовью. И я хочу поделиться с вами своей страной, своим любимым городом Тбилиси.

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