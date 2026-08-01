Нестандартный маршрут по проспекту Руставели и во дворец Аршакуни
Проспект Руставели — это главная улица страны и срез нескольких эпох.
Имперская мощь, советский модернизм и современная городская жизнь — здесь есть почти всё, чтобы разобраться в истории Грузии.
Но мы не ограничимся этим, а свернём в переулки, осмотрим дворец и заглянем в район баров, чтобы поговорить о незнаменитых людях, которые меняли облик столицы.
Описание экскурсии
Парадный проспект Руставели — начнём у Тбилисской филармонии и увидим Академию наук, нижнюю станцию канатной дороги, Театр оперы и балета, отель Telegraph и неприметную «бирюзовую жемчужину».
Улица Грибоедова и дворец Аршакуни — за неприметными дверями нам откроется роскошная лепнина и залы частной резиденции. Сегодня здесь Академия художеств.
Закулисный Тбилиси — всего один поворот отделяет торжественный проспект от улицы с барами, клубами и галереей современной художницы.
Парламент и Национальный музей — поговорим о ключевых событиях последних десятилетий и главных периодах истории страны. И конечно, о Нико Пиросмани.
Старый парк и Majestic Hotel — прогуляемся по зелёной зоне с необычной историей. Я расскажу об Анатолии Собчаке, нефтяных магнатах прошлого и старинном отеле.
Организационные детали
Экскурсия завершится у торгового центра Galleria Tbilisi рядом с площадью Свободы.
ежедневно в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
€25
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около тбилисской филармонии
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олеся — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1212 туристов
Я не только дипломированный гид, но ещё и коренная жительница этого прекрасного, солнечного и гостеприимного города Тбилиси. Уже несколько столетий моя семья живёт в Грузии. Все мои предки приехали сюда читать дальшеуменьшить
не по своей воле, а потом никто так и не смог покинуть этот город.
Грузия покоряет, заставляет любить себя невероятной любовью. И я хочу поделиться с вами своей страной, своим любимым городом Тбилиси.
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