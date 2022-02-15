24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Откроете тонкости производства грузинского вина и насладитесь его вкусом на заводе и частной винодельне: здесь же вы поучаствуете в традиционном застолье с тостами от тамады, песнями и блюдами национальной кухни.
Описание экскурсии
Исторические, архитектурные и духовные богатства края
За 10 насыщенных часов вы совершите путешествие по большому Кахетинскому кругу. Дорогу украсят живописные горные ландшафты, а наполнят рассказы об истории, особенностях и традициях края. Вы познакомитесь с самыми значимыми достопримечательностями Кахетии.
- В Бодбийском монастыре, парящем над Алазанской долиной, похоронена грузинская просветительница Святая Нино: здесь я расскажу о временах, когда благодаря ей Грузия приняла христианство.
- Небольшой «город любви» Сигнахи очарует почти итальянскими улочками и панорамой кахетинских виноградников с самой длинной в Европе крепостной стены — я участвовал в ее восстановлении и расскажу, как это было. А после прогулки по пожеланию вы можете полетать на параплане над Алазанской долиной.
- В городе Телави, современной столице Кахетии, вы познакомитесь с этнографией региона во дворце царя Ираклия II и загадаете желание у 900-летнего платана, старейшего дерева Грузии.
Вино рекой, или застолье по-кахетински
Как практикующий винодел, я с любовью расскажу об истории и традициях виноградарства Сакартвело, о роли вина в культуре и менталитете страны. На винном заводе Шуми или в домашнем погребе дома Бачо вы увидите квеври (кувшин для приготовления вина по грузинской технологии) и продегустируете два вида напитка-символа Грузии.
В финальной части путешествия вас ждет большой ужин по-грузински на домашней винодельне. В меню хачапури, шашлыки, холодные закуски, грузинские сыры и сладости, и, конечно, вино и чача. Тосты от настоящего тамады (хозяина гостеприимного дома), мастер-класс по приготовлению чурчхелы, национальные песни и танцы — идеальное завершение дня в Кахетии!
Организационные детали
- Экскурсия начинается и заканчивается в Тбилиси у места вашего проживания. Транспортные расходы включены в стоимость.
- Экскурсию можно провести и для большего количества путешественников (до 6): стоимость за каждого следующего человека — 12€
Дополнительные расходы
- Билет в музей в Телави — 1,20€ с человека
- Ужин с программой (тамада, фольклор, мастер-класс по чурчхеле, дегустация чачи) — 550 лари за 2 человек; 630 лари за 4 человек; 700 лари за 6 человек
- Полет на параплане (по желанию): около 50€ за 1 человека
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Нодари не просто влюблённый
Нодари - настоящий профессионал своего делала, просто находка- очень интересно рассказал много интересных фактов об истории страны, национальных особенностях, особенно про грузинское виноделие