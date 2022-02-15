24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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По Кахетии с виноделом

Познать самобытный край через его наследие, вкусы и радушие
В этом путешествии совмещены все возможные удовольствия по-кахетински! За один день вы проникнетесь историей, культурой, верой и пейзажами края в Бодбийском монастыре, городах Сигнахи и Телави.

Откроете тонкости производства грузинского вина и насладитесь его вкусом на заводе и частной винодельне: здесь же вы поучаствуете в традиционном застолье с тостами от тамады, песнями и блюдами национальной кухни.
4.2
40 отзывов
По Кахетии с виноделом
По Кахетии с виноделом
По Кахетии с виноделом

Описание экскурсии

Исторические, архитектурные и духовные богатства края

За 10 насыщенных часов вы совершите путешествие по большому Кахетинскому кругу. Дорогу украсят живописные горные ландшафты, а наполнят рассказы об истории, особенностях и традициях края. Вы познакомитесь с самыми значимыми достопримечательностями Кахетии.

  • В Бодбийском монастыре, парящем над Алазанской долиной, похоронена грузинская просветительница Святая Нино: здесь я расскажу о временах, когда благодаря ей Грузия приняла христианство.
  • Небольшой «город любви» Сигнахи очарует почти итальянскими улочками и панорамой кахетинских виноградников с самой длинной в Европе крепостной стены — я участвовал в ее восстановлении и расскажу, как это было. А после прогулки по пожеланию вы можете полетать на параплане над Алазанской долиной.
  • В городе Телави, современной столице Кахетии, вы познакомитесь с этнографией региона во дворце царя Ираклия II и загадаете желание у 900-летнего платана, старейшего дерева Грузии.

Вино рекой, или застолье по-кахетински

Как практикующий винодел, я с любовью расскажу об истории и традициях виноградарства Сакартвело, о роли вина в культуре и менталитете страны. На винном заводе Шуми или в домашнем погребе дома Бачо вы увидите квеври (кувшин для приготовления вина по грузинской технологии) и продегустируете два вида напитка-символа Грузии.

В финальной части путешествия вас ждет большой ужин по-грузински на домашней винодельне. В меню хачапури, шашлыки, холодные закуски, грузинские сыры и сладости, и, конечно, вино и чача. Тосты от настоящего тамады (хозяина гостеприимного дома), мастер-класс по приготовлению чурчхелы, национальные песни и танцы — идеальное завершение дня в Кахетии!

Организационные детали

  • Экскурсия начинается и заканчивается в Тбилиси у места вашего проживания. Транспортные расходы включены в стоимость.
  • Экскурсию можно провести и для большего количества путешественников (до 6): стоимость за каждого следующего человека — 12€

Дополнительные расходы

  • Билет в музей в Телави — 1,20€ с человека
  • Ужин с программой (тамада, фольклор, мастер-класс по чурчхеле, дегустация чачи) — 550 лари за 2 человек; 630 лари за 4 человек; 700 лари за 6 человек
  • Полет на параплане (по желанию): около 50€ за 1 человека

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нодари
Нодари — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 4 часа 20 минут
Провёл экскурсии для 419 туристов
Меня зовут Нодари, мне 58 лет, из которых 5 я работаю гидом. Я 15 лет жил с семьей в Москве, в Грузию вернулся в 2007 году и живу в Тбилиси. Родом из Кахетии, города Сигнаги. У меня 1 гектар виноградников, активно занимаюсь виноделием, а это связано с туризмом. Доверьтесь мне: я постараюсь стать лучшим проводником по Грузии!

Отзывы и рейтинг

4.2
Основано на последних 30 из 40 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
29
4
4
3
3
2
1
1
3
Екатерина
Я бы посоветовала всем, кто собирается на эту экскурсию, заранее ознакомиться с маршрутом и определиться, какие именно места точно хотелось бы посетить, а что можно пропустить. Маршрут очень объемный, в
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него входят и исторические памятники, и видовые площадки, винодельни, монастыри и церкви… Все очень интересно, но не торопясь посмотреть все за один день просто невозможно… Мне кажется, лучше заранее обсудить маршрут с экскурсоводом, чтобы он мог подстроиться под ваши интересы. Нам очень понравилась поездка, спасибо Нодари и Тэнго за сопровождение! Нодари - внимательный и пунктуальный гид, а Тэнго - отличный водитель и приятный собеседник! И конечно, особая благодарность за гостеприимство грузинской семье, устроившей для нас ужин, у нас остались просто незабываемые яркие впечатления от этого вечера, огромное спасибо!!!

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Ульян
Отличный день и прекрасная экскурсия! Нодари увлечённо и интересно рассказывает историю свой страны и тонкости виноделия. А чувство юмора Тангиса, зятя Нодари и по совместительству драйвера, делало поездку весёлой и
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наполненной позитивом! Отдельное спасибо, за возможность побывать и отпраздновать день рождения супруги на традиционном грузинском застолье. Прекрасная и гостеприимная семья. Бачо, Мая, Заза, Вы очень хорошие люди и за вечер стали практически родными! Это было незабываемо! Много рассказывать не буду, просто стоит там побывать!
P.S: заранее прошу прощение, если чье-то имя не правильно написал😊

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А
Мы все смотрим на новые места,которые посещаем глазами гида,который нам их показывает. От того,насколько гид любит свою профессию,город,в котором живёт,свою страну,зависит полюбите ли Вы его насколько возможно.
Нодари не просто влюблённый
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в грузию экскурсовод, великолепно знающий его историю, каждый уголок опытный винодел. Он открывает для Вас не туристический мир,а грузию глазами человека,живущего в нем. У него очень много маршрутов и вариантов экскурсий на любой вкус.
Очень рекомендую всем замечательного человека и великолепного гида с широким кругозором,внимательно относящегося к туристам и их пожеланиям.
Огромное спасибо Нодари за замечательную экскурсию и незабываемое застолье в гостеприимной грузинской семье.

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А
В октябре, насколько позволило время, мы изъездили Грузию вдоль и поперёк. Поклонились седому Казбеку, спустились в изумительную пещеру Прометея, любовались каньонами и водападами Мегрелии, купались и загорали на пляжах Батуми,
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пили минералку в Боржоми, удивлялись архитектуре пещерного города Вардзия, посмотрели все значимые монастыри и крепости этой прекрасной страны… Оставалось посетить край, без которого невозможно было бы представить Грузию: край вина – Кахетию и её знаменитую Алазанскую долину!

Вопрос в этом случае даже не стоял: по Кахетии нас должен сопровождать винодел, а потому мы и заказали именно этот тур с Нодари! И не ошиблись!

Ещё за две недели до нашего приезда мы связались с Нодари через интернет, и вместе с ним скурпулёзно составили маршрут, включая начало экскурсии и выбор целей, чтобы максимально использовать время. Честно говоря, мы до конца сомневались, успеем ли мы за один день «осилить» большой Кахетинский круг. Но, благодаря опыту и гибкости Нодари, нам это удалось!

Вообще, отдельно следует сказать, КАК этот человек готовил для нас экскурсию. То, что она будет индивидуальной, было обговорено заранее. Но ведь он не просто рассчитал время и проверил маршрут на карте, нет… Он обзвонил всех нужных людей, обговорил с ними детали, постоянно держал с нами связь, если что-то не получалось! В заключение он сказал: «Дорогие мои, не беспокойтесь. Я сделаю всё, как я сделал бы это для своей семьи!». Что можно ещё добавить к этим замечательным словам!

Одним словом, нам удалось всё! Нам удалось повидать Алазанскую долину с севера и с юга и побывать в винном тоннеле Хареба. Удалось поучавствовать в сборе винограда, самим подавить его и попробовать вино у частного винодела. Нам удалось подняться в горы к монастырю Некреси и побродить по улочкам Телави и Сигнахи. К концу дня нам удалось познакомиться с замечательной грузинской семьёй и поучаствовать в весёлом застолье…

А самое главное, нам удалось обрести настоящего друга! Спасибо тебе за всё, Нодари!

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Д
В этой экскурсии очень удачно и выигрышно построен день - сначала достопримечательности, потом ужин в грузинской семье. Есть возможность и наслаждаться видами, и гулять, и знакомиться с темой виноделия (помимо
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рассказов гида, было еще посещение завода Шуми и экскурсия по нему). Гид Нодари очень внимателен и предупредителен, с любовью относится к теме, о которой рассказывает. Вечернее застолье - замечательная "фишка". Думаю, многим туристам интересно погрузиться в грузинскую трапезу, это однозначно стоит запрашиваемым денег. Принимает гостей очень музыкальная семья, поэтому были и песни, и музыка, и тосты, а еще - экскурсия в собственный марани (винный погреб или, точнее, отдельное строение). Однозначно рекомендую! .

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О
Экскурсия началась точно по графику, автомобиль удобный, комфортный.
Нодари - настоящий профессионал своего делала, просто находка- очень интересно рассказал много интересных фактов об истории страны, национальных особенностях, особенно про грузинское виноделие
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на основе своего реального, живого опыта. Хорошо подобраны точки посещения. Поездка получилась очень домашней и спокойной. Мы никуда не спешили, замечательно позавтракали домашним хлебом и сыром, отобедали в Телави, а в завершении наш ждал шикарный, прекрасный ужин у Симона, где мы не только прониклись в гастрономическую феерию, но послушали чудесные истории, узнали много нового и прониклись настроением Грузии. Большое -пребольшое спасибо Нодари за заботу, внимание и душевный день! Очень рекомендую.

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