24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Исторические, архитектурные и духовные богатства края
За 10 насыщенных часов вы совершите путешествие по большому Кахетинскому кругу. Дорогу украсят живописные горные ландшафты, а наполнят рассказы об истории, особенностях и традициях края. Вы познакомитесь с самыми значимыми достопримечательностями Кахетии.
Вино рекой, или застолье по-кахетински
Как практикующий винодел, я с любовью расскажу об истории и традициях виноградарства Сакартвело, о роли вина в культуре и менталитете страны. На винном заводе Шуми или в домашнем погребе дома Бачо вы увидите квеври (кувшин для приготовления вина по грузинской технологии) и продегустируете два вида напитка-символа Грузии.
В финальной части путешествия вас ждет большой ужин по-грузински на домашней винодельне. В меню хачапури, шашлыки, холодные закуски, грузинские сыры и сладости, и, конечно, вино и чача. Тосты от настоящего тамады (хозяина гостеприимного дома), мастер-класс по приготовлению чурчхелы, национальные песни и танцы — идеальное завершение дня в Кахетии!
Экскурсия начинается и заканчивается в Тбилиси у места вашего проживания. Транспортные расходы включены в стоимость.
Дополнительные расходы: