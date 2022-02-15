24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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пили минералку в Боржоми, удивлялись архитектуре пещерного города Вардзия, посмотрели все значимые монастыри и крепости этой прекрасной страны… Оставалось посетить край, без которого невозможно было бы представить Грузию: край вина – Кахетию и её знаменитую Алазанскую долину!



Вопрос в этом случае даже не стоял: по Кахетии нас должен сопровождать винодел, а потому мы и заказали именно этот тур с Нодари! И не ошиблись!



Ещё за две недели до нашего приезда мы связались с Нодари через интернет, и вместе с ним скурпулёзно составили маршрут, включая начало экскурсии и выбор целей, чтобы максимально использовать время. Честно говоря, мы до конца сомневались, успеем ли мы за один день «осилить» большой Кахетинский круг. Но, благодаря опыту и гибкости Нодари, нам это удалось!



Вообще, отдельно следует сказать, КАК этот человек готовил для нас экскурсию. То, что она будет индивидуальной, было обговорено заранее. Но ведь он не просто рассчитал время и проверил маршрут на карте, нет… Он обзвонил всех нужных людей, обговорил с ними детали, постоянно держал с нами связь, если что-то не получалось! В заключение он сказал: «Дорогие мои, не беспокойтесь. Я сделаю всё, как я сделал бы это для своей семьи!». Что можно ещё добавить к этим замечательным словам!



Одним словом, нам удалось всё! Нам удалось повидать Алазанскую долину с севера и с юга и побывать в винном тоннеле Хареба. Удалось поучавствовать в сборе винограда, самим подавить его и попробовать вино у частного винодела. Нам удалось подняться в горы к монастырю Некреси и побродить по улочкам Телави и Сигнахи. К концу дня нам удалось познакомиться с замечательной грузинской семьёй и поучаствовать в весёлом застолье…



А самое главное, нам удалось обрести настоящего друга! Спасибо тебе за всё, Нодари!