24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. По Кахетии с виноделом

Познать самобытный край через его наследие, вкусы и радушие

Нодари
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Нодари – ваш гид
В этом путешествии совмещены все возможные удовольствия по-кахетински! За один день вы проникнетесь историей, культурой, верой и пейзажами края в Бодбийском монастыре, городах Сигнахи и Телави.

Откроете тонкости производства грузинского вина и насладитесь его вкусом на заводе и частной винодельне: здесь же вы поучаствуете в традиционном застолье с тостами от тамады, песнями и блюдами национальной кухни.
120 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча 9.00
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У этой экскурсии24 отзыва
4.71
По Кахетии с виноделом
По Кахетии с виноделом

Что вас ожидает

Исторические, архитектурные и духовные богатства края
За 10 насыщенных часов вы совершите путешествие по большому Кахетинскому кругу. Дорогу украсят живописные горные ландшафты, а наполнят рассказы об истории, особенностях и традициях края. Вы познакомитесь с самыми значимыми достопримечательностями Кахетии.

  • В Бодбийском монастыре, парящем над Алазанской долиной, похоронена грузинская просветительница Святая Нино: здесь я расскажу о временах, когда благодаря ей Грузия приняла христианство.
  • Небольшой «город любви» Сигнахи очарует почти итальянскими улочками и панорамой кахетинских виноградников с самой длинной в Европе крепостной стены — я участвовал в ее восстановлении и расскажу, как это было. А после прогулки по пожеланию вы можете полетать на параплане над Алазанской долиной.
  • В городе Телави, современной столице Кахетии, вы познакомитесь с этнографией региона во дворце царя Ираклия II и загадаете желание у 900-летнего платана, старейшего дерева Грузии.

Вино рекой, или застолье по-кахетински
Как практикующий винодел, я с любовью расскажу об истории и традициях виноградарства Сакартвело, о роли вина в культуре и менталитете страны. На винном заводе Шуми или в домашнем погребе дома Бачо вы увидите квеври (кувшин для приготовления вина по грузинской технологии) и продегустируете два вида напитка-символа Грузии.

В финальной части путешествия вас ждет большой ужин по-грузински на домашней винодельне. В меню хачапури, шашлыки, холодные закуски, грузинские сыры и сладости, и, конечно, вино и чача. Тосты от настоящего тамады (хозяина гостеприимного дома), мастер-класс по приготовлению чурчхелы, национальные песни и танцы — идеальное завершение дня в Кахетии!

Организационные детали

Экскурсия начинается и заканчивается в Тбилиси у места вашего проживания. Транспортные расходы включены в стоимость.

Дополнительные расходы:

  • Билет в музей в Телави — 5 лари с человека
  • Ужин с программой (тамада, фольклор, мастер-класс по чурчхеле, дегустация чачи в процессе гонения) — 295 лари за 2 человек; 345 лари за 4 человек; 395 за 6 человек
  • Полет на параплане: 200 лари за 1 человека
По Кахетии с виноделом
По Кахетии с виноделом
По Кахетии с виноделом
По Кахетии с виноделом
По Кахетии с виноделом
По Кахетии с виноделом
По Кахетии с виноделом
По Кахетии с виноделом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура 9.00.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Нодари
Нодари
Меня зовут Нодари, мне 58 лет, из которых 5 я работаю гидом. Я 15 лет жил с семьей в Москве, в Грузию вернулся в 2007 году и живу в Тбилиси. Родом из Кахетии, города Сигнаги. У меня 1 гектар виноградников, активно занимаюсь виноделием, а это связано с туризмом. Доверьтесь мне: я постараюсь стать лучшим проводником по Грузии!
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24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

21 октября 2019
В октябре, насколько позволило время, мы изъездили Грузию вдоль и поперёк. Поклонились седому Казбеку, спустились в изумительную пещеру Прометея, любовались каньонами и водападами Мегрелии, купались и загорали на пляжах Батуми, пили минералку в Боржоми, удивлялись архитектуре пещерного города Вардзия, посмотрели все значимые монастыри и крепости этой прекрасной страны... Оставалось посетить край, без которого невозможно было бы представить Грузию: край вина – Кахетию и её знаменитую Алазанскую долину!

Вопрос в этом случае даже не стоял: по Кахетии нас должен сопровождать винодел, а потому мы и заказали именно этот тур с Нодари! И не ошиблись!

Ещё за две недели до нашего приезда мы связались с Нодари через интернет, и вместе с ним скурпулёзно составили маршрут, включая начало экскурсии и выбор целей, чтобы максимально использовать время. Честно говоря, мы до конца сомневались, успеем ли мы за один день «осилить» большой Кахетинский круг. Но, благодаря опыту и гибкости Нодари, нам это удалось!

Вообще, отдельно следует сказать, КАК этот человек готовил для нас экскурсию. То, что она будет индивидуальной, было обговорено заранее. Но ведь он не просто рассчитал время и проверил маршрут на карте, нет... Он обзвонил всех нужных людей, обговорил с ними детали, постоянно держал с нами связь, если что-то не получалось! В заключение он сказал: «Дорогие мои, не беспокойтесь. Я сделаю всё, как я сделал бы это для своей семьи!». Что можно ещё добавить к этим замечательным словам!

Одним словом, нам удалось всё! Нам удалось повидать Алазанскую долину с севера и с юга и побывать в винном тоннеле Хареба. Удалось поучавствовать в сборе винограда, самим подавить его и попробовать вино у частного винодела. Нам удалось подняться в горы к монастырю Некреси и побродить по улочкам Телави и Сигнахи. К концу дня нам удалось познакомиться с замечательной грузинской семьёй и поучаствовать в весёлом застолье...

А самое главное, нам удалось обрести настоящего друга! Спасибо тебе за всё, Нодари!
28 июля 2019
Наше путешествие. День 9.

Кахетия! Решив ехать в Грузию, мы сразу же определились, что поедем в Кахетию.

Кахетия, Алазанская долина, винные погреба, город влюблённых Сигнахи... да! Это то, что нам было необходимо!

Вот только решали, как это сделать, то ли на своей машине, то ли взять водителя, то ли гида. Да! И нам попался Нодари - гид от Бога! Человек, знающий о Грузии все!

Он сам из этих винных краёв, сам имеет свои виноградники, сам делает вино! Кто же лучше, чем он нам расскажет и покажет винную долину!

Он сам на своём комфортном микроавтобусе приехал за нами к нашей тбилисской квартире и повёз.

Плюс индивидуальной экскурсии, что гид подстраивается под твои пожелания.

Мы посещали самые красивые видовые площадки, где открывался невероятный вид, был монастырь, где покоится сама святая Нино. Многие приезжают сюда, чтоб прикоснуться к мощам...

Ну и, конечно, у нас были винные дегустации. Сначала на винном заводе #shumi Нас завели в святая святых, в погреба, показали, как делается вино, рассказали много интересных фактов.
Ну и, конечно же, дегустация. Потом мы прикупили с собой такого вина, которого у нас не купишь.

Были дегустации и в частных винных погребах, где изготавливают домашнее вино по традиционной грузинской технологии. В квеври, это глиняные кувшины, закопанные в землю, где оно хранится. Такое вино есть только в Грузии, его не продают больше нигде. Вкус совсем отличается от обычного.

Кто любит терпкие сухие и насыщенные вина - тому точно нужно это попробовать. Ну и, конечно, Киндзмараули по этой технологии мы прикупили с собой 😆

Ну и город Сигнахи - город влюблённых. С замка открывается шикарный вид на сам город и алазанскую долину. Ну и, конечно же, там есть круглосуточный ЗАГЗ.

Ну и все закончилось грузинским застольем, на котором ломились столы с плясками и песнями!

Экскурсия просто шикарна! Приехали домой в Тбилиси уже когда стемнело. Рады, что не поехали сами, что был водитель сам Нодари, который нас вёз, а мы расслаблялись и пили вино 🍷Ну и дороги такие извилистые и серпантиничьые, что лучше пусть едет человек, знающий их 😉
17 июля 2019
Спасибо, Надари. Маршрут продуман и правильно составлен. Ужин в в семье с мастерклассами - незабываем.
15 июля 2019
Рекомендуем всем этот тур однозначно!
2 июля 2019
Алазанская долина завораживает своей бесконечностью, 900-летний платан восхищает своим величием, кахетинское застолье поражает своим гостеприимством, радушием, хлебосольством и кахетинским блюзом!!!!
2 июля 2019
Мы с женой в восторге от экскурсии! Узнали много интересной и полезной информации, посетили множество красивых мест, продегустировали вина.
Хотелось бы выразить отдельную благодарность Нодари, все было организовано на высшем уровне. Также отмечу ужин в семье - очень гостеприимно, весело и тепло! За это отдельное спасибо!
Обязательно буду рекомендовать экскурсию родственникам и друзьям!
Софья
16 июня 2019
Шикарная экскурсия с традиционным грузинским ужином. Мы остались в восторге от гостеприимства семьи. И на ромашковое поле заехали, и лавандовое нашли. Обязательно вернемся еще!
12 июня 2019
Замечательная экскурсия, правильная подача материала, люди, красивые своей душой. Спасибо от нашей большой компании.
30 мая 2019
Экскурсия была заявлена как индивидуальная, с присоединением ещё к одной паре. Но была ещё одна машина с 8 туристами. В результате не всегда было слышно гида конечно виды, природа потрясающие. Очень самобытен ужин в семье, которая поражает своими талантами и гостеприимство.
Но ужасно возмутило поведение гида. У меня не работала мобильная связь, дочка волновалась и дозвонилась до гида из-за границы. Мы вернулись в гостиницу к 12 ночи, он отвёз нас , она говорила с ним около 10 вечера и он сказал что мы уже в гостинице, что нас уже отвезли. Родственники были в панике в течении 2 часов...
23 мая 2019
Экскурсия понравилась. была большая комфортная машина. экскурсовод рассказал об истории Грузии, показал много интересных мест. пордобно рассказал, как он делает вино, что было особенно интересно. С погодой очень повезло и на протяжении всего дня было солнечно и ясное небо
На застолье царила непринужденная атмосфера, было чувство, что мы все давно друг друга знаем. пели песни, танцевали танцы. стол ломился от угощений, вино лилось рекой. хозяева очень гостеприимные. Отдельный плюс, что тебя забирают от твоей гостиницы и отвозят туда же
Ещё 14 отзывов

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