24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Наше путешествие. День 9.

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Кахетия! Решив ехать в Грузию, мы сразу же определились, что поедем в Кахетию.

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Кахетия, Алазанская долина, винные погреба, город влюблённых Сигнахи... да! Это то, что нам было необходимо!

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Вот только решали, как это сделать, то ли на своей машине, то ли взять водителя, то ли гида. Да! И нам попался Нодари - гид от Бога! Человек, знающий о Грузии все!

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Он сам из этих винных краёв, сам имеет свои виноградники, сам делает вино! Кто же лучше, чем он нам расскажет и покажет винную долину!

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Он сам на своём комфортном микроавтобусе приехал за нами к нашей тбилисской квартире и повёз.

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Плюс индивидуальной экскурсии, что гид подстраивается под твои пожелания.

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Мы посещали самые красивые видовые площадки, где открывался невероятный вид, был монастырь, где покоится сама святая Нино. Многие приезжают сюда, чтоб прикоснуться к мощам...

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Ну и, конечно, у нас были винные дегустации. Сначала на винном заводе #shumi Нас завели в святая святых, в погреба, показали, как делается вино, рассказали много интересных фактов.

Ну и, конечно же, дегустация. Потом мы прикупили с собой такого вина, которого у нас не купишь.

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Были дегустации и в частных винных погребах, где изготавливают домашнее вино по традиционной грузинской технологии. В квеври, это глиняные кувшины, закопанные в землю, где оно хранится. Такое вино есть только в Грузии, его не продают больше нигде. Вкус совсем отличается от обычного.

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Кто любит терпкие сухие и насыщенные вина - тому точно нужно это попробовать. Ну и, конечно, Киндзмараули по этой технологии мы прикупили с собой 😆

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Ну и город Сигнахи - город влюблённых. С замка открывается шикарный вид на сам город и алазанскую долину. Ну и, конечно же, там есть круглосуточный ЗАГЗ.

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Ну и все закончилось грузинским застольем, на котором ломились столы с плясками и песнями!

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Экскурсия просто шикарна! Приехали домой в Тбилиси уже когда стемнело. Рады, что не поехали сами, что был водитель сам Нодари, который нас вёз, а мы расслаблялись и пили вино 🍷Ну и дороги такие извилистые и серпантиничьые, что лучше пусть едет человек, знающий их 😉