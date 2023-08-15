Индивидуальная экскурсия из Тбилиси: Разгадайте загадки тбилисского Эмирата
Примите участие в увлекательной игре формата «приключенческий квест».
Отгадайте интеллектуальные загадки, преодолейте захватывающие препятствия и отыщите древние арабские сокровища!
Отгадайте интеллектуальные загадки, преодолейте захватывающие препятствия и отыщите древние арабские сокровища!
Ближайшие даты:
15
авг
авг
16
авг
авг
17
авг
авг
18
авг
авг
19
авг
авг
20
авг
авг
22
авг
авг
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Проспект Руставели
- Район Гаретубани
- Район Сололаки и тбилисские парадные
- Улица 4-х Храмов (ул. Котэ Абхази)
- Церковь Метехи (церковь V века)
- Серные бани (V век)
- Водопад Легвтахеви (Природная достопримечательность)
- Крепость Нарикала (IV век)
- Улица Шардени и Манташевские ряды
- Древний рынок — Мейдан Базар (XIX век)
- Кафедральный собор Сиони (V век)
- Мост Мира (стеклянный мост)
- Театр Марионеток им. Резо Габриадзе
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Сокровища тбилисского ЭмиратаПриглашаю принять участие в развлекательно-историческом мероприятии приключенческого формата «Тайны сокровищ тбилисского Эмирата»
Из исторических повествований нам известно, что Тбилиси с 8 века более 3-х столетий был эмиратом в составе арабского халифата. Заслуженный профессор грузинской академии исторических наук Князишвили откроет вам небольшой секрет и даст задание отыскать сокровища представителей династии эмиров — Джафаридов. Найти клад с сокровищами арабов будет не легко, ровно также, как и найти актуальное местонахождение профессора по затерянным улицам Тбилиси!
Что ожидает участников игры? В интерактивном формате вы познакомитесь с историческими фактами о Тбилиси, который хранит в себе множество легенд и тайных мест, о существования которых не знают даже многие местные жители.
Благодаря тщательно отработанному плану приключения и качественному контенту, наша команда единственная, кто получила доступ к поистине тайным местам средневекового Тбилиси для проведения нашего захватывающего шоу.
В мероприятии будут принимать участие люди из научной сферы, владельцы государственных учреждений и лучшие экскурсоводы нашего города. Как проходит приключенческий квест? Участникам мероприятия нужно будет поэтапно проходить квест, разгадывая ответы на вопросы, скрытые в мощенных улицах старого города. При нахождении правильных ответов будет создаваться логическая цепочка, которая приведет к таинственному профессору Князишвили. А что будет дальше? Профессор даст вам самое главное задание — найти клад с золотом арабов. Квест состоит из двух частей: Первая часть содержит задания логического и интеллектуального уровня, где вам нужно будет проявить свою эрудицию, отвечая на вопросы указанные в задании.
Во второй части будет больше активностей, к примеру: восхождения на возвышенности, поиск ответов по подземельям Тбилиси, передвижение на транспортном средстве и другое.
Находя правильные ответы в ходе игры, вы шаг за шагом получите тот самый шифр, который откроет вам главную дверь и поможет найти затерянные сокровища арабов. Организационные детали • Максимальное количество участников — 48 человек: 6 человек в одной команде. Это важно в первую очередь для того, чтобы каждый участник был задействован в процессе разгадывания заданий, а также чтобы не создавать напряжение на тех локациях, которые мы посетим.
- Квест подойдёт как большим группам, для всей семьи, так и соло-путешественникам.
- Квест рассчитан на детей и взрослых (при условии совместного прохождения маршрута). Дети и подростки старше 18 лет смогут справиться с вопросами самостоятельно.
- Квест будет проходить под руководством одного или нескольких сопровождающих/гидов(в зависимости от количества групп).
• Для участия в квесте убедитесь, что у вас есть:
- смартфон или планшет.
- доступ к интернету (если с этим проблема, напишите заранее — и мы решим вопрос).
- один из мессенджеров: Telegram, WhatsApp, Viber.
- Каждое задание в квесте имеет ограниченное время прохождения.
- Одевайтесь по погоде и приходите в удобной обуви. В случае дождя или снега возьмите зонт или дождевик.
- Я или член нашей команды встретим вас в начале мероприятия, проведём инструктаж, выдадим весь необходимый инвентарь, а далее вы отправитесь в самостоятельное путешествие в поисках приключений.
- А мы, в свою очередь, будем всегда на связи, как дистанционно, так и очно для гарантии проведения мероприятия в соответствии всеми правилами безопасности и в случае возникновения любых вопросов.
- Если вы видите, что интересующая вас дата занята, просто напишите мне об этом.
Каждый день в 09:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, кроме понедельника
Ответы на вопросы
- Что входит
- Участие в квесте
- Инвентарь, необходимый для прохождения квеста
- Входные билеты на общественный транспорт, аттракционы, в государственные учреждения
- Бутилированная вода для каждого участника мероприятия
- Что не входит
- Затрак (~3-5$ на одного человека)
- Обед (~5-7$ на одного человека)
- Ужин (~5-7$), если в ресторане (~15-20$ на одного человека)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Merab Kostava Street 2Завершение: Freedom Square 2
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый день в 09:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, кроме понедельникаЭкскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный квест, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Поскольку данное мероприятие включает в себя пешую прогулку
- Участникам рекомендуется приходить на мероприятие в удобной обуви
- А также в случае осадков взять с собой зонт или дождевик
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси
Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
История и архитектура
Необычные
Летние
Выездные
Квесты
Обзорные
Театр марионеток Резо Габриадзе
Популярные места
Собор Сиони
Святые места
Похожие туры из Тбилиси
Квест
3 часа
Старый Тбилиси по-новому: прогулка-квест
Шаг за шагом исследовать районы и кварталы, подмечать детали и общаться с местными
в районе станции метро «Руставели»
Сегодня
Завтра
15 авг
16 авг
28€20 за человека
Индивидуальная
10 часов
Сокровища Кахетинского региона
Дегустационный авто-тур - лучшие вина и захватывающие виды знаменитого региона
Завтра
15 авг
16 авг
19 авг
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Cкрытые сокровища Тбилиси
Познакомиться с яркими образами города без утомительных лекций по истории
у метро Авлабари
Сегодня
Завтра
15 авг
16 авг
от €40 за всё до 7 чел.
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии