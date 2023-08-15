Приключенческая квест-игра «Тайны сокровищ тбилисского Эмирата»

Индивидуальная экскурсия из Тбилиси: Разгадайте загадки тбилисского Эмирата

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Примите участие в увлекательной игре формата «приключенческий квест».

Отгадайте интеллектуальные загадки, преодолейте захватывающие препятствия и отыщите древние арабские сокровища!
Приключенческая квест-игра «Тайны сокровищ тбилисского Эмирата»
Приключенческая квест-игра «Тайны сокровищ тбилисского Эмирата»
Приключенческая квест-игра «Тайны сокровищ тбилисского Эмирата»
Приключенческая квест-игра «Тайны сокровищ тбилисского Эмирата»
Приключенческая квест-игра «Тайны сокровищ тбилисского Эмирата»
Приключенческая квест-игра «Тайны сокровищ тбилисского Эмирата»
Приключенческая квест-игра «Тайны сокровищ тбилисского Эмирата»
Ближайшие даты:
15
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Что вас ожидает:

  • Проспект Руставели
  • Район Гаретубани
  • Район Сололаки и тбилисские парадные
  • Улица 4-х Храмов (ул. Котэ Абхази)
  • Церковь Метехи (церковь V века)
  • Серные бани (V век)
  • Водопад Легвтахеви (Природная достопримечательность)
  • Крепость Нарикала (IV век)
  • Улица Шардени и Манташевские ряды
  • Древний рынок — Мейдан Базар (XIX век)
  • Кафедральный собор Сиони (V век)
  • Мост Мира (стеклянный мост)
  • Театр Марионеток им. Резо Габриадзе
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Сокровища тбилисского ЭмиратаПриглашаю принять участие в развлекательно-историческом мероприятии приключенческого формата «Тайны сокровищ тбилисского Эмирата»
Из исторических повествований нам известно, что Тбилиси с 8 века более 3-х столетий был эмиратом в составе арабского халифата. Заслуженный профессор грузинской академии исторических наук Князишвили откроет вам небольшой секрет и даст задание отыскать сокровища представителей династии эмиров — Джафаридов. Найти клад с сокровищами арабов будет не легко, ровно также, как и найти актуальное местонахождение профессора по затерянным улицам Тбилиси!
Что ожидает участников игры? В интерактивном формате вы познакомитесь с историческими фактами о Тбилиси, который хранит в себе множество легенд и тайных мест, о существования которых не знают даже многие местные жители.
Благодаря тщательно отработанному плану приключения и качественному контенту, наша команда единственная, кто получила доступ к поистине тайным местам средневекового Тбилиси для проведения нашего захватывающего шоу.
В мероприятии будут принимать участие люди из научной сферы, владельцы государственных учреждений и лучшие экскурсоводы нашего города. Как проходит приключенческий квест? Участникам мероприятия нужно будет поэтапно проходить квест, разгадывая ответы на вопросы, скрытые в мощенных улицах старого города. При нахождении правильных ответов будет создаваться логическая цепочка, которая приведет к таинственному профессору Князишвили. А что будет дальше? Профессор даст вам самое главное задание — найти клад с золотом арабов. Квест состоит из двух частей: Первая часть содержит задания логического и интеллектуального уровня, где вам нужно будет проявить свою эрудицию, отвечая на вопросы указанные в задании.
Во второй части будет больше активностей, к примеру: восхождения на возвышенности, поиск ответов по подземельям Тбилиси, передвижение на транспортном средстве и другое.
Находя правильные ответы в ходе игры, вы шаг за шагом получите тот самый шифр, который откроет вам главную дверь и поможет найти затерянные сокровища арабов. Организационные детали • Максимальное количество участников — 48 человек: 6 человек в одной команде. Это важно в первую очередь для того, чтобы каждый участник был задействован в процессе разгадывания заданий, а также чтобы не создавать напряжение на тех локациях, которые мы посетим.
  • Квест подойдёт как большим группам, для всей семьи, так и соло-путешественникам.
  • Квест рассчитан на детей и взрослых (при условии совместного прохождения маршрута). Дети и подростки старше 18 лет смогут справиться с вопросами самостоятельно.
  • Квест будет проходить под руководством одного или нескольких сопровождающих/гидов(в зависимости от количества групп).

• Для участия в квесте убедитесь, что у вас есть:

  • смартфон или планшет.
  • доступ к интернету (если с этим проблема, напишите заранее — и мы решим вопрос).
  • один из мессенджеров: Telegram, WhatsApp, Viber.
  • Каждое задание в квесте имеет ограниченное время прохождения.
  • Одевайтесь по погоде и приходите в удобной обуви. В случае дождя или снега возьмите зонт или дождевик.
  • Я или член нашей команды встретим вас в начале мероприятия, проведём инструктаж, выдадим весь необходимый инвентарь, а далее вы отправитесь в самостоятельное путешествие в поисках приключений.
  • А мы, в свою очередь, будем всегда на связи, как дистанционно, так и очно для гарантии проведения мероприятия в соответствии всеми правилами безопасности и в случае возникновения любых вопросов.
  • Если вы видите, что интересующая вас дата занята, просто напишите мне об этом.

Каждый день в 09:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, кроме понедельника

Ответы на вопросы

Что входит
  • Участие в квесте
  • Инвентарь, необходимый для прохождения квеста
  • Входные билеты на общественный транспорт, аттракционы, в государственные учреждения
  • Бутилированная вода для каждого участника мероприятия
Что не входит
  • Затрак (~3-5$ на одного человека)
  • Обед (~5-7$ на одного человека)
  • Ужин (~5-7$), если в ресторане (~15-20$ на одного человека)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Merab Kostava Street 2
Завершение: Freedom Square 2
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 09:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, кроме понедельника
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Поскольку данное мероприятие включает в себя пешую прогулку
  • Участникам рекомендуется приходить на мероприятие в удобной обуви
  • А также в случае осадков взять с собой зонт или дождевик
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Можно с детьми
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Летние
Выездные
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Обзорные
Театр марионеток Резо Габриадзе
Популярные места
Собор Сиони
Святые места

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