Сокровища тбилисского ЭмиратаПриглашаю принять участие в развлекательно-историческом мероприятии приключенческого формата «Тайны сокровищ тбилисского Эмирата»

Из исторических повествований нам известно, что Тбилиси с 8 века более 3-х столетий был эмиратом в составе арабского халифата. Заслуженный профессор грузинской академии исторических наук Князишвили откроет вам небольшой секрет и даст задание отыскать сокровища представителей династии эмиров — Джафаридов. Найти клад с сокровищами арабов будет не легко, ровно также, как и найти актуальное местонахождение профессора по затерянным улицам Тбилиси!

Что ожидает участников игры? В интерактивном формате вы познакомитесь с историческими фактами о Тбилиси, который хранит в себе множество легенд и тайных мест, о существования которых не знают даже многие местные жители.

Благодаря тщательно отработанному плану приключения и качественному контенту, наша команда единственная, кто получила доступ к поистине тайным местам средневекового Тбилиси для проведения нашего захватывающего шоу.

В мероприятии будут принимать участие люди из научной сферы, владельцы государственных учреждений и лучшие экскурсоводы нашего города. Как проходит приключенческий квест? Участникам мероприятия нужно будет поэтапно проходить квест, разгадывая ответы на вопросы, скрытые в мощенных улицах старого города. При нахождении правильных ответов будет создаваться логическая цепочка, которая приведет к таинственному профессору Князишвили. А что будет дальше? Профессор даст вам самое главное задание — найти клад с золотом арабов. Квест состоит из двух частей: Первая часть содержит задания логического и интеллектуального уровня, где вам нужно будет проявить свою эрудицию, отвечая на вопросы указанные в задании.

Во второй части будет больше активностей, к примеру: восхождения на возвышенности, поиск ответов по подземельям Тбилиси, передвижение на транспортном средстве и другое.

Находя правильные ответы в ходе игры, вы шаг за шагом получите тот самый шифр, который откроет вам главную дверь и поможет найти затерянные сокровища арабов. Организационные детали • Максимальное количество участников — 48 человек: 6 человек в одной команде. Это важно в первую очередь для того, чтобы каждый участник был задействован в процессе разгадывания заданий, а также чтобы не создавать напряжение на тех локациях, которые мы посетим.

Квест подойдёт как большим группам, для всей семьи, так и соло-путешественникам.

Квест рассчитан на детей и взрослых (при условии совместного прохождения маршрута). Дети и подростки старше 18 лет смогут справиться с вопросами самостоятельно.

Квест будет проходить под руководством одного или нескольких сопровождающих/гидов(в зависимости от количества групп).

• Для участия в квесте убедитесь, что у вас есть: