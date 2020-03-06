59 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Храмы и дворцы старого Авлабари

Район Авлабари откроет свои святыни, часть которых связана с армянским наследием — например, вы увидите храм Армянской апостольской церкви Нор Эчмиадзин. У кафедрального собора Самеба насладитесь не только его архитектурой, но и необычной панорамой Тбилиси, а у Метехского храма Успения Богородицы познакомитесь с основателем города. Мы расскажем о царе Вахтанге у его дворца, с «крылечка» которого вы рассмотрите архитектурный ландшафт Тифлиса и где поймёте, как столица Грузии росла и развивалась. Вы увидите караван-сарай, в котором гостил Александр II, площадь Майдан и дворец Сачино на вершине холма. А маленькие ветхие домики, которыми усеян Авлабари, помогут вообразить, что сделало с районом время.

Очарование черт многоликого города

За время прогулки по Тбилиси вам встретится творение итальянца — стеклянный Мост Мира, квартал Шарден, похожий на уголок Парижа, древняя крепость Нарикала и район серных бань. Взглянуть на город получится со смотровых площадок Ботанического сада, а на главную реликвию Грузии — в церкви Сиони. Вы услышите легенды Тбилиси, которые раскроют характер города и мировоззрение местных жителей, вспомните, что вы в горах, в ущелье Легвтахеви, и на канатной дороге подниметесь прямо над рекой Курой.