59 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Сделать шаг навстречу богатой истории и колориту Тифлиса в старом центре и районе Авлабари

Нара и Артак
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Нара и Артак – представитель гидов
Во время прогулки у вас глазами пролетит вся история города в камне, наполненная интересными, необычными и курьёзными сюжетами из жизни старого Тифлиса.

Они расскажут о нравах и ценностях жителей города, приведут в армянский район Авлабари и квартал Шарден, к порогу царских дворцов и общественным баням.

Маршрут по грузинской столице перенесёт вас сквозь время, подтачивающее стены старых маленьких домиков, переправит через реку Куру и познакомит с древними легендами.
€11
9 за человека
скидка20%
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 5 часов
До 12 человек
Можно с детьми
Встреча в районе метро Авлабари
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У этой экскурсии59 отзывов
4.95
«Тбилиси, я иду к тебе!»
«Тбилиси, я иду к тебе!»

Что вас ожидает

Храмы и дворцы старого Авлабари
Район Авлабари откроет свои святыни, часть которых связана с армянским наследием — например, вы увидите храм Армянской апостольской церкви Нор Эчмиадзин. У кафедрального собора Самеба насладитесь не только его архитектурой, но и необычной панорамой Тбилиси, а у Метехского храма Успения Богородицы познакомитесь с основателем города. Мы расскажем о царе Вахтанге у его дворца, с «крылечка» которого вы рассмотрите архитектурный ландшафт Тифлиса и где поймёте, как столица Грузии росла и развивалась. Вы увидите караван-сарай, в котором гостил Александр II, площадь Майдан и дворец Сачино на вершине холма. А маленькие ветхие домики, которыми усеян Авлабари, помогут вообразить, что сделало с районом время.

Очарование черт многоликого города
За время прогулки по Тбилиси вам встретится творение итальянца — стеклянный Мост Мира, квартал Шарден, похожий на уголок Парижа, древняя крепость Нарикала и район серных бань. Взглянуть на город получится со смотровых площадок Ботанического сада, а на главную реликвию Грузии — в церкви Сиони. Вы услышите легенды Тбилиси, которые раскроют характер города и мировоззрение местных жителей, вспомните, что вы в горах, в ущелье Легвтахеви, и на канатной дороге подниметесь прямо над рекой Курой.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из нас: Нара или Артак.
  • Проезд на канатной дороге не входит в стоимость и (1$ за человека).
  • Дети до 10 лет участвуют в экскурсии бесплатно.
  • Продолжительность экскурсии зависит от темпа группы (3-4 часа).
  • При заказе у нас нескольких экскурсий предусмотрены скидки.
«Тбилиси, я иду к тебе!»
«Тбилиси, я иду к тебе!»
«Тбилиси, я иду к тебе!»
«Тбилиси, я иду к тебе!»
«Тбилиси, я иду к тебе!»
«Тбилиси, я иду к тебе!»

Экскурсия проводится ежедневно в 10:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Авлабари.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Нара и Артак
Нара и Артак
Здравствуйте! Мы Нара и Артак, бывали во многих странах и знаем, что именно интересно путешественнику. Мы покажем и расскажем вам про самые интересные и потаенные места. Мы любим Тбилиси и сделаем все, чтобы вам захотелось возвращаться сюда вновь и вновь. Вы узнаете не только исторические факты, но и где лучше и экономнее покушать и закупить сувениры и гостинцы, куда сходить вечером и чем заняться в остальные дни. Добро пожаловать в Тбилиси!
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59 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

6 марта 2020
Прекрасная экскурсия! Нара и Артак очень интересные рассказчики, умеющие интересно подать материал . Экскурсия длилась больше 5 часов и мы ни на секунду не заскучали. Обошли все достопримечательности. После этого ребята помогали нам советами все время пребывания в Грузии 🇬🇪. Рекомендую
6 марта 2020
Нам очень повезло, нас было двое и Нара с Артаком решили погулять с нами оба. Было просто великолепно, отличное погружение в историю Грузии и Тбилиси. Узнали столько всего, увидели очень много всего интересного
В конце получили кучу советов, о том где и какое вино лучше покупать, где вкусно покушать, не переплачивать за сувениры.
Спасибо вам ещё раз, за отличную экскурсию и хорошую компанию, когда вернёмся в Грузию, обязательно будем путешествовать в компании с Нарой и Артаком!
28 февраля 2020
Нам повезло, экскурсию проводили и Нара и Артак. Отличное знание своего города и истории.
Прогулка была легкой и душевной! По времени получилось гораздо больше, чем было запланировано! Огромное спасибо! Желаю творческих успехов.
16 октября 2019
Всё очень понравилось. Гиды молодцы. Показали Тбилиси очень подробно и днём, и вечером. Всем рекомендуем.
19 сентября 2019
Обзорную экскурсию в Тбилиси проводил Артур- человек большой эрудиции, отлично подготовленный, владеющий правильным литературным русским языком. Коренной тбилисец, он очень занимательно сообщал факты и комментировал, что придавало рассказу еще больший шарм. Весьма рекомендуем именно Артура в качестве гида, если хотите получить интересную и полезную в познавательном отношении экскурсию.
29 августа 2019
В июле 20149 прошли по маршруту с Нарой, позже к нам присоединился Артак. Отличная подача материала! Экскурсия была проведена индивидуально для нашей семьи. Очень интересно и много информации. Много таких вещей, на которые при самостоятельном осмотре города никогда не обратишь внимание. Гуляли мы о-о-очень долго, за что огромное спасибо Наре и Артаку!!
Ребята, спасибо вам большое! Благодарных Вам слушателей и процветания.
11 августа 2019
Отличная экскурсия. Нара и Артак, спасибо!
25 июня 2019
Нашими первыми гидами в Тбилиси были Артак и Нара. Исключительно интересная и познавательная экскурсия! Ребята искренне увлечены историей, очень любят свой город, и с большим желанием и удовольствием передают это своим слушателям. В общении очень легкие, коммуникабельные, и наша экскурсия пролетела практически незаметно (мы проходили по городу почти 6 часов, вместо заявленных в экскурсии 4,5 !), несмотря на очень жаркую погоду. По ходу экскурсии отдыхали в тени, говорили просто о жизни, ребята поделились с нами интернетом(!), бесплатно! В общем, когда будете в Тбилиси, однозначно- Артак и Нара -лучшие экскурсоводы, которые помогут вам понять и полюбить Грузию!!!
14 июня 2019
Слова благодарности за экскурсию чудесным гидам и замечательным людям Наре и Артаку, которые с такой любовью рассказывали нам о Тбилиси!!!
Редко встретишь людей, которые с горящими глазами делают свою работу и увлекают всех окружающих. Нас никто не торопил. Было интересно, познавательно, увлекательно. На все вопросы мы получали исчерпывающие ответы. Захотелось встретиться с Нарой и Артаком еще на одной экскурсии. В этот раз не получилось, но в следующи
Елена
9 июня 2019
Никакая жара не может ничего испортить, когда с вами Нара и Артак. У Нары прекрасный, чистый, богатый, "правильный" русский, - не надо напрягаться, чтобы что-то понять. Знания просто энциклопедические! При этом шестичасовая экскурсия не напрягает - интересно! Чувствуется, что Нара и Артак (вели экскурсию вместе, что добавляло ей прелести) хотят как можно интереснее рассказать о своём городе, им важно, чтобы мы тоже полюбили его. Маршрут выстроен прекрасно! И благодаря нашим экскурсоводам мы получили не только впечатление от рассказа, но и от общения с прекрасными людьми: яркими и колоритными, великодушными и добрыми представителями своего народа: кому-то (не из нашей группы!) стало плохо на жаре и Артак хватает бутылочку с водой у Нары и бежит помогать; грузинка, прислушавшись к рассказу Нары (а к ней все прислушиваются, даже из соседних экскурсий) и комментариям Артак, вступает в политическую полемику (ах, как красиво умеют спорить грузины!!!), - и это добавляет ещё больше красок нашей замечательной экскурсии!!! Под большим впечатлением, однозначно рекомендую.
Ещё 49 отзывов

Нара и Артак проводит ещё 1 экскурсию

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Пешеходная экскурсия по ТбилисиПешеходная экскурсия по ТбилисиПешеходная экскурсия по Тбилиси
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Неповторимая архитектура, атмосфера и колорит грузинской столицы
Добро пожаловать в столицу Грузии! Я буду рада с вами прогуляться по городу, где за каждым домом и улицей стоит большая история, а живописные балкончики и причудливые стили фасадов рисуют неповторимую архитектуру Тбилиси. Вы познакомитесь с самыми важными эпохами города, увидите его главные достопримечательности, а возле легендарных серных бань узнаете о шелковом пути и владельцах караванов.

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