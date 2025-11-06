Экскурсия из Тбилиси в Кахетию - это возможность прочувствовать душу самого гостеприимного края Грузии. Винный завод KTW откроет секреты кахетинского вина, а в селе Патардзеули вы сможете сделать чурчхелу и испечь шоти. Посещение монастыря Бодбе и прогулка по романтичному Сигнахи оставят незабываемые впечатления. Крепость Чаилури и виды на Алазанскую долину дополнят путешествие. Включены трансфер и дегустации

Описание экскурсии

Винный завод KTW

Вы пройдёте по винодельне и узнаете, как в Кахетии делают вино по древним традициям. Продегустируете несколько сортов — от сухих до десертных. Мы расскажем, чем отличается кахетинское вино от европейского и почему его делают в квеври.

Мастер-класс по чурчхеле

В селе Патардзеули вы сами сделаете чурчхелу — натуральную грузинскую сладость из виноградного сока и орехов.

Крепость Чаилури

Короткая остановка у старинной крепости с рассказами о местных легендах.

Мастер-класс по выпечке шоти

Вы испечёте грузинский хлеб в традиционной глиняной печи — и съедите его горячим. Очень вкусно!

Монастырь Бодбе

Спокойное и красивое место. Здесь покоятся мощи святой Нино — просветительницы Грузии. Вы услышите о её роли в истории и о значении монастыря.

Сигнахи — город любви

Погуляете по уютному городу с черепичными крышами и потрясающим видом на Алазанскую долину. Узнаете, почему сюда приезжают жениться и где находятся самые фотогеничные виды.

Примерный тайминг

9:00 — выезд из Тбилиси

10:30 — экскурсия по заводу KTW, дегустация

11:45 — мастер-класс по чурчхеле

12:45 — крепость Чаилури

13:30 — мастер-класс по шоти (+ обед по желанию)

15:00 — монастырь Бодбе

16:00 — Сигнаги

17:00–17:30 — выезд обратно в Тбилиси

19:00 — возвращение в город

Организационные детали