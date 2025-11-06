Мои заказы

Из Тбилиси в Кахетию - с любовью

Путешествие в Кахетию подарит вам уникальный опыт: от дегустации вина до мастер-классов по чурчхеле и шоти. Откройте для себя Грузию по-новому
Экскурсия из Тбилиси в Кахетию - это возможность прочувствовать душу самого гостеприимного края Грузии.

Винный завод KTW откроет секреты кахетинского вина, а в селе Патардзеули вы сможете сделать чурчхелу и испечь шоти. Посещение монастыря Бодбе и прогулка по романтичному Сигнахи оставят незабываемые впечатления. Крепость Чаилури и виды на Алазанскую долину дополнят путешествие. Включены трансфер и дегустации
4.9
11 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍷 Дегустация уникальных кахетинских вин
  • 🍇 Мастер-классы по чурчхеле и шоти
  • 🏰 Историческая крепость Чаилури
  • 🙏 Посещение монастыря Бодбе
  • 🌄 Прогулка по романтичному Сигнахи
Что можно увидеть

  • Винный завод KTW
  • Крепость Чаилури
  • Монастырь Бодбе
  • Сигнахи

Описание экскурсии

Винный завод KTW
Вы пройдёте по винодельне и узнаете, как в Кахетии делают вино по древним традициям. Продегустируете несколько сортов — от сухих до десертных. Мы расскажем, чем отличается кахетинское вино от европейского и почему его делают в квеври.

Мастер-класс по чурчхеле

В селе Патардзеули вы сами сделаете чурчхелу — натуральную грузинскую сладость из виноградного сока и орехов.

Крепость Чаилури

Короткая остановка у старинной крепости с рассказами о местных легендах.

Мастер-класс по выпечке шоти

Вы испечёте грузинский хлеб в традиционной глиняной печи — и съедите его горячим. Очень вкусно!

Монастырь Бодбе

Спокойное и красивое место. Здесь покоятся мощи святой Нино — просветительницы Грузии. Вы услышите о её роли в истории и о значении монастыря.

Сигнахи — город любви

Погуляете по уютному городу с черепичными крышами и потрясающим видом на Алазанскую долину. Узнаете, почему сюда приезжают жениться и где находятся самые фотогеничные виды.

Примерный тайминг

9:00 — выезд из Тбилиси
10:30 — экскурсия по заводу KTW, дегустация
11:45 — мастер-класс по чурчхеле
12:45 — крепость Чаилури
13:30 — мастер-класс по шоти (+ обед по желанию)
15:00 — монастырь Бодбе
16:00 — Сигнаги
17:00–17:30 — выезд обратно в Тбилиси
19:00 — возвращение в город

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном 7-местном джипе, дегустация, мастер-классы
  • Дополнительные расходы: обед — по желанию
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Давид
Давид — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 431 туриста
У наших гидов огромный опыт проведения экскурсий! Мы любим свою страну и хотим поделиться частичкой нашей любви с вами. Знаем всю Грузию изнутри и покажем вам локации, которые вы никогда не сумеете найти самостоятельно!

Отзывы и рейтинг

А
Александра
6 ноя 2025
Нас было 2 взрослых и ребенок 10 лет. Экскурсия подойдет как для людей 60+, так и для детей. Экскурсия проходит неспешно. Мы не устали и было интересно. У нас был
читать дальше

гид Миша. Казалось, что наш друг показывает нам Грузию: было очень комфортно и дружеская атмосфера. Кто любит фотографироваться: Миша прекрасно фотографирует и делает это с удовольствием) Дегустация на заводе: сотрудник завода проводит экскурсию-дегустацию в хранилище с металлическими цистернами для собранной на месте группы. Мастер-класс по изготовлению чурчхеллы: достаточно быстро, все заготовки сделаны, вам остается финальная часть. Выпечка хлеба: сами помнете тесто, отправите его в печь и потом достанете из печи. На мастер-классах очень приятные женщины, мы зарядились их добротой. Рекомендую данную экскурсию тем, кто хочет узнать Грузию изнутри и ее жителей в неспешной манере и без непрерывного потока исторических фактов.

Е
Елена
5 окт 2025
Наша экскурсия прошла хорошо, гид-водитель заранее написал, был пунктуален, заботлив и внимателен. Мы заехали в точку где разливают вино, это не завод по производству вина, поэтому, к сожалению узнать или
читать дальше

посмотреть на этапы производства вина не получилось, на данной точке собирается одна группа из разных экскурсионных групп, местный гид ведет в точку розлива, немного рассказывает про несколько вин из бочек, и вся группа дегустирует эти вина. Очень классно попробовать вино прям из бочки. Далее мы заехали в точку на дороге по производству чурчхелы. Тут нам показали как уже готовые заготовки (орешки на нитке) окунать в уже приготовленную смесь для чурчхелы и мы сами попробовали это сделать. К сожалению, не удалось посмотреть самого главного - как же делают эту смесь для чурчхелы. Потом в точке на дороге мы испекли хлеб - было классно!!! Очень вкусно пахло, колоритная женщина-хозяйка пекарни, печь настоящая, в общем классно! Далее мы поехали в очень живописную Алазанскую долину, Миша останавливался на смотровых площадках, вид на которых захватывал дух. Очень понравилось. Нам субъективно не хватило именно информации, рассказов о Грузии, историй, исторических данных, тк это было наше первое посещении Грузии. Я люблю, когда местные гиды - экскурсоводы рассказывают уникально истории мест, которые мы с ними посещаем. Но это повторюсь субъективно наше ожидание. Экскурсия была хорошо организована и проведена четко на отличном транспорте. Миша Спасибо большое!!

М
Марина
3 окт 2025
Экскурсия была прекрасная. Наш гид Михаил был очень внимательным и гостеприимным. В спокойном темпе, без спешки и с заботой о каждой детали, показал нам красоты Кахетии и самые лучшие локации
читать дальше

😍. Отличный водитель и гид, а теперь ещё и хороший друг 😊. Душевно говорили, вкусно кушали и дегустировали настоящие грузинские напитки. Любовь с Кахетией у нас случилась💓🥰. Рекомендую экскурсию на 200%! Миша, тебе огромное спасибо! Мы обязательно встретимся ещё.

Д
Дмитрий
2 окт 2025
Все очень понравилось. Не хватило рассказов об исторических событиях посещаемых мест - т. е. экскурсии как таковой. Это было похоже скорее на комфортный трансфер с приятным и доброжелательным водителем -
читать дальше

Михаилом. Однако надо отметить, что в Бодбийском монастыре нам предоставили гида. Сигнахи очень красивый город и прогуляться по нему обязательно стоит, только не посещайте ресторан "Balcony Sighnaghi" - еда отвратительная. В усадьбе Цинандали тоже был экскурсовод но уже за наши деньги, красивый парк. Жаль времени прогуляться по нему не хватило тк он работает до 18-00. Экскурсию нужно было начинать с посещения Цинандали.

Наталия
Наталия
21 сен 2025
Наш однодневный тур в Кахетию был прекрасен!!!
Наш водитель-гид Михаил замечательно все организовал, учел наши пожелания и изменил маршрут!
Мы увидели Цинандали усадьбу Чавчавадзе, Сигнахи, Бодвийский монастырь.
Михаил отличный водитель и очень приятный собеседник!!! Комфортный и чистый автомобиль, невероятные виды Кахетии и вкусный обед с вином)))
Благодарим от всей души!!!
Искренне рекомендуем 😁
Н
Наталья
13 сен 2025
Отличная, легкая, приятная экскурсия. Очень красиво и вкусно! Внимательный, вежливый и веселый гид Миша. Рекомендуем)
Жанна
Жанна
11 сен 2025
Прекрасное путешествие с гидом Михаилом! Энергетика, доброжелательность, юмор! Было и вино и домашний сыр и хлеб! А испечь его самостоятельно и потом устроить небольшой пикник на дороге было весело и вкусно! Ребята предлагают такую насыщенную поездку на целый день на комфортабельном автомобиле и по самой низкой цене, наверное это потому, что они просто щедрые))).
Степан
Степан
14 авг 2025
Наш гид Роман организовал нам замечательную экскурсию, рассказывал об особенностях и истории зданий в городе, крепостях. Много информации о виноградниках и виноделии в Кахетии. Очень понравился мастер класс по изготовлению хлеба. Хлеб-мать в сочетании с молодым сыром - невероятно вкусное блюдо. Время прошло незаметно, мы были с двумя детьми, они поездку выдержали хорошо.
Н
Надежда
11 авг 2025
Замечательная, содержательная и очень познавательная экскурсия с прекрасным гидом Давидом! Давид крайне интересный рассказчик и собеседник, с отличным чувством юмора! Очень внимателен к деталям, учел все наши пожелания. Сама экскурсия очень насыщенная, но совершенно не обременительна. Всем рекомендуем, не пожалеете.
А
Алина
27 июл 2025
Очень понравилась поездка
Услышали много рассказов про историю Грузии
Посетили много значимых локаций, сами пекли хлеб и делали чурчхелу
Э
Элина
23 июл 2025
Отличная поездка! Ездили с Романом -доброжелательный, заботливый, неравнодушный! Всей семье очень понравилось! Были на дегустации на заводе KTW, готовили чурчхелу, пекли материнский хлеб (невероятно вкусный), посетили церковь в Бодбе, город Сигнаги и вкусно поели в кафе с видом на Алазанскую долину! Рекомендую однозначно!

