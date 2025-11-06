Винный завод KTW откроет секреты кахетинского вина, а в селе Патардзеули вы сможете сделать чурчхелу и испечь шоти. Посещение монастыря Бодбе и прогулка по романтичному Сигнахи оставят незабываемые впечатления. Крепость Чаилури и виды на Алазанскую долину дополнят путешествие. Включены трансфер и дегустации
5 причин купить эту экскурсию
- 🍷 Дегустация уникальных кахетинских вин
- 🍇 Мастер-классы по чурчхеле и шоти
- 🏰 Историческая крепость Чаилури
- 🙏 Посещение монастыря Бодбе
- 🌄 Прогулка по романтичному Сигнахи
Что можно увидеть
- Винный завод KTW
- Крепость Чаилури
- Монастырь Бодбе
- Сигнахи
Описание экскурсии
Винный завод KTW
Вы пройдёте по винодельне и узнаете, как в Кахетии делают вино по древним традициям. Продегустируете несколько сортов — от сухих до десертных. Мы расскажем, чем отличается кахетинское вино от европейского и почему его делают в квеври.
Мастер-класс по чурчхеле
В селе Патардзеули вы сами сделаете чурчхелу — натуральную грузинскую сладость из виноградного сока и орехов.
Крепость Чаилури
Короткая остановка у старинной крепости с рассказами о местных легендах.
Мастер-класс по выпечке шоти
Вы испечёте грузинский хлеб в традиционной глиняной печи — и съедите его горячим. Очень вкусно!
Монастырь Бодбе
Спокойное и красивое место. Здесь покоятся мощи святой Нино — просветительницы Грузии. Вы услышите о её роли в истории и о значении монастыря.
Сигнахи — город любви
Погуляете по уютному городу с черепичными крышами и потрясающим видом на Алазанскую долину. Узнаете, почему сюда приезжают жениться и где находятся самые фотогеничные виды.
Примерный тайминг
9:00 — выезд из Тбилиси
10:30 — экскурсия по заводу KTW, дегустация
11:45 — мастер-класс по чурчхеле
12:45 — крепость Чаилури
13:30 — мастер-класс по шоти (+ обед по желанию)
15:00 — монастырь Бодбе
16:00 — Сигнаги
17:00–17:30 — выезд обратно в Тбилиси
19:00 — возвращение в город
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном 7-местном джипе, дегустация, мастер-классы
- Дополнительные расходы: обед — по желанию
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Отзывы и рейтинг
Наш водитель-гид Михаил замечательно все организовал, учел наши пожелания и изменил маршрут!
Мы увидели Цинандали усадьбу Чавчавадзе, Сигнахи, Бодвийский монастырь.
Михаил отличный водитель и очень приятный собеседник!!! Комфортный и чистый автомобиль, невероятные виды Кахетии и вкусный обед с вином)))
Благодарим от всей души!!!
Искренне рекомендуем 😁
Услышали много рассказов про историю Грузии
Посетили много значимых локаций, сами пекли хлеб и делали чурчхелу