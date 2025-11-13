Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Погрузитесь в атмосферу Кахетии: история региона, живописные панорамы Алазанской долины и Кавказских гор, дегустации чурчхелы, вина и чачи, а также мастер-классы по приготовлению чурчхелы и хлеба. По желанию — настоящее грузинское застолье с безлимитным вином. 5 35 отзывов

Описание мастер-класса Увлекательное живописное приключение Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Кахетии — региону, где история, вкусы и традиции соединяются в уникальный опыт, который невозможно забыть. Вы узнаете богатую историю края, где рождалось грузинское виноделие и веками сохранялись старинные обычаи. Погрузитесь в атмосферу Кахетии, услышите легенды, связанные с Алазанской долиной и древними кавказскими поселениями. Во время тура мы будем делать остановки у лучших смотровых точек, чтобы вы смогли насладиться великолепными панорамами Алазанской долины и величественного Кавказского хребта — идеальные кадры и моменты, которые надолго останутся в памяти. Кулинарные мастер-классы и дегустация Во время экскурсии вас ждут дегустации традиционной грузинской чурчхелы, ароматного вина и крепкой чачи. Вы попробуете продукты, приготовленные по традиционным рецептам, которые передаются в семьях из поколения в поколение. Особой частью программы станут мастер-классы: вы сами изготовите чурчхелу, окуная орехи в густой виноградный сироп, а также поработаете с тестом и испечёте ароматный деревенский хлеб в печи. День, наполненный вкусами, эмоциями и грузинским гостеприимством А по желанию гостей экскурсию можно завершить настоящим грузинским застольем вместо ресторана. Дополнительная стоимость — 70 лари: вас ждут 8 домашних блюд и красное и белое вино без лимита, приготовленные и поданные с искренним кахетинским радушием.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Манави

Бадиаури

Монастырь Бодбе

Город любви Сигнахи

Защитная стена города Сигнахи

Памятник Соломону Додашвили Что включено Трансфер от точки сбора

Услуги гида

Мастер-классы Что не входит в цену Выпечка хлеба (по желанию) оплачивается отдельно 5 лари/чел

Выпечка хлеба (по желанию) оплачивается отдельно 5 лари/чел

Грузинское застолье в завершение программы - 70 лари (по желанию) Где начинаем и завершаем? Начало: Руставели 25 Завершение: Проспект Руставели 25 Когда и сколько длится? Экскурсия длится около 10 часов