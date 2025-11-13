Погрузитесь в атмосферу Кахетии: история региона, живописные панорамы Алазанской долины и Кавказских гор, дегустации чурчхелы, вина и чачи, а также мастер-классы по приготовлению чурчхелы и хлеба. По желанию — настоящее грузинское застолье с безлимитным вином.
Описание мастер-классаУвлекательное живописное приключение Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Кахетии — региону, где история, вкусы и традиции соединяются в уникальный опыт, который невозможно забыть. Вы узнаете богатую историю края, где рождалось грузинское виноделие и веками сохранялись старинные обычаи. Погрузитесь в атмосферу Кахетии, услышите легенды, связанные с Алазанской долиной и древними кавказскими поселениями. Во время тура мы будем делать остановки у лучших смотровых точек, чтобы вы смогли насладиться великолепными панорамами Алазанской долины и величественного Кавказского хребта — идеальные кадры и моменты, которые надолго останутся в памяти. Кулинарные мастер-классы и дегустация Во время экскурсии вас ждут дегустации традиционной грузинской чурчхелы, ароматного вина и крепкой чачи. Вы попробуете продукты, приготовленные по традиционным рецептам, которые передаются в семьях из поколения в поколение. Особой частью программы станут мастер-классы: вы сами изготовите чурчхелу, окуная орехи в густой виноградный сироп, а также поработаете с тестом и испечёте ароматный деревенский хлеб в печи. День, наполненный вкусами, эмоциями и грузинским гостеприимством А по желанию гостей экскурсию можно завершить настоящим грузинским застольем вместо ресторана. Дополнительная стоимость — 70 лари: вас ждут 8 домашних блюд и красное и белое вино без лимита, приготовленные и поданные с искренним кахетинским радушием.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Манави
- Бадиаури
- Монастырь Бодбе
- Город любви Сигнахи
- Защитная стена города Сигнахи
- Памятник Соломону Додашвили
Что включено
- Трансфер от точки сбора
- Услуги гида
- Мастер-классы
Что не входит в цену
- Выпечка хлеба (по желанию) оплачивается отдельно 5 лари/чел
- Грузинское застолье в завершение программы - 70 лари (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Руставели 25
Завершение: Проспект Руставели 25
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 35 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
13 ноя 2025
Отличная экскурсия, Красивые места. Ираклий замечательно познакомил нас с историей, зажигательно и интересно повествовал на двух языках, и это было достаточно динамично. Ираклию удалось создать атмосферу, мне очень понравилось как
А
Анна
13 ноя 2025
Экскурсия построена великолепно,успели много увидеть. Гиду Ираклий большое спасибо, рассказ очень интересный, дружелюбный и позитивный человек. От души рекомендую посетить.
Т
Тарана
12 ноя 2025
Это был последний день у нас в Тбилиси и он останеться у меня с улыбкой,наша Ева гид и шофер такие внимательные заботливые были,я сочувствую что толка в одном туре поучаствовала,спасибо команде за красивый день!
И
Ирина
11 ноя 2025
Были на экскурсии по Кахетии с экскурсоводом Тимуром. Организовано все было прекрасно, всё четко продумано. Было много интересной и полезной информации, но не перегружено. Экскурсия прошла очень легко и весело. Надегустировались вина и чачи))) Спасибо Тимуру и всем организаторам!
И
Инесса
10 ноя 2025
Добрый вечер! Экскурсия прошла хорошо, есть красивые фото на память, распробовали вина и в целом все было по плану. Спасибо)
Л
Лия
7 ноя 2025
Был очень приятный тур с Ираклием гидом
Д
Дов
31 окт 2025
Нашим гидом был Зураб. Знающий и вежливый. Спасибо Зураб!
Ю
Юлия
30 окт 2025
Добрый вечер,были на экскурсии в Кахетии,остались очень довольны экскурсоводом Тимуром. Всё было доступно и интересно. Экскурсия прошла легко и весело. Также спасибо водителю Раулю за его
А
Артур
23 окт 2025
Интересная экскурсия благодаря Ираклию! Он не только увлеченно рассказывал, но и постоянно вел диалог с нами, одним словом, 10 часов пролетели незаметно.
Рекомендую, Ираклия в первую очередь
О
Ольга
19 окт 2025
Ливон умничка 🥰. Экскурсия насыщенная, очень душевная и сытная
М
Маргарита
12 окт 2025
Поездка в Кахетию принесла исключительно положительные эмоции: потрясающие виды на Алазанскую долину радовали глаз, дегустация вина прошла на ура, еда была на высоте, а рассказы гида (Марьям) обогатили новыми знаниями
О
Ольга
10 окт 2025
Очень интересный маршрут, красивые виды на Алазанскую Долину и город Сигнаги, хороший и вкусный ресторан, а также дегустация вин, спасибо организаторам и нашему гиду Ираклию))
А
Алексей
7 окт 2025
Повезло, что попали к Роману на экскурсию в Кахетию. Было очень интересно и весело. Хорошее знание истории и нескольких языков. Атмосфера путешествия была невероятно теплой и дружелюбной. Роман не просто рассказывал о достопримечательностях — он погружал нас в культуру и традиции Кахетии, делился забавными историями и местными легендами.
В
Виктория
4 окт 2025
Мы провели замечательный день в Кахетии в сопровождении нашего гида Иракли. Путешествие получилось насыщенным, интересным и очень познавательным! Иракли рассказывал об истории, культуре и традициях региона как на русском, так
А
Анастасия
3 окт 2025
Отличная экскурсия, интересно провели время
