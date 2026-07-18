Трансфер из Тбилиси в Ереван - через Иджеванский винзавод, озеро Парз и Севанаванк

Это не просто трансфер из Тбилиси в Ереван. Это поездка с остановками в самых живописных местах северной Армении.
Пока вы едете из одного города в другой, увидите то, что обычно остаётся за кадром: винный завод с дегустацией, армянскую Швейцарию, два озера и монастырь 9 века.
Пока вы едете из одного города в другой, увидите то, что обычно остаётся за кадром: винный завод с дегустацией, армянскую Швейцарию, два озера и монастырь 9 века.
Описание трансфер
9:00 — выезд из Тбилиси
12:30–14:00 — Иджеванский винно-коньячный завод, где вас ждут экскурсия и дегустация армянских вин и коньяков (18+)
14:30–15:15 — озеро Парз. Остановка в Дилижане, который часто называют армянской Швейцарией. Водоём окружён густыми лесами и славится зеркальной гладью
16:00–17:30 — монастырь Севанаванк и озеро Севан. Вы увидите один из крупнейших высокогорных водоёмов мира. На его берегу — обитель 9 века, откуда открывается живописная панорама
Организационные детали
- Трансфер осуществляется на BYD QIN, BYD Yuan, Mercedes Sprinter и Mercedes Vito. Детские кресла предоставляются по предварительному запросу
- В автомобиле доступны Wi-Fi и бутилированная вода
- При бронировании укажите место подачи, пункт назначения, количество багажа
- Для трансфера из аэропорта необходимо сообщить номер рейса и время прибытия. В случае задержки рейса водитель отслеживает его статус и ожидает без доплаты
- С вами будет водитель из нашей команды
ежедневно в 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45 и 13:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость трансфер
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|€100
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45 и 13:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лилит — Организатор в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 79 туристов
Меня зовут Лилит, я представляю команду гидов в Ереване. С 2015 года мы проводим индивидуальные и групповые туры по Армении. Мы расскажем и покажем вам Армению такой, какой мы видим
Входит в следующие категории Тбилиси
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