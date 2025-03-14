Эта экскурсия позволит вам увидеть Грузию с новой стороны. Путешествие начинается с Жинвальского водохранилища, где ярко-бирюзовое озеро окружено горами. Далее вы посетите крепость Ананури, сохранившую дух средневековья. На Военно-Грузинской дороге вас ждёт Арка Дружбы с потрясающими видами. Оранжевые травертины удивят своей уникальностью, а минеральная вода порадует вкусом. Завершает маршрут церковь Гергети, символ Грузии, с видами на Казбек

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Время начала: 09:15

Описание экскурсии

Жинвальское водохранилище — ярко-бирюзовое озеро, окружённое величественными горами. Здесь природа Кавказа раскрывается во всей своей свежести и красоте.

Ананури. Крепость 16 века хранит в себе историю средневековой Грузии. Вы прикоснётесь к её каменным стенам и погрузитесь в атмосферу давно минувших эпох.

Арка Дружбы на Военно-Грузинской дороге. С высоты 2000 метров открывается потрясающая панорама Долины дьявола, Крестового перевала и рек Арагви и Терек.

Травертины — причудливое природное образование оранжевого цвета. Вы увидите, как минеральная вода выходит прямо из земли, сможете попробовать её и насладитесь живописными пейзажами.

Церковь Гергети — один из самых известных символов Грузии. На фоне горы церковь выглядит как маленький спутник огромной планеты. Вас ждут впечатляющие виды на священный Казбеги, покой и умиротворение.

Организационные детали