Казбек из Тбилиси: целебные травертины и волшебство горной долины

Погрузитесь в атмосферу средневековой Грузии, наслаждаясь природными красотами и историческими памятниками в окружении величественных гор
Эта экскурсия позволит вам увидеть Грузию с новой стороны. Путешествие начинается с Жинвальского водохранилища, где ярко-бирюзовое озеро окружено горами. Далее вы посетите крепость Ананури, сохранившую дух средневековья. На Военно-Грузинской дороге вас ждёт Арка Дружбы с потрясающими видами. Оранжевые травертины удивят своей уникальностью, а минеральная вода порадует вкусом. Завершает маршрут церковь Гергети, символ Грузии, с видами на Казбек
5
11 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏞️ Величественные виды Кавказа
  • 🏰 Историческая крепость Ананури
  • ⛪ Знаменитая церковь Гергети
  • 🌿 Уникальные оранжевые травертины
  • 🚐 Комфортабельный транспорт
  • 🍯 Дегустация чачи и мёда
Казбек из Тбилиси: целебные травертины и волшебство горной долины
Казбек из Тбилиси: целебные травертины и волшебство горной долины
Казбек из Тбилиси: целебные травертины и волшебство горной долины
Ближайшие даты:
19
мар20
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мар24
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мар
Время начала: 09:15

Что можно увидеть

  • Жинвальское водохранилище
  • Крепость Ананури
  • Арка Дружбы
  • Церковь Гергети

Описание экскурсии

Жинвальское водохранилище — ярко-бирюзовое озеро, окружённое величественными горами. Здесь природа Кавказа раскрывается во всей своей свежести и красоте.

Ананури. Крепость 16 века хранит в себе историю средневековой Грузии. Вы прикоснётесь к её каменным стенам и погрузитесь в атмосферу давно минувших эпох.

Арка Дружбы на Военно-Грузинской дороге. С высоты 2000 метров открывается потрясающая панорама Долины дьявола, Крестового перевала и рек Арагви и Терек.

Травертины — причудливое природное образование оранжевого цвета. Вы увидите, как минеральная вода выходит прямо из земли, сможете попробовать её и насладитесь живописными пейзажами.

Церковь Гергети — один из самых известных символов Грузии. На фоне горы церковь выглядит как маленький спутник огромной планеты. Вас ждут впечатляющие виды на священный Казбеги, покой и умиротворение.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter
  • В стоимость входит дегустация чачи и мёда по дороге к Гергети
  • В стоимость не входит обед и подъём на джипе к Гергети — 20 лари с человека
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 09:15

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€22
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На пр. Руставели
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:15
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
3
2
1
Ю
14 мар 2025
Спасибо большое за экскурсию! Получилось невероятное приключение с интересным маршрутом, красивейшими локациями и очень вкусной едой 😊 отдельное спасибо организаторам, милой девушке экскурсоводу и нашему водителю!
Спасибо большое за экскурсию! Получилось невероятное приключение с интересным маршрутом, красивейшими локациями и очень вкусной едойСпасибо большое за экскурсию! Получилось невероятное приключение с интересным маршрутом, красивейшими локациями и очень вкусной едойСпасибо большое за экскурсию! Получилось невероятное приключение с интересным маршрутом, красивейшими локациями и очень вкусной едойСпасибо большое за экскурсию! Получилось невероятное приключение с интересным маршрутом, красивейшими локациями и очень вкусной едойСпасибо большое за экскурсию! Получилось невероятное приключение с интересным маршрутом, красивейшими локациями и очень вкусной едойСпасибо большое за экскурсию! Получилось невероятное приключение с интересным маршрутом, красивейшими локациями и очень вкусной едой
О
7 мар 2025
Очень интересная и содержательная экскурсия! Отдельное спасибо нашему гиду Мариам!!!
П
7 мар 2025
Очень понравился экскурсовод. Советую облегчить её труд и установить в машине микрофон
Г
6 фев 2025
Думала сайт с купленными отзывыми…. Как то слишком много положительных отзывов🧐. Поехала и это было самое правильное решение. Когда я ехала назад я плакала от счастья, что могу насладиться такими
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красотами. Эмоции зашкаливали😍. Кто любит горы, реки 🏞️ собирайтесь, не прогадаете. Поездка была сказкой. Гид Николай рассказывал о местах, которые мы посещали, шутил. Приехали кушать в приличное место с консервативными ценами, было вкусно. Еще в этом ресторане отличный вид из окон, а окна в пол. Горы, река и вкусная еда. Нас никто не гнал, все наслаждались поездкой. Монастырь "Троица" намоленный, в нем очень уютно, выходишь с благодаться. Виды на верху можно помещать в журналы. Я сим карту не меняла. Мне вызвали такси и отправили домой после поездки. Всем рекомендую!!!!! 👍

Думала сайт с купленными отзывыми…. Как то слишком много положительных отзывов🧐. Поехала и это было самоеДумала сайт с купленными отзывыми…. Как то слишком много положительных отзывов🧐. Поехала и это было самоеДумала сайт с купленными отзывыми…. Как то слишком много положительных отзывов🧐. Поехала и это было самоеДумала сайт с купленными отзывыми…. Как то слишком много положительных отзывов🧐. Поехала и это было самоеДумала сайт с купленными отзывыми…. Как то слишком много положительных отзывов🧐. Поехала и это было самоеДумала сайт с купленными отзывыми…. Как то слишком много положительных отзывов🧐. Поехала и это было самое
Борис
26 янв 2025
Экскурсия превзошла все мои ожидания. Экскурсовод Леван поразительный человек, дружелюбный и позитивный. Время прошло так что даже не ощутили. Виды с Гергетского монастыря были захватывающие, такая красота как будто время остановилось. Хочу поблагодарить нашего водителя Гиоргия за его умелое вождение. Спасибо большое что у меня набралось множество положительных воспоминаний об этой поездке
В
20 янв 2025
все было супер, рекомендую
S
12 янв 2025
Экскурсовод Леван - топ! Такого эрудированного экскурсовода еще не встречала. Он создал очень дружелюбную обстановку на протяжении всего дня, мы даже не почувствовали как пролетело время. Понравилась организация, все было
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вовремя и прекрасно. Экскурсия оправлада все мои ожидания и даже больше. Место из за которого я поехала на данную экскурсию было- гергетская троица, это того стоило. Нас угостили вкусным медом и чачей.
Спасибо вам Леван

B
31 дек 2024
Хотелось бы особо отметить отзывчивость Левана на просьбы, даже если они носили неординарный характер
Представляется невероятным как ему удается за столь низкую цену организовать комфортабельную экскурсию на Казбеги с весьма увлекательным гидом по имени Рони. Если судьба забросит снова в Тбилиси, то экскурсии только с компанией Левана
Марина
31 дек 2024
Экскурсия была великолепной😊наш гид Леван кладезь знаний, очень теплый и внимательный человек. день так быстро пролетел что даже не заметили. его забавные истории и подход к каждому гостю были невероятно мастерски. я много стран объездила но такого высококвалифицированного гида еще не встречала, спасибо большое Левану за такой запоминающийся день
Экскурсия была великолепной😊наш гид Леван кладезь знаний, очень теплый и внимательный человек. день так быстро пролетелЭкскурсия была великолепной😊наш гид Леван кладезь знаний, очень теплый и внимательный человек. день так быстро пролетелЭкскурсия была великолепной😊наш гид Леван кладезь знаний, очень теплый и внимательный человек. день так быстро пролетел
В
8 дек 2024
Интересная экскурсия.
Единственное одевайтесь теплее
Наталья
29 ноя 2024
Экскурсия очень впечатлила своей красотой и хорошими рассказами от гида. Было очень весело и насыщенно. Рекомендую

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