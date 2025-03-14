6 причин купить эту экскурсию
- 🏞️ Величественные виды Кавказа
- 🏰 Историческая крепость Ананури
- ⛪ Знаменитая церковь Гергети
- 🌿 Уникальные оранжевые травертины
- 🚐 Комфортабельный транспорт
- 🍯 Дегустация чачи и мёда
Что можно увидеть
- Жинвальское водохранилище
- Крепость Ананури
- Арка Дружбы
- Церковь Гергети
Описание экскурсии
Жинвальское водохранилище — ярко-бирюзовое озеро, окружённое величественными горами. Здесь природа Кавказа раскрывается во всей своей свежести и красоте.
Ананури. Крепость 16 века хранит в себе историю средневековой Грузии. Вы прикоснётесь к её каменным стенам и погрузитесь в атмосферу давно минувших эпох.
Арка Дружбы на Военно-Грузинской дороге. С высоты 2000 метров открывается потрясающая панорама Долины дьявола, Крестового перевала и рек Арагви и Терек.
Травертины — причудливое природное образование оранжевого цвета. Вы увидите, как минеральная вода выходит прямо из земли, сможете попробовать её и насладитесь живописными пейзажами.
Церковь Гергети — один из самых известных символов Грузии. На фоне горы церковь выглядит как маленький спутник огромной планеты. Вас ждут впечатляющие виды на священный Казбеги, покой и умиротворение.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter
- В стоимость входит дегустация чачи и мёда по дороге к Гергети
- В стоимость не входит обед и подъём на джипе к Гергети — 20 лари с человека
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 09:15
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€22
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
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Отзывы и рейтинг
Представляется невероятным как ему удается за столь низкую цену организовать комфортабельную экскурсию на Казбеги с весьма увлекательным гидом по имени Рони. Если судьба забросит снова в Тбилиси, то экскурсии только с компанией Левана
Единственное одевайтесь теплее