Попробовать вино из сирени, пройтись по любимым магазинам и заглянуть в гости к грузинской семье
В гости вас уже ждёт грузинская семья: вы научитесь лепить хинкали и танцевать, попробуете вкуснейшую национальнуую кухню и проникнитесь местным гостеприимством.
А ещё побываем в городе любви Сигнахи и винном регионе Кахетии, прогуляемся по атмосферным улочкам Тбилиси и увидим храмы древней Мцхеты.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$900
Описание
Организационные детали
Что вам понадобится: загранпаспорт, наличные деньги, удобная обувь, купальник и дождевик.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Тбилиси
Встретим вас в аэропорту Тбилиси и отвезём в отель. После заселения прогуляемся по столице, выпьем ароматный глинтвейн, попробуем вино и заглянем в лучшую хинкальную.
А ещё сегодня вас ждёт дегустация в винном погребе 17 века.
Экскурсия по столице, дегустация вина и ужин в грузинской семье
Проснёмся пораньше, в 08:00 позавтракаем и отправимся на экскурсию по городу. Вы увидите площадь Либерти и оборонительную крепость Нарикала, куда мы поднимемся на фуникулёре. Пройдёмся по стеклянному мосту и погуляем по аутентичным улочкам с резными балконами.
Заглянем на дегустацию в винный погреб и попробуем эксклюзивные напитки со вкусом сирени и айвы. А вечером нас ждёт в гости грузинская семья: вас ждут мастер-классы по лепке хинкали, зажигательные танцы и ужин.
Край виноделия и город любви Сигнахи
Позавтракаем и в 09:00 поедем в Кахетию — край виноделия. Вы увидите Алазанскую долину с бескрайними рядами виноградников и побываете в городе любви Сигнахи. Осмотрим Бодбийский монастырь 9 века, где покоятся мощи святой равноапостольной Нины.
Конечно же не обойдётся без дегустации вина! А ещё вы насладитесь чурчхелой и попробуете ароматный хлеб прямиком из тандыра.
В Сигнахи покажем необычное место — ЗАГС, который работает 24 часа!
Мцхета - первая столица Грузии
После завтрака отправимся в Мцхету — древнюю столицу Грузии. Полюбуемся местными святынями: храмом Джвари, главным кафедральным патриаршим храмом Грузинской православной церкви — Светицховели — и монастырём Самтавро.
Устроим дегустацию в винном погребе, где вы затем сможете закупиться напитками домой. А ещё проведём вас в бутик перегородчатого серебра с авторской эмалью техники эпохи царицы Тамары. Поделимся секретными локациями на местном рынке и расскажем, где можно купить лучшие приправы и сувениры.
Свободный день
Сегодня — свободный день. Вы сможете посетить SPA с винной ванной из саперави, побывать в легендарных серных банях или пойти в караоке, на концерт, в театр.
Вечером советуем забраться на вершину горы Мтацминда и насладиться видом Тбилиси в ярких огнях.
День шопинга
День посвятим шопингу — пройдёмся по крупным торговым центрам, заглянем в Zara, Massimo Dutti, H&M, Stradivarius, Bershka. Закупимся вином и пройдёмся по бутикам известных грузинских дизайнеров, где вы сможете купить необычные стильные вещи — таких точно ни у кого нет!
За доплату можем устроить экскурсию в Боржоми или съездить на горнолыжный курорт Бакуриани.
Отъезд
После завтрака — трансфер в аэропорт.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Тбилиси, время по договорённости. Можем организовать трансфер из ВладикавказаЗавершение: Аэропорт Тбилиси, утро
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.