Верхом на коне - по горным тропинкам

Отправиться на конную прогулку в живописную деревню Кикети или другое место
Это путешествие подойдёт как тем, у кого уже есть опыт наездника, так и новичкам, которых мы научим держаться в седле. Мы подберём локацию в зависимости от вашего уровня. По умолчанию — это живописная деревня Кикети со скалами. Но есть и другие! Вы проведёте в седле около 2 часов, насладитесь видами и общением с вашей лошадью. При желании устроим пикник.
Верхом на коне - по горным тропинкам
Верхом на коне - по горным тропинкам
Верхом на коне - по горным тропинкам
Ближайшие даты:
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дек
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Прогулка проходит в районе деревни Кикети. Или же в другом месте из списка ниже, в зависимости от ваших навыков, продолжительности поездки, которую вы выберете, а также сезона и погоды.

  • Село Гвеви — классическая локация для конных прогулок
  • Кахети — винодельческий край на востоке Грузии
  • Бакуриани — горный посёлок в регионе Боржоми
  • Тбилиси — когда нет времени уезжать из города

Вы получите полный инструктаж от профессионалов, предварительно пошагаете в павильонах или на огороженной территории.

Организационные детали

Дорога туда-обратно занимает до 2,5 часов. Поездка на лошади — 2 часа. Если вы хотите кататься дольше, пишите, обсудим, подберём подходящую локацию.

В стоимость входит:

  • трансфер из Тбилиси и обратно на комфортабельном транспорте (пример в галерее)
  • услуги и сопровождение инструктора
  • аренда лошадей и необходимый инвентарь
  • 0,5 воды на человека

Дополнительно оплачивается пикник по желанию.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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