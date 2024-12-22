Это путешествие подойдёт как тем, у кого уже есть опыт наездника, так и новичкам, которых мы научим держаться в седле. Мы подберём локацию в зависимости от вашего уровня. По умолчанию — это живописная деревня Кикети со скалами. Но есть и другие! Вы проведёте в седле около 2 часов, насладитесь видами и общением с вашей лошадью. При желании устроим пикник.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

за 1-2 человека или €107 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Прогулка проходит в районе деревни Кикети. Или же в другом месте из списка ниже, в зависимости от ваших навыков, продолжительности поездки, которую вы выберете, а также сезона и погоды.

Село Гвеви — классическая локация для конных прогулок

— классическая локация для конных прогулок Кахети — винодельческий край на востоке Грузии

— винодельческий край на востоке Грузии Бакуриани — горный посёлок в регионе Боржоми

— горный посёлок в регионе Боржоми Тбилиси — когда нет времени уезжать из города

Вы получите полный инструктаж от профессионалов, предварительно пошагаете в павильонах или на огороженной территории.

Организационные детали

Дорога туда-обратно занимает до 2,5 часов. Поездка на лошади — 2 часа. Если вы хотите кататься дольше, пишите, обсудим, подберём подходящую локацию.

В стоимость входит:

трансфер из Тбилиси и обратно на комфортабельном транспорте (пример в галерее)

услуги и сопровождение инструктора

аренда лошадей и необходимый инвентарь

0,5 воды на человека

Дополнительно оплачивается пикник по желанию.