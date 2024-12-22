Это путешествие подойдёт как тем, у кого уже есть опыт наездника, так и новичкам, которых мы научим держаться в седле. Мы подберём локацию в зависимости от вашего уровня. По умолчанию — это живописная деревня Кикети со скалами. Но есть и другие! Вы проведёте в седле около 2 часов, насладитесь видами и общением с вашей лошадью. При желании устроим пикник.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Прогулка проходит в районе деревни Кикети. Или же в другом месте из списка ниже, в зависимости от ваших навыков, продолжительности поездки, которую вы выберете, а также сезона и погоды.
- Село Гвеви — классическая локация для конных прогулок
- Кахети — винодельческий край на востоке Грузии
- Бакуриани — горный посёлок в регионе Боржоми
- Тбилиси — когда нет времени уезжать из города
Вы получите полный инструктаж от профессионалов, предварительно пошагаете в павильонах или на огороженной территории.
Организационные детали
Дорога туда-обратно занимает до 2,5 часов. Поездка на лошади — 2 часа. Если вы хотите кататься дольше, пишите, обсудим, подберём подходящую локацию.
В стоимость входит:
- трансфер из Тбилиси и обратно на комфортабельном транспорте (пример в галерее)
- услуги и сопровождение инструктора
- аренда лошадей и необходимый инвентарь
- 0,5 воды на человека
Дополнительно оплачивается пикник по желанию.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 635 туристов
Гамарджоба, генацвале! И добро пожаловать в Сакартвело! Меня зовут Лора, я коренная уроженка Тбилиси. Работаю с командой профессиональных гидов и лучших водителей. Мы проводим экскурсии по всей стране. Мои любимые направления: треккинг, хайкинг, джиппинг и экстрим. С нетерпением ждём в гости каждого из вас. Мы работаем, чтобы вы отдыхали!Задать вопрос
Похожие экскурсии из Тбилиси
2 часа
Индивидуальная
Аджарский хачапури и хинкали: кулинарный мастер-класс в Тбилиси
Погрузитесь в мир грузинской кухни, приготовив аджарский хачапури и хинкали в атмосфере уютной домашней кухни в центре Тбилиси
Начало: В центре Тбилиси
Сегодня в 14:00
22 дек в 10:00
€36 за человека
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Левый берег - другая сторона Тбилиси
Прогулка по самобытному району Чугурети для тех, кто уже исследовал главные достопримечательности
Начало: Парк 9 апреля
Завтра в 09:00
22 дек в 09:00
от €50 за всё до 3 чел.
9 часов
Индивидуальная
Красоты горной Грузии
Путешествие по Военно-Грузинской дороге подарит вам незабываемые впечатления. Узнайте о местных легендах, попробуйте хинкали и полюбуйтесь видами Казбека
Начало: Место Вашего проживания
Завтра в 08:00
23 дек в 08:00
от €222 за человека