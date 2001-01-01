Начало экскурсии обговаривается с вами

Что вас ожидает:

1 день

Экскурсия по старому Тбилиси

Прибытие в Тбилиси. Встреча с представителем фирмы. Трансфер — заселение в отель. По узким улочкам, пересекая главную улицу города — Проспект Руставели, спустимся к старым кварталам Тбилиси и минуя Патриархат Грузии выйдем прямо к одной из главных церквей столицы — к собору Сиони. Здесь находится бесконечное количество различных памятников истории, музеев, театров и просто интересных достопримечательностей. Большой интерес у многих вызывает сказочная улица Шардени на которой вечером собирается бомонд города. Улица Шардени место паломничества туристов. По новой канатной дороге поднимемся на самый верх горы Мтацминда на вершине которой раскинулась крепость Нарикала. Сам город имеет целую плеяду храмов и церквей различных эпох. Среди них стоит отметить древнейшие исторические объекты, такие как монастыри Сиони, храм Метехи, главный кафедральный собор Св. Троица, мост Мира, парк Рике и многое другое. Тбилиси больше всего славится своими серными банями, Тбилисские серные бани, расположенные в старом городе. Желающие смогут по достоинству оценить их (дополнительно). Ужин в ресторане — живая музыка — национальные танцы. Трансфер в отель.

2 день

Святой город Мцхета — древняя столица Грузии

Мцхета расположена на слиянии рек Арагви и Куры на расстоянии. Согласно старинной хронике Давида Багратиони, город был основан легендарным царем Мцехотосом, сыном первого правителя Картли, во второй половине I в. до н. э. и являлся столицей государства Карлти (Иберии) до V в. н. э. Дегустация вин в винном доме Мцхета.

Экскурсия в храм Светицховели

Одним из самых известных храмов в Грузии является величавый Светицховели, который расположен в центре Мцхеты. Патриарший собор Светицховели был построен в 1010-1029 гг. зодчим Арсукисдзе на месте первой в Грузии христианской церкви (IV в. ). Обед в ресторане.

Экскурсия в храм Джвари

Самый популярный памятник Грузии. Он стоит на самом краю скалы. Невозможно представить себе Мцхетский пейзаж без Джвари. Храм исполнен гениальной простоты, спокойствия, строгости и гармонии.

Удивительно, но крохотный монастырь Джвари оказывает чуть ли не большее воздействие, чем гигантский Светицховели. Прикоснувшись к грубым каменным стенам, чувствуешь что-то необъяснимое. Джвари был построен правителем Восточной Грузии над деревянным крестом, поставленным на горе Святой Нино.

Немного об изготовлении вин

На сегодняшний день в мире известно лишь 7 технологий изготовления вина, и 2 из них — грузинские. В Кахети выдавленный виноградный сок держат в месте с виноградной кожурой и семечками почти 2 недели и лишь потом разделяют. Поэтому кахетинское вино получается сухим и очень крепким.

А в Имерети и в Рача после выжимания сока его сразу отделяют от «отжимок», и вино получается полусухим, очень похожим на шампанское.

Имерети и Рача могут предложить свои уникальные сорта винограда и винное наследие, которые станут наградой для тех смельчаков, которые не боятся отклониться от проторенного пути во имя знакомства с ними! Обед в ресторане.

Элитарный винный тур в Шато-Мухрани

Винный тур в Шато-Мухрани годится для элитарного уровня. Начинающим винофилам не подходит по деньгам и ассортименту. Но если вы хотите попробовать именно дорогое вино высокого класса, то вам сюда. Экскурсия по замку Иване Багратиона — Мухранского, построенного в XIX веке с уникальными подземными погребами, виноградниками, конюшней и винным заводом. Здесь же есть дегустационный зал, где дают попробовать продукцию Шато-Мухрани. Только свою. Ничего чужого здесь нет.

Программа обслуживания

Экскурсия по замку князя Иване Багратиона-Мухранского, построенного в XIX веке, по уникальным подземным погребам, виноградникам, винному заводу и конюшне

Узнаете историю поместья Грузинской царской семьи

Познайте искусство виноделия Шато

Прогулка по виноградникам

Посещение винного завода

Возможность приобрести вина премиального класса по особой цене - непосредственно на заводе по льготным ценам

Дегустация 4 премиальных вин:

Белое, Розовое, Красное, Десертное крепленое

Закуска: ассорти сыров, грузинский хлеб, чурчхела, родниковая вода

Дегустация включает - услуги профессионального винного консультанта. Трансфер в отель.

3 день

Экскурсия на винный завод «Киндзмараули»

Завтрак в отеле. Экскурсия в Кахети. Посещение Элиты Грузинского виноделия «Корпорация Киндзмараули» — это винзавод, который действовал еще в советские времена. В 1993 году был выкуплен в частную собственность и модернизирован. Самые же старые постройки относятся к 1533 году, и многие из них можно увидеть и потрогать руками. Здесь есть и музейный сектор — это настоящее марани с глиняными квеври. Здесь можно увидеть и классический грузинский «сацнехели» — (пресс), и дубовые бочки, и еще кое-что из области виноделия. Дегустация 4 бокалов вин.

По винному заводу с посещение винного хранилища вин в туннеле компании «Хареба»

В скалистом склоне горы Кавкасиони, расположенном в Кварельском районе Кахетии, был вырублен тоннель. В течении всего года естественная температура внутри тоннеля остаётся 12-14℃, что создаёт идеальные условия для хранения и выдержки вина. В самом начале, тоннель имел военное назначение. Он был построен в конце 1950-х, но быстрое развитие военных технологий ослабили оборонные функции тоннеля, и его использование в военном деле потеряло смысл. В последствии, тоннель стал уникальным хранилищем лучших вин Кахетии.

В тоннеле два главных и тринадцать соединительных тоннеля, каждый из которых длиной 500 метров. Их общая длина составляет 7,7 километров. У тоннеля два входа, каждый из которых имеет своё назначение: первый вход предназначен для туристов, а второй имеет индустриальное значение, так как он используется для хранения и выдержки большого количества вина. Здесь же расположен винный склад компании «Винодельня Хареба», котором хранится около 25 тысяч бутылок лучших вин этого производителя. В винном магазине, расположенном на территории завода, можно приобрести, на выбор, винную продукцию компании.

Программа экскурсии в «Хареба»

Экскурсия по винному заводу с гидом

Экскурсия по винному хранилищу завода (туннель) с гидом

Дегустация 4 видов вин + чача

Два мастер класса — приготовление чурчхела и грузинского хлеба в тоне

Экскурсия по винному заводу Гранели

Компания Гранели (второе название Зона Киндзмараули) была основана в 90-х годах, а на сегодняшний день является одним из самых серьезных предприятий в Грузии. Продукция ориентирована, в основном, на VIP заказчиков и на экспорт. Т. е. нигде в Грузии, кроме как на территории завода, купить вино невозможно. Этот винный завод был основан в 90-х годах, а на сегодняшний день является одним из самых серьезных предприятий в Грузии. По-другому он называется «Зона Киндзмараули» «Гранели» производит винную и коньячную продукцию. Производимые марки вина: «Цинандали» (белое сухое), «Алазанская долина» (белое полусладкое), «Мукузани» (красное сухое) «Пиросмани» (красное полусладкое), «Оджалеши» (красное полусладкое), «Хванчкара» (красное полусладкое), «Киндзмараули» (красное полусладкое).

Продукцию выпускает исключительно по VIP-заказам и его продукция можно купить только за пределами Грузии, в тех странах, которые ее импортируют.

В Грузии единственным исключением является винный магазин, который находится непосредственно на территории винзавода. Этикеты бутылок заказывает сам импортер. Отсюда большое разнообразие в оформлении винно-коньячных изделий «Гранели». Самый старый коньяк в энотеке «Гранели», предназначенный для продажи и дегустации, относится к 2001 году. Винзавод «Гранели» предоставляет гостям и туристам, посетившим его территорию, экскурсию по производственному цеху, а также дегустацию 5-6 сортов вина, после чего возможно приобрести продукцию завода в уже упомянутом магазине по оптовым ценам, весьма отличающимся от рыночных. По завершению винного тура трансфер в Телави. Размещение в отеле г. Телави

Программа экскурсии в «Гранели»

Экскурсия по винному заводу с гидом

Экскурсия по винному хранилищу завода с гидом

Дегустация 5 видов вин + чача + коньяк

Застолье в дегустационном зале «Гранели»

Обед в дегустационном зале ресторана «Гранели». Меню:

Хлеб Шоти

Сыр Имеретинский

Салат помидоры, огурцы

Баклажаны с орехами

Хачапури по имеретински

Жареная картошка

Шашлык из свинины

Ткемали

Вино белое — 0.200 л. На 1 человека

Вино красное — 0.200 л. На 1 человека

4 день

Экскурсия в Напареули — «винный дом близнецов»

Завтрак в отеле. Село Напареули расположено в Кахети, между грядой Гомбори и горами Кавкасиони. Напареули известно в мире как одна из микро зон популярного виноделия. В 2014 году братья Гия и Гела основали уникальный в мире «Музей Квеври и вина из Квеври». Музейный комплекс состоит из 8-ми метрового квеври (винного кувшина) и нескольких залов, где описан полный процесс производства квеври (кувшинов) и выдержки в них вин. В музее представлена коллекция вин «Виного дома близнецов», которая отметила свое 15-летие, различные архивные фотодокументы, информация о породах грузинской лозы, о квеври, марани, сацнехели. Самая значительная часть музея — это три разрезанных 500-литровых квеври со стеклянной стенкой. Таким образом, гости имеют возможность наблюдать за полным процессом выдержки вина в квеври — отжим винограда, брожение, самоочищение, природная фильтрация, становление вина и чачи.

Программа

Экскурсия по музею «Квеври и вина из квеври» с гидом

Экскурсия в винный марани с гидом

Знакомство с производством вина и чачи

Дегустация 3 бокалов вин

Дегустация чачи

Обед в ресторане

Обед в ресторане «Квеврис Мзе» у «Близнецов». Меню:

Хлеб Шоти

Сыр Имеретинский

Салат помидоры, огурцы

Баклажаны с орехами

Куриный салат

Аджапсандал

Хачапури по имеретински

Чкмерули — курица в чесночной приправе

Жареная картошка

Шашлык из свинины

Ткемали

Кахетинское вино — 0.250 л. На 1 человека

Экскурсия в монастырь «Святого Георгия» (монастырь Св. Нино)

Сегодня монастырь Бодбе действующий. На территории монастыря расположена могила св. Нино, ниже в овраге, бьет лечебный источник. Особенно огромный интерес вызывает, для любителей физических нагрузок дорога к чудодейственному роднику. Рядом с источником построена купальня, и организовано купание желающих.

Экскурсия в город Сигнахи

Пожалуй, первое с чего стоит начать при знакомстве с городком Сигнахи — это посетить его крепость. Эта крепость считается самой красивой и самой живописной во всей Грузии. Сюда, для того, чтобы посмотреть на то, что когда-то имело гигантские размеры, приезжают туристы не только из России и из стран ближнего зарубежья, но и туристы из Европы и даже Америки. Возвращение в Тбилиси

5 день

Экскурсия по отреставрированному проспекту Давида Агмашенебели

Завтрак в отеле. Первоначальное название — Михайловский проспект (1851 г). Обновленный проспект Давида Агмашенебели (бывшая ул. Плеханова), расположенный в центре столицы, был торжественно открыт 23 ноября 2011 года — в день православного праздника «Гиоргоба» и в честь празднования 8-й годовщины Революции роз. После реставрации проспекта каждое здание сохранило свой исторический облик.

Посещение блошиного рынка на Сухом мосту

Где вы можете подобрать для себя памятные подарки о посещение Грузии.

Сухой мост — главный антикварный рынок города, к тому же находящийся под открытым небом. Здесь можно найти абсолютно всё: старинные вещи, украшения, пластинки и фотоаппараты, часы и посуду, антиквариат и картины. Посещение торгового центра, приобретение памятных сувениров- специй и вин. Завершением маршрута — посещение новой пешеходной туристической зоны, которая была открыта 3 июня 2019 года и включает в себя — площадь Орбелиани, часть улиц Атонели, Пурцеладзе и Пхови. На первых этажах зданий новой пешеходной зоны размещены различные торговые объекты, рестораны и кафе. По завершению реставрации проекта — каждое здание сохранило свой исторический облик. Возвращение в отель.

6 день

Завтрак в отеле. Свободное время. Трансфер в аэропорт.

Важная информация: