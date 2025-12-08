Активный отдых в Гудаури: лыжи, борды и много снега
Обкатать склоны Кавказа, сделать фото у арки Дружбы и на джипе подняться к церкви в Гергети
Едем катать с грузинским колоритом! Зимой в Гудаури много солнца, сухой и рассыпчатый снег и работают трассы для любого уровня подготовки — подходящие найдутся для новичков, любителей и экспертов.
Мы вдоволь
насладимся видами седого Кавказа: поселимся в уютном отеле с панорамными окнами и проведём на склонах 3 полноценных дня.
Вечерами, уставшие и довольные, можем собираться за ужином с бокалом вина или выбрать развлечение по вкусу — сходить в спа, баню, бассейн, ночной клуб.
Финал посвятим достопримечательностям поблизости: проедем по Военно-Грузинской дороге, увидим арку Дружбы, каменные головы и сторожевые башни, а также на джипах поднимемся к Троицкой церкви в Гергети, чтобы полюбоваться Дарьяльским ущельем и величественным Казбеком.
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 7+
Программа тура по дням
1 день
Приезд в Гудаури, подготовка к активному отдыху
Встретим вас в Тбилиси или Владикавказе и поедем в Гудаури. Это самый популярный горнолыжный курорт Грузии с европейским размахом и местным колоритом. Укрытый снегом Кавказ притягивает лыжников, сноубордистов, фрирайдеров. Тут 22 трассы разного уровня — каждый найдёт подходящую по сложности.
Сегодня проходим инструктаж по безопасности, покупаем ски-пассы, при необходимости — арендуем снаряжение. Вечером с желающими соберёмся на грузинское застолье (оплачивается отдельно).
2 день
День на склонах
Гудаури, встречай! Мы выходим на склоны и обкатываем снежные трассы — впереди целый день на лыжах и сноубордах. Новичкам подойдёт зелёная «Пирвели», уверенным райдерам — синие «Солико», «Татра», «Гудаури», «Спортули». Вершины Кудеби и Садзеле являются высшими точками курорта, где проложены красные и чёрные трассы. На склонах можно сделать эффектные кадры и согреться глинтвейном, а вечером — поужинать грузинскими блюдами с бокалом вина в отеле.
3 день
Катаемся и наслаждаемся
Возвращаемся на склоны, катаемся и наслаждаемся видами вокруг. Стоит подняться на Кудеби, с которой при ясной погоде открывается завораживающая панорама Главного Кавказского хребта. Для детей в Гудаури есть лыжные школы, трассы с ватрушками, игровые площадки. Большой выбор вечернего досуга для взрослых: спа, бани, сауны, бассейны, ночные клубы — развлечения на любой вкус.
4 день
Финальная катка
Горы, морозный воздух и заряд адреналина — планы на день у нас такие. Сегодня мы поднимемся на Садзеле, откуда в хорошую погоду виден Казбек. Сделаем общее фото на память, после чего новички смогут спуститься по канатной дороге, а опытные райдеры — по красным и чёрным трассам. Вечером отметим завершение тура блюдами классической грузинской кухни (ужин оплачивается отдельно).
5 день
Военно-Грузинская дорога, Арка Дружбы, Троицкая церковь
Напоследок изучим окрестности. Проедем по Военно-Грузинской дороге через Крестовый перевал, остановимся у арки Дружбы, увидим каменные головы долины Сно и сторожевые башни. В Степанцминде пересядем на внедорожники и поднимемся к Троицкой церкви в Гергети, у которой открывается удивительный вид на Дарьяльское ущелье и величественный Казбек.
Пришло время расставаться и прощаться с Грузией. В 13:00 трансферы отправятся в Тбилиси и Владикавказ.
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
За одного при 2-местном размещении
51 300 ₽
1-местное проживание
79 800 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки
Трансферы от/до аэропорта Тбилиси
Трансферы от/до аэропорта или ж/д вокзала Владикавказа
Все трансферы по маршруту
Сопровождение гидом и экскурсии по программе
Страховка для активного отдыха
Что не входит в цену
Билеты в Тбилиси/Владикавказ и обратно в ваш город
Обеды, ужины
Билеты на подъёмники, ски-пассы - 70 лари в день
Аренда горнолыжного снаряжения - 90-120 лари в день
Услуги инструктора - около 130 лари в час
Доплата за 1-местное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Тбилиси, 14:00 / аэропорт Владикавказа, 8:00-14:00
Завершение: Аэропорт Тбилиси, после 19:00 / аэропорт или ж/д вокзал Владикавказа, после 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Алана — Организатор в Тбилиси
Провела экскурсии для 8648 туристов
Мы с коллегами — гидами, влюблёнными в свой край, увлечёнными историей и традициями наших предков, — готовы повести вас за собой. Познакомим с удивительным миром суровых горных вершин, чистейших рек
и водопадов, откроем виды, от которых захватывает дух. Хотим поделиться гостеприимной атмосферой наших городов и сёл, раскрыть секреты приготовления традиционных национальных блюд и передать их неповторимый вкус. Именно с нами вы полюбите нашу родину так, как любим её мы.
Также организуем авторские путешествия в другие страны — присоединяйтесь!