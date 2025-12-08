Встретим вас в Тбилиси или Владикавказе и поедем в Гудаури. Это самый популярный горнолыжный курорт Грузии с европейским размахом и местным колоритом. Укрытый снегом Кавказ притягивает лыжников, сноубордистов, фрирайдеров. Тут 22 трассы разного уровня — каждый найдёт подходящую по сложности.

Сегодня проходим инструктаж по безопасности, покупаем ски-пассы, при необходимости — арендуем снаряжение. Вечером с желающими соберёмся на грузинское застолье (оплачивается отдельно).