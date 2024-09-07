Туры на 23 февраля – туры в Тбилиси

Найдено 3 тура в категории «Туры на 23 февраля» в Тбилиси, цены от $441, скидки до 20%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Влюбиться в Грузию за 5 дней: Кахетия, Казбеги и Боржоми
На автобусе
скидка
10%
8 отзывов
5 дней
Влюбиться в Грузию за 5 дней: Кахетия, Казбеги и Боржоми
Посетить живописные края страны, прогуляться по улочкам Тбилиси и продегустировать вина
Начало: Тбилиси, ваш отель, до 10:00
16 сен в 10:00
23 сен в 10:00
490$441 за человека
Грузия для гурманов: дегустации, кулинарный мастер-класс и местные изыски
На автобусе
скидка
10%
8 дней
Грузия для гурманов: дегустации, кулинарный мастер-класс и местные изыски
Ощутить вкусовой колорит страны, выпить вина с видом на Тбилиси и пообедать у подножия Казбека
Начало: Тбилиси, в течение дня
15 сен в 08:00
22 сен в 08:00
675$608 за человека
Грузия только для вас: девичник с мастер-классами, фотосессией и винной дегустацией
На машине
скидка
20%
5 дней
Грузия только для вас: девичник с мастер-классами, фотосессией и винной дегустацией
Произнести тост на грузинском застолье, создать украшение своими руками и слепить хинкали
Начало: Ваш отель в Тбилиси, 10:00 (летом) или 09:00 (зимо...
16 сен в 10:00
23 сен в 10:00
765612 за человека

Последние отзывы на туры

  • Л
    Людмила
    7 сентября 2024
    Влюбиться в Грузию за 5 дней: Кахетия, Казбеги и Боржоми
    Порадовала чёткая организация тура, всё было по времени, всегда были анонсы событий следующего экскурсионного дня. Экскурсионная программа весьма насыщенная, но
    читать дальше

    это и хорошо. Очень порадовало, что как на трансфере, так и на экскурсиях нас сопровождали компетентные, приятные в общении люди. Нас тепло встречал Мераби. Три экскурсионных дня сопровождал гид Георгадзе Галактион. Мы получили много интересной информации, связанной с историей Грузии, этнографией, выдающимися людьми страны. Хочется отметить профессионализм людей, с которыми мы контактировали во время путешествия, их гостеприимство и доброжелательность. Водители экскурсионного транспорта квалифицированные и внимательные к просьбам. Спасибо всем, счастья и процветания!

    Порадовала чёткая организация тура, всё было по времени, всегда были анонсы событий следующего экскурсионного дня. ЭкскурсионнаяПорадовала чёткая организация тура, всё было по времени, всегда были анонсы событий следующего экскурсионного дня. Экскурсионная
  • Р
    Роман
    4 сентября 2024
    Влюбиться в Грузию за 5 дней: Кахетия, Казбеги и Боржоми
    Мы остались в таком восторге, что сложно описать. Организаторы позаботились обо всём - помогли с трансфером из Мин. Вод, забронировали
    читать дальше

    отель на 2 дополнительных дня (приехали раньше начала тура), Мераби довёз до отеля и помог заселиться, показал, где выгодный обмен валют и подарил бутылку Киндзмараули на вечер. Такого уровня организации и заботы я не видел нигде:) Сам тур также потрясающий - шикарные локации, очень вкусные рестораны (в итоге это получился ещё и гастротрип помимо туристического), интереснейшее повествование гида Галактиона, который теперь навсегда в наших сердцах, как и его невероятные тосты:) Я 100% рекомендую этот тур своим друзьям, а также тем, кто читает этот отзыв. Организаторам огромное спасибо и надеюсь ещё встретимся!

    Мы остались в таком восторге, что сложно описать. Организаторы позаботились обо всём - помогли с трансферомМы остались в таком восторге, что сложно описать. Организаторы позаботились обо всём - помогли с трансферомМы остались в таком восторге, что сложно описать. Организаторы позаботились обо всём - помогли с трансферомМы остались в таком восторге, что сложно описать. Организаторы позаботились обо всём - помогли с трансферомМы остались в таком восторге, что сложно описать. Организаторы позаботились обо всём - помогли с трансферомМы остались в таком восторге, что сложно описать. Организаторы позаботились обо всём - помогли с трансферомМы остались в таком восторге, что сложно описать. Организаторы позаботились обо всём - помогли с трансферомМы остались в таком восторге, что сложно описать. Организаторы позаботились обо всём - помогли с трансфером
  • М
    Максим
    29 августа 2024
    Влюбиться в Грузию за 5 дней: Кахетия, Казбеги и Боржоми
    Благодарим Мераби и Владлену за прекрасную организацию тура! Встретили нас душевно, разместили в самом центре Тбилиси. Тур организован чётко и профессионально. Маршрут был идеальный, мы увидели самые главные достопримечательности. Благодаря этому путешествию мы влюбились в Грузию. Спасибо за эти впечатления!
    Благодарим Мераби и Владлену за прекрасную организацию тура! Встретили нас душевно, разместили в самом центре ТбилисиБлагодарим Мераби и Владлену за прекрасную организацию тура! Встретили нас душевно, разместили в самом центре ТбилисиБлагодарим Мераби и Владлену за прекрасную организацию тура! Встретили нас душевно, разместили в самом центре ТбилисиБлагодарим Мераби и Владлену за прекрасную организацию тура! Встретили нас душевно, разместили в самом центре ТбилисиБлагодарим Мераби и Владлену за прекрасную организацию тура! Встретили нас душевно, разместили в самом центре ТбилисиБлагодарим Мераби и Владлену за прекрасную организацию тура! Встретили нас душевно, разместили в самом центре Тбилиси

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Туры на 23 февраля»

Самые популярные туры этой рубрики в Тбилиси
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Влюбиться в Грузию за 5 дней: Кахетия, Казбеги и Боржоми
  2. Грузия для гурманов: дегустации, кулинарный мастер-класс и местные изыски
  3. Грузия только для вас: девичник с мастер-классами, фотосессией и винной дегустацией
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Кахетия
  2. Сигнахи
  3. Боржоми
  4. Казбеги
  5. Уплисцихе
  6. Гудаури
  7. Серные бани
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Алазанская долина
Сколько стоит тур в Тбилиси в сентябре 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "Туры на 23 февраля" можно забронировать 3 тура от 441 до 612 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Забронируйте тур в Тбилиси на 2024 год по теме «Туры на 23 февраля», 8 ⭐ отзывов, цены от $441. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
ХорошоТам