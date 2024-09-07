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- ЛЛюдмила7 сентября 2024Порадовала чёткая организация тура, всё было по времени, всегда были анонсы событий следующего экскурсионного дня. Экскурсионная программа весьма насыщенная, но
- РРоман4 сентября 2024Мы остались в таком восторге, что сложно описать. Организаторы позаботились обо всём - помогли с трансфером из Мин. Вод, забронировали
- ММаксим29 августа 2024Благодарим Мераби и Владлену за прекрасную организацию тура! Встретили нас душевно, разместили в самом центре Тбилиси. Тур организован чётко и профессионально. Маршрут был идеальный, мы увидели самые главные достопримечательности. Благодаря этому путешествию мы влюбились в Грузию. Спасибо за эти впечатления!
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Туры на 23 февраля»
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