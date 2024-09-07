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отель на 2 дополнительных дня (приехали раньше начала тура), Мераби довёз до отеля и помог заселиться, показал, где выгодный обмен валют и подарил бутылку Киндзмараули на вечер. Такого уровня организации и заботы я не видел нигде:) Сам тур также потрясающий - шикарные локации, очень вкусные рестораны (в итоге это получился ещё и гастротрип помимо туристического), интереснейшее повествование гида Галактиона, который теперь навсегда в наших сердцах, как и его невероятные тосты:) Я 100% рекомендую этот тур своим друзьям, а также тем, кто читает этот отзыв. Организаторам огромное спасибо и надеюсь ещё встретимся!