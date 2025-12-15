Боржоми и скальные города Уплисцихе и Вардзиа. Индивидуальный тур
Окунуться в историю страны, исследовать древние крепости и погулять по знаменитому курорту
Приглашаю вас в увлекательное путешествие по Грузии. Мы исследуем пещерный город Вардзиа 12 века, пройдя по его потайным ходам, храмам и винным погребам. Я расскажу, какую роль в его истории читать дальшеуменьшить
сыграла царица Тамара.
Остановимся у Хертвиси, одной из самых древних крепостей Грузии, возвышающейся над извилистыми берегами Куры.
В Боржоми вы попробуете знаменитую минеральную воду прямо из источника и погрузитесь в атмосферу старинного курорта, где когда-то отдыхала российская знать.
Побываем в крепости Рабати, объединяющей грузинское, османское и русское наследие, и прогуляемся по её мощным бастионам.
А среди каменных залов пещерного Уплисцихе окунёмся вглубь тысячелетий и полюбуемся захватывающими панорамами.
Описание тура
Организационные детали
Важно, чтобы у вас была удобная обувь, а в летний период стоит взять с собой головные уборы и бутылочку воды.
Программа тура по дням
1 день
От Уплисцихе до целебных источников Боржоми
Встречаемся и отправляемся по современному автобану через Гори — древний центр провинции Шида-Картли. Здесь вы увидите архитектурные памятники советской эпохи, включая музей Иосифа Сталина, который можно посетить по желанию.
Далее маршрут приведёт нас в один из самых древних городов Кавказа — высеченный в скалах Уплисцихе. Основанный в конце 2 — начале 1 тысячелетия до н. э., этот уникальный комплекс, состоящий из пещерных храмов, улиц и тайников, был важным культурным и религиозным центром. В разные эпохи он переживал расцвет и упадок, а в 19 веке был окончательно заброшен. Сегодня это один из ключевых археологических объектов Грузии, позволяющий окунуться в её тысячелетнюю историю.
После прогулки по древним лабиринтам отправимся в живописное Боржомское ущелье и остановимся в посёлке Ахалдаба. Здесь, в окружении гор, можно отведать блюд национальной кухни и насладиться водой из минеральных источников. При желании можно взять отдельный номер в купальнях и расслабиться в термах.
По приезде в Боржоми вы разместитесь в отеле, и мы прогуляемся по центру города и парку, где отдыхал император Николай II со своей семьёй. Посмотрим на минеральный источник, бьющий из недр земли, и продегустируем воду, известную своими целебными свойствами. Дойдём и до «народных купален», где принимали ванны видные представители российской аристократии.
2 день
Древние крепости и пещерный город Вардзиа
Утром отправимся в путешествие вдоль извилистых берегов реки Куры. Первую остановку сделаем у древней крепости Ацкури, основанной ещё в античные времена, когда армия Александра Македонского двигалась на Восток. Затем маршрут приведёт нас к мощным стенам Рабати — крепости, сочетающей грузинское, османское и русское наследие. Побываем у одной из самых хорошо сохранившихся цитаделей Грузии — Хертвиси, возвышающейся на фоне горных пейзажей.
Кульминацией дня станет посещение легендарного пещерного города Вардзиа. Этот грандиозный скальный комплекс 12 века насчитывает 13 уровней и более 500 помещений, включая монастыри, трапезные, винные погреба и тайные ходы. Изначально задуманный царём Георгием III как укреплённая крепость, Вардзиа при его дочери, царице Тамаре, превратился в центр духовной жизни. Вы пройдёте по древним коридорам, рассмотрите фрески и узнаете, как город защищал Грузию в годы османских вторжений.
Затем вернёмся в Тбилиси.
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Ответы на вопросы
Что включено
Все трансферы по маршруту
Услуги водителя-гида
Топливо
Что не входит в цену
Проезд из вашего города до Тбилиси и обратно
Проживание в отеле города Боржоми, включая проживание гида
Питание и напитки по дороге
Входные билеты:
В национальный парк «Уплисцихе» - 15 лари с человека
В Центральный парк Боржоми - 5 лари с человека
На канатную дорогу в Боржоми - 30 лари с человека (поездка по желанию)
В крепость Рабат - 18 лари с человека
В музей внутри крепости Рабат - 15 лари с человека (вход в музей по желанию)
В Вардзиа - 17 лари с человека
Стоимость тура указана при 1-2 участниках
Проведение тура возможно и для большего количества человек (до 6). При группе из 3-6 участников стоимость тура составит €667
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тбилиси, место по договорённости, 8:30-9:00
Завершение: Тбилиси, место по договорённости, 23:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зураб — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 5160 туристов
Меня зовут Зураб. Работаю в туризме с 2000-х годов. Приглашаю вас обязательно посетить Грузию, в которой сочетается так много: море и горы, лечебный отдых и масса исторических памятников, а также читать дальшеуменьшить
всемирно известная кухня, но всё же, самое главное — гостеприимный народ и то ощущение праздника, которое вам обязательно подарит визит в Грузию.
Предлагаю вам индивидуальные авторские экскурсии в моём собственном исполнении! Я покажу вам Грузию такой, какой вы её ещё не видели, даже если уже бывали здесь раньше.
Экскурсии по Тбилиси проводит мой коллега и напарник Исайя — прекрасный музыкант, искусствовед, историк, автор работ по истории архитектуры Тбилиси и просто замечательный человек, влюблённый в свой город! Жду вас, мои дорогие, и не прощаюсь надолго!
Отзывы и рейтинг
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Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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М
Мария
Прошло уже пару месяцев с тех пор как вернулись из Грузии и до сих пор под впечатлением от этой страны. Наш гид был просто классный, благодаря ему узнали столько всего любопытного и погрузились в историю мест. Он реально отличный рассказчик, очень много знает и видно, что любит свою родину. Без сомнений советую его всем, кто собирается туда поехать.
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А
Алина
С тех пор как встретились с Зурабом, мы за это время уже успели объехать много мест, но всё равно хочется вернуться именно в Грузию. И во многом это благодаря ему читать дальшеуменьшить
— показал просто невероятные уголки, не только туристические, но и такие, где почти ещё никто не был. Куча интересных историй о стране, которые рассказывал Зураб, очень запомнились. Машина у него тоже классная, и мы реально далеко забирались — такие тропинки проходили, такие монастыри смотрели, и вино попробовали очень крутое! В общем, советую всем туда съездить, не пожалеете!
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Д
Дарья
Очень запомнилась поездка по Боржоми и Вардзии в удивительной Грузии с гидом настоящим профессионалом и просто классным человеком, который искренне любит свою родину — Зурамом. Такое не забывается надолго.
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Тур входит в следующие категории Тбилиси
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