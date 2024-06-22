Посвятим день старинному Тбилиси и его истории. На прогулке вы погрузитесь в атмосферу колоритного города: увидите средневековую крепость Нарикала, пройдётесь по кварталу серных бань, увидите «спрятанный» водопад в сердце города и духовные святыни — собор Сиони и базилику Анчисхати.

После обзорной экскурсии по столице у вас останется время для самостоятельного изучения города, а вечером можно поужинать в уютном ресторанчике.