Резные террасы столицы, винные погреба, горные
Описание тура
Организационные детали
Из-за погодных условий в марте, апреле и октябре маршрут четвёртого дня будет выглядеть следующим образом: музей Сталина в Гори — пещерный город Вардзиа — город Ахалцихе.
Проживание. Двухместное, в Тбилиси — в отеле «Garden House» категории 2* (или аналогичном), в Ахалцихе — «Almi», в Кутаиси — «Magnolia».
Питание. Включены завтраки, остальное — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.
Программа тура по дням
Встреча в Тбилиси
Встречаемся в аэропорту, знакомимся и едем в отель. Сегодня у вас свободный день — будет возможность отдохнуть перед началом путешествия.
Обзорная пешеходная экскурсия
Посвятим день старинному Тбилиси и его истории. На прогулке вы погрузитесь в атмосферу колоритного города: увидите средневековую крепость Нарикала, пройдётесь по кварталу серных бань, увидите «спрятанный» водопад в сердце города и духовные святыни — собор Сиони и базилику Анчисхати.
После обзорной экскурсии по столице у вас останется время для самостоятельного изучения города, а вечером можно поужинать в уютном ресторанчике.
Джвари, Мцхета и дегустация вин
Утром поедем к месту, воспетому Лермонтовым: «Немного лет тому назад, там, где, сливаяся, шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры, был монастырь…». Поднимемся к Джвари — той самой обители, о которой идёт речь.
С вершины холма полюбуемся видом на слияние рек и спустимся в лежащий у подножия город — древнюю столицу Грузии — Мцхету. По уютным улочкам дойдём до кафедрального собора Светицховели — главного патриаршего храма грузинской православной церкви.
После экскурсии по Мцхете заглянем в винный погребок и попробуем грузинское вино. Во второй половине дня вернёмся в Тбилиси.
Монастырь в селе Пока и пещерный город Вардзиа
Позавтракав, отправимся на юг страны. Проедем мимо живописного озера Паравани и заглянем в монастырь в селе Пока — познакомимся с монахинями, которые готовят здесь сыры и шоколад, изготавливают ювелирные изделия в традиционной технике минанкари и расписывают керамику.
После поедем на экскурсию в пещерный город Вардзиа. Этот город, основанный отцом царицы Тамары — Георгием III, являлся главным южным форпостом великой Грузии. Вы сможете увидеть трапезные, погреба и кельи удивительного сооружения.
К вечеру достигнем города Ахалцихе, где остановимся на ночь. Из-за погодных условий в марте, апреле и октябре маршрут четвёртого дня будет выглядеть следующим образом: музей Сталина в Гори — пещерный город Вардзиа — город Ахалцихе.
Османская крепость Рабат и курорт Боржоми
Сегодня вы познакомитесь с турецким наследием страны: крепость Рабат в историческом центре Ахалцихе напоминает о периоде османского владычества.
Далее будем двигаться на запад, а по пути посетим знаменитый город-курорт Боржоми: прогуляемся по ухоженному городскому парку и попробуем знаменитую грузинскую минералку из источника.
К вечеру приедем в Кутаиси — столицу могущественного Колхидского царства. Здесь заселимся в отель и отдохнём.
Гелатский монастырь, пещера Прометея и трансфер к черноморскому побережью
Позавтракав, отправимся в живописный Гелатский монастырь — символ Золотого века Грузии, включённый в список наследия ЮНЕСКО. Полюбуемся его архитектурой, фресками и внутренним убранством.
После спустимся в карстовую пещеру, где подземные воды проложили причудливые лабиринты и отполировали до блеска камни.
Затем будет организован трансфер в Аджарию — мы поможем подобрать и забронировать отели на побережье Чёрного моря — в Батуми или Кобулети.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Отель 2*
|$542
|Отель 3*
|$580
|Отель 4*
|$637
|Отель 4+*
|$694
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в аэропорту Тбилиси
- Трансфер до Батуми
- Транспорт - Mercedes Vito либо Mercedes Sprinter
- Проживание в Тбилиси, Ахалцихе и Кутаиси
- Завтраки в отелях
- Услуги гида
- Входные билеты на достопримечательности
- Дегустация в Мцхете (2 бокала)
Что не входит в цену
- Авиаперелёт
- Обеды и ужины
- Проживание и экскурсии в Батуми
- За доплату возможно повышение категории отеля в Тбилиси. При размещении в отелях "Kopala" или "Penthouse" категории 3* стоимость составит 610 $ за человека. При размещении в отелях "Citrus" или "Radius" категории 4* стоимость составит 670 $ за человека. При размещении в отелях "Mercure" или "Tiflis Palace" категории 4+* стоимость составит 730 $ за человека