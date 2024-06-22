Горы и море: классический тур по Грузии с трансфером к побережью

Увидеть османское наследие, найти водопад в сердце Тбилиси и пройтись по древним монастырям
Грузия — это волшебный сплав эффектных пейзажей, вкусной еды и самобытной архитектуры. Не нужно выбирать — всё это изобилие будет сопровождать вас на каждом шагу.

Резные террасы столицы, винные погреба, горные
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хребты и утопающие в цвету улочки: эта страна прекрасна в любое время года.

Вы увидите Тбилиси, пещерный город Вардзиа, курортный Боржоми, колоритный Ахалцихе и продегустируете вино в Мцхете. А после мы организуем для вас поездку на море. Отдыху — быть!

Горы и море: классический тур по Грузии с трансфером к побережью
Горы и море: классический тур по Грузии с трансфером к побережью
Горы и море: классический тур по Грузии с трансфером к побережью
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Из-за погодных условий в марте, апреле и октябре маршрут четвёртого дня будет выглядеть следующим образом: музей Сталина в Гори — пещерный город Вардзиа — город Ахалцихе.

Проживание. Двухместное, в Тбилиси — в отеле «Garden House» категории 2* (или аналогичном), в Ахалцихе — «Almi», в Кутаиси — «Magnolia».

Питание. Включены завтраки, остальное — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.

Программа тура по дням

1 день

Встреча в Тбилиси

Встречаемся в аэропорту, знакомимся и едем в отель. Сегодня у вас свободный день — будет возможность отдохнуть перед началом путешествия.

Встреча в ТбилисиВстреча в ТбилисиВстреча в ТбилисиВстреча в Тбилиси
2 день

Обзорная пешеходная экскурсия

Посвятим день старинному Тбилиси и его истории. На прогулке вы погрузитесь в атмосферу колоритного города: увидите средневековую крепость Нарикала, пройдётесь по кварталу серных бань, увидите «спрятанный» водопад в сердце города и духовные святыни — собор Сиони и базилику Анчисхати.

После обзорной экскурсии по столице у вас останется время для самостоятельного изучения города, а вечером можно поужинать в уютном ресторанчике.

Обзорная пешеходная экскурсияОбзорная пешеходная экскурсияОбзорная пешеходная экскурсияОбзорная пешеходная экскурсияОбзорная пешеходная экскурсияОбзорная пешеходная экскурсия
3 день

Джвари, Мцхета и дегустация вин

Утром поедем к месту, воспетому Лермонтовым: «Немного лет тому назад, там, где, сливаяся, шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры, был монастырь…». Поднимемся к Джвари — той самой обители, о которой идёт речь.

С вершины холма полюбуемся видом на слияние рек и спустимся в лежащий у подножия город — древнюю столицу Грузии — Мцхету. По уютным улочкам дойдём до кафедрального собора Светицховели — главного патриаршего храма грузинской православной церкви.

После экскурсии по Мцхете заглянем в винный погребок и попробуем грузинское вино. Во второй половине дня вернёмся в Тбилиси.

Джвари, Мцхета и дегустация винДжвари, Мцхета и дегустация винДжвари, Мцхета и дегустация винДжвари, Мцхета и дегустация вин
4 день

Монастырь в селе Пока и пещерный город Вардзиа

Позавтракав, отправимся на юг страны. Проедем мимо живописного озера Паравани и заглянем в монастырь в селе Пока — познакомимся с монахинями, которые готовят здесь сыры и шоколад, изготавливают ювелирные изделия в традиционной технике минанкари и расписывают керамику.

После поедем на экскурсию в пещерный город Вардзиа. Этот город, основанный отцом царицы Тамары — Георгием III, являлся главным южным форпостом великой Грузии. Вы сможете увидеть трапезные, погреба и кельи удивительного сооружения.

К вечеру достигнем города Ахалцихе, где остановимся на ночь. Из-за погодных условий в марте, апреле и октябре маршрут четвёртого дня будет выглядеть следующим образом: музей Сталина в Гори — пещерный город Вардзиа — город Ахалцихе.

Монастырь в селе Пока и пещерный город ВардзиаМонастырь в селе Пока и пещерный город ВардзиаМонастырь в селе Пока и пещерный город ВардзиаМонастырь в селе Пока и пещерный город ВардзиаМонастырь в селе Пока и пещерный город ВардзиаМонастырь в селе Пока и пещерный город Вардзиа
5 день

Османская крепость Рабат и курорт Боржоми

Сегодня вы познакомитесь с турецким наследием страны: крепость Рабат в историческом центре Ахалцихе напоминает о периоде османского владычества.

Далее будем двигаться на запад, а по пути посетим знаменитый город-курорт Боржоми: прогуляемся по ухоженному городскому парку и попробуем знаменитую грузинскую минералку из источника.

К вечеру приедем в Кутаиси — столицу могущественного Колхидского царства. Здесь заселимся в отель и отдохнём.

Османская крепость Рабат и курорт БоржомиОсманская крепость Рабат и курорт БоржомиОсманская крепость Рабат и курорт БоржомиОсманская крепость Рабат и курорт БоржомиОсманская крепость Рабат и курорт БоржомиОсманская крепость Рабат и курорт БоржомиОсманская крепость Рабат и курорт Боржоми
6 день

Гелатский монастырь, пещера Прометея и трансфер к черноморскому побережью

Позавтракав, отправимся в живописный Гелатский монастырь — символ Золотого века Грузии, включённый в список наследия ЮНЕСКО. Полюбуемся его архитектурой, фресками и внутренним убранством.

После спустимся в карстовую пещеру, где подземные воды проложили причудливые лабиринты и отполировали до блеска камни.

Затем будет организован трансфер в Аджарию — мы поможем подобрать и забронировать отели на побережье Чёрного моря — в Батуми или Кобулети.

Гелатский монастырь, пещера Прометея и трансфер к черноморскому побережьюГелатский монастырь, пещера Прометея и трансфер к черноморскому побережьюГелатский монастырь, пещера Прометея и трансфер к черноморскому побережьюГелатский монастырь, пещера Прометея и трансфер к черноморскому побережьюГелатский монастырь, пещера Прометея и трансфер к черноморскому побережью

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Отель 2*$542
Отель 3*$580
Отель 4*$637
Отель 4+*$694
Для бронирования достаточно оплатить 14% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча в аэропорту Тбилиси
  • Трансфер до Батуми
  • Транспорт - Mercedes Vito либо Mercedes Sprinter
  • Проживание в Тбилиси, Ахалцихе и Кутаиси
  • Завтраки в отелях
  • Услуги гида
  • Входные билеты на достопримечательности
  • Дегустация в Мцхете (2 бокала)
Что не входит в цену
  • Авиаперелёт
  • Обеды и ужины
  • Проживание и экскурсии в Батуми
  • За доплату возможно повышение категории отеля в Тбилиси. При размещении в отелях "Kopala" или "Penthouse" категории 3* стоимость составит 610 $ за человека. При размещении в отелях "Citrus" или "Radius" категории 4* стоимость составит 670 $ за человека. При размещении в отелях "Mercure" или "Tiflis Palace" категории 4+* стоимость составит 730 $ за человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тбилиси, аэропорт, любое время
Завершение: Батуми, любое время
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 14% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Тбилиси

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхОбзорныеВсе туры6-дневные турыПрирода и пейзажиГорыСвятые местаМонастыри, церкви, храмыВодопады

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