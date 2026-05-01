Описание тура
Организационные детали
С собой рекомендуем взять вещи для прогулок: удобную обувь, солнцезащитные очки, солнцезащитный крем и другие необходимые личные вещи.
Программа тура по дням
Тбилиси: прибытие и размещение
Встретим и отвезём вас в гостиницу.
Если вы прибываете во Владикавказ, встреча проходит в аэропорту или на ж/д вокзале с 8:00 до 13:00. Затем направимся к месту сбора группы во Владикавказе и в 13:00 выезжаем в Тбилиси.
Тбилиси, Джвари, Мцхета и Старый город
В 9:00 отправимся из Тбилиси к монастырю Джвари — храму Святого Креста. Отсюда открывается вид на слияние рек Арагви и Куры. Затем поедем в Мцхету — первую столицу Грузии, где посетим кафедральный собор Светицховели.
Далее — обед (за доплату), после чего вернёмся в Тбилиси и начнём обзорную экскурсию. Поднимемся на плато Метехи и к крепости Нарикала, пройдём через парк Рике и Мост Мира, прогуляемся по Старому городу, заглянем в район Абанотубани и пройдёмся по улице Шардена.
В 19:00 вас ждёт грузинский вечер — ужин с традиционными блюдами и шоу-программой в национальном стиле (за доплату).
Кахетия: монастырь Бодбе, Сигнахи, Алазанская долина, Кварели
В 8:30 отправимся в Кахетию — регион, который считается родиной грузинского виноделия. По дороге заедем в монастырь Бодбе, затем проедем по Алазанской долине.
После посетим Сигнахи — город любви. Далее — традиционный кахетинский обед (за доплату). Продолжим маршрут в Кварели, где пройдут экскурсия и винная дегустация.
К 19:00 вернёмся в Тбилиси.
Имеретия и Кутаиси: Гелати, Баграти, Моцамета
В 8:30 выезжаем из Тбилиси в Имеретию. Дорога пройдёт через Рикотский перевал.
По прибытии в Кутаиси познакомимся с городом, посетим монастырь Гелати, храм Баграти и монастырь Моцамета. В течение дня пообедаем (за доплату).
После разместимся в отеле в Кутаиси или Цхалтубо.
Пещера Прометея, Мартвильский каньон и переезд в Местию
В 8:30 отправимся из Кутаиси в сторону Сванетии. По пути заедем в пещеру Прометея, желающие прокатятся на лодке (за доплату).
Затем посетим каньон Мартвили, где также можно отправиться на лодочную прогулку (за доплату).
По прибытии разместимся в отеле в Местии.
Местия, Хацвали, Ушгули и Шхара
В 9:00 поднимемся по канатной дороге Хацвали на вершину Зурулди, откуда открывается вид на Ушбу. Затем заедем в Хешкили.
После этого направимся в общину Ушгули. Там посетим храм Святой Ламарии и увидим гору Шхара. В течение дня предусмотрен обед (за доплату).
К вечеру вернёмся в Местию.
Ингурская ГЭС, Зугдиди и переезд в Батуми
В 9:00 отправимся из Местии в сторону Батуми. По дороге остановимся у плотины Ингурской ГЭС и водохранилища.
Затем заедем в Зугдиди, регион Мегрелия, посетим дворец князей Дадиани. После этого продолжим путь в Батуми.
По прибытии разместимся в отеле.
День у моря
Свободное время для отдыха на морском побережье в Батуми.
День у моря
Свободное время для отдыха на морском побережье в Батуми.
Окончание тура
Свободное время для отдыха. Можно посвятить день покупке сувениров, вина и чурчхелы.
С 8:00 до 20:00 будет организован групповой трансфер из отеля в аэропорт Батуми к вашему рейсу.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|82 650 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы, в том числе из аэропорта Тбилиси или из Владикавказа и обратно
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
- Перелёт до Тбилиси или Владикавказа и обратно
- Остальное питание
- Индивидуальные трансферы
- Прогулка на лодке по Мартвильскому каньону - 15 лари
- Катание на лодке (15 минут) в пещере Прометея - 18 лари
- Медицинская страховка