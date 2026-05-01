Всё, что нужно увидеть в Грузии, и даже больше: комфорт-тур с отдыхом на море

От Тбилиси и Кахетии до Сванетии, Имеретии и Батуми
Тёплый воздух Кахетии, где вдоль дороги тянется Алазанская долина, сменится прохладой гор Сванетии с видами на вершину Шхара. В Тбилиси и Мцхете вы прогуляетесь по старым кварталам и увидите кафедральный
собор Светицховели. В Имеретии маршрут пройдёт через монастыри Гелати, Моцамета и храм Баграти. В Местии и Ушгули откроются горные пейзажи, а завершится путешествие отдыхом на побережье Батуми. Сможем забрать вас из Владикавказа и отвезти обратно.

Описание тура

Организационные детали

С собой рекомендуем взять вещи для прогулок: удобную обувь, солнцезащитные очки, солнцезащитный крем и другие необходимые личные вещи.

Программа тура по дням

1 день

Тбилиси: прибытие и размещение

Встретим и отвезём вас в гостиницу.

Если вы прибываете во Владикавказ, встреча проходит в аэропорту или на ж/д вокзале с 8:00 до 13:00. Затем направимся к месту сбора группы во Владикавказе и в 13:00 выезжаем в Тбилиси.

2 день

Тбилиси, Джвари, Мцхета и Старый город

В 9:00 отправимся из Тбилиси к монастырю Джвари — храму Святого Креста. Отсюда открывается вид на слияние рек Арагви и Куры. Затем поедем в Мцхету — первую столицу Грузии, где посетим кафедральный собор Светицховели.

Далее — обед (за доплату), после чего вернёмся в Тбилиси и начнём обзорную экскурсию. Поднимемся на плато Метехи и к крепости Нарикала, пройдём через парк Рике и Мост Мира, прогуляемся по Старому городу, заглянем в район Абанотубани и пройдёмся по улице Шардена.

В 19:00 вас ждёт грузинский вечер — ужин с традиционными блюдами и шоу-программой в национальном стиле (за доплату).

3 день

Кахетия: монастырь Бодбе, Сигнахи, Алазанская долина, Кварели

В 8:30 отправимся в Кахетию — регион, который считается родиной грузинского виноделия. По дороге заедем в монастырь Бодбе, затем проедем по Алазанской долине.

После посетим Сигнахи — город любви. Далее — традиционный кахетинский обед (за доплату). Продолжим маршрут в Кварели, где пройдут экскурсия и винная дегустация.

К 19:00 вернёмся в Тбилиси.

4 день

Имеретия и Кутаиси: Гелати, Баграти, Моцамета

В 8:30 выезжаем из Тбилиси в Имеретию. Дорога пройдёт через Рикотский перевал.

По прибытии в Кутаиси познакомимся с городом, посетим монастырь Гелати, храм Баграти и монастырь Моцамета. В течение дня пообедаем (за доплату).

После разместимся в отеле в Кутаиси или Цхалтубо.

5 день

Пещера Прометея, Мартвильский каньон и переезд в Местию

В 8:30 отправимся из Кутаиси в сторону Сванетии. По пути заедем в пещеру Прометея, желающие прокатятся на лодке (за доплату).

Затем посетим каньон Мартвили, где также можно отправиться на лодочную прогулку (за доплату).

По прибытии разместимся в отеле в Местии.

6 день

Местия, Хацвали, Ушгули и Шхара

В 9:00 поднимемся по канатной дороге Хацвали на вершину Зурулди, откуда открывается вид на Ушбу. Затем заедем в Хешкили.

После этого направимся в общину Ушгули. Там посетим храм Святой Ламарии и увидим гору Шхара. В течение дня предусмотрен обед (за доплату).

К вечеру вернёмся в Местию.

7 день

Ингурская ГЭС, Зугдиди и переезд в Батуми

В 9:00 отправимся из Местии в сторону Батуми. По дороге остановимся у плотины Ингурской ГЭС и водохранилища.

Затем заедем в Зугдиди, регион Мегрелия, посетим дворец князей Дадиани. После этого продолжим путь в Батуми.

По прибытии разместимся в отеле.

8 день

День у моря

Свободное время для отдыха на морском побережье в Батуми.

9 день

День у моря

Свободное время для отдыха на морском побережье в Батуми.

10 день

Окончание тура

Свободное время для отдыха. Можно посвятить день покупке сувениров, вина и чурчхелы.

С 8:00 до 20:00 будет организован групповой трансфер из отеля в аэропорт Батуми к вашему рейсу.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник82 650 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы, в том числе из аэропорта Тбилиси или из Владикавказа и обратно
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
  • Перелёт до Тбилиси или Владикавказа и обратно
  • Остальное питание
  • Индивидуальные трансферы
  • Прогулка на лодке по Мартвильскому каньону - 15 лари
  • Катание на лодке (15 минут) в пещере Прометея - 18 лари
  • Медицинская страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Тбилиси, с 8:00 до 20:00. Альтернативный вариант - прибытие во Владикавказ. Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале с 8:00 до 13:00, затем трансфер к месту сбора группы
Завершение: Аэропорт Батуми или Владикавказа, около 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алана
Алана — Организатор в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 9263 туристов
Мы с коллегами — гидами, влюблёнными в свой край, увлечёнными историей и традициями наших предков, — готовы повести вас за собой. Познакомим с удивительным миром суровых горных вершин, чистейших рек
и водопадов, откроем виды, от которых захватывает дух. Хотим поделиться гостеприимной атмосферой наших городов и сёл, раскрыть секреты приготовления традиционных национальных блюд и передать их неповторимый вкус. Именно с нами вы полюбите нашу родину так, как любим её мы. Также организуем авторские путешествия в другие страны — присоединяйтесь!

