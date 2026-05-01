В 9:00 отправимся из Тбилиси к монастырю Джвари — храму Святого Креста. Отсюда открывается вид на слияние рек Арагви и Куры. Затем поедем в Мцхету — первую столицу Грузии, где посетим кафедральный собор Светицховели.

Далее — обед (за доплату), после чего вернёмся в Тбилиси и начнём обзорную экскурсию. Поднимемся на плато Метехи и к крепости Нарикала, пройдём через парк Рике и Мост Мира, прогуляемся по Старому городу, заглянем в район Абанотубани и пройдёмся по улице Шардена.

В 19:00 вас ждёт грузинский вечер — ужин с традиционными блюдами и шоу-программой в национальном стиле (за доплату).