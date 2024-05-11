Посмотреть на пыхтящие грязевые вулканы и полюбоваться инопланетными пейзажами
На территории встречаются пустыня и степь, остроконечные скалы и старинные крепости, следы древнего моря и действующие вулканы, извергающие нефть и лечебную грязь.
Едем исследовать природные чудеса, наслаждаться удалённостью от цивилизации и любоваться видами, где-то напоминающими африканскую саванну, где-то Марс и Венеру.
мая
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$180
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 12 лет.
Проживание. В современном гестхаусе со всеми комфортными условиями. Размещение 2-местное.
Питание. В стоимость включен завтрак. Остальное питание — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.
Программа тура по дням
Начало знакомства: грязевые вулканы и водохранилище
Встречаемся в Тбилиси и выезжаем в национальный парк «Вашловани», находящийся в регионе Кахетия, недалеко от границы с Азербайджаном. (Рекомендуем взять с собой перекус). Ландшафт заповедной зоны разнообразен: здесь присутствуют равнины и каньоны, карстовые пещеры и высокие скалы, произрастают эндемики, встречающиеся только на Кавказе, и можно встретить разных птиц и животных.
Приблизительно через 5 часов пути мы окажемся у административного центра парка, где вам расскажут об особенностях территории и правилах безопасности. После начнём знакомство с достопримечательностями этой необычной местности, чьи пейзажи больше похожи на неземные.
Побываем у грязевых вулканов Тахти-Тефа: вы посмотрите, как небольшие бурлящие кратеры, окружённые растрескавшейся поверхностью земли, извергают грязевые потоки, нефть и газ, что создаёт ощущение, будто мы на другой планете. Полюбуемся ярким цветом водохранилища Далисмта, прогуляемся по его каменистому берегу и насладимся живописными видами.
Около 19:00 разместимся в уютном коттедже в городе Дедоплицкаро, хозяин приготовит для нас вкусный домашний ужин.
Продолжение знакомства: ущелья и скалы
Сегодня снова будем исследовать территорию парка. После завтрака в 08:00 отправляемся в Медвежье ущелье (Датвисхеви), где миллионы лет назад было море. Здесь можно увидеть реликтовую растительность, окаменевшие кости мамонта и следы раковин морских моллюсков. Полюбуемся высокими скалами, усыпанными ласточкиными гнёздами, за что эти места называют «городом ласточек». Посмотрим и на скалы Алесилеби, что переводится как «острые скалы».
Побываем в узком ущелье Пантишара и насладимся чарующими видами, а в Орлином ущелье поднимемся к руинам крепости Хорнабуджи.
Во второй половине дня едем обратно в Тбилиси, куда прибудем около 20:00-21:00.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по маршруту (внедорожник 4×4)
- Услуги профессионального гида по программе
- Проживание
- Завтрак (домашние блюда)
- Входные билеты в национальный парк
- Регистрация у пограничной службы
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Тбилиси и обратно
- Питание вне программы
- Тур состоится при наборе группы от 4 человек