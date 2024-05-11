Грузинский космос: по достопримечательностям национального парка «Вашловани»
Авторский тур в Тбилиси

Посмотреть на пыхтящие грязевые вулканы и полюбоваться инопланетными пейзажами

Заповедные земли парка «Вашловани» способны удивлять: во-первых, мало кто знает о существовании такого места в стране, во-вторых, пейзажи тут настолько необычны, что создают ощущение другой планеты.

На территории встречаются пустыня и степь, остроконечные скалы и старинные крепости, следы древнего моря и действующие вулканы, извергающие нефть и лечебную грязь.

Едем исследовать природные чудеса, наслаждаться удалённостью от цивилизации и любоваться видами, где-то напоминающими африканскую саванну, где-то Марс и Венеру.
Грузинский космос: по достопримечательностям национального парка «Вашловани»
Грузинский космос: по достопримечательностям национального парка «Вашловани»
Грузинский космос: по достопримечательностям национального парка «Вашловани»
Ближайшие даты:
11
мая

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$180
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 12 лет.

Проживание. В современном гестхаусе со всеми комфортными условиями. Размещение 2-местное.

Питание. В стоимость включен завтрак. Остальное питание — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.

Программа тура по дням

1 день

Начало знакомства: грязевые вулканы и водохранилище

Встречаемся в Тбилиси и выезжаем в национальный парк «Вашловани», находящийся в регионе Кахетия, недалеко от границы с Азербайджаном. (Рекомендуем взять с собой перекус). Ландшафт заповедной зоны разнообразен: здесь присутствуют равнины и каньоны, карстовые пещеры и высокие скалы, произрастают эндемики, встречающиеся только на Кавказе, и можно встретить разных птиц и животных.

Приблизительно через 5 часов пути мы окажемся у административного центра парка, где вам расскажут об особенностях территории и правилах безопасности. После начнём знакомство с достопримечательностями этой необычной местности, чьи пейзажи больше похожи на неземные.

Побываем у грязевых вулканов Тахти-Тефа: вы посмотрите, как небольшие бурлящие кратеры, окружённые растрескавшейся поверхностью земли, извергают грязевые потоки, нефть и газ, что создаёт ощущение, будто мы на другой планете. Полюбуемся ярким цветом водохранилища Далисмта, прогуляемся по его каменистому берегу и насладимся живописными видами.

Около 19:00 разместимся в уютном коттедже в городе Дедоплицкаро, хозяин приготовит для нас вкусный домашний ужин.

Начало знакомства: грязевые вулканы и водохранилищеНачало знакомства: грязевые вулканы и водохранилищеНачало знакомства: грязевые вулканы и водохранилищеНачало знакомства: грязевые вулканы и водохранилищеНачало знакомства: грязевые вулканы и водохранилищеНачало знакомства: грязевые вулканы и водохранилищеНачало знакомства: грязевые вулканы и водохранилищеНачало знакомства: грязевые вулканы и водохранилище
2 день

Продолжение знакомства: ущелья и скалы

Сегодня снова будем исследовать территорию парка. После завтрака в 08:00 отправляемся в Медвежье ущелье (Датвисхеви), где миллионы лет назад было море. Здесь можно увидеть реликтовую растительность, окаменевшие кости мамонта и следы раковин морских моллюсков. Полюбуемся высокими скалами, усыпанными ласточкиными гнёздами, за что эти места называют «городом ласточек». Посмотрим и на скалы Алесилеби, что переводится как «острые скалы».

Побываем в узком ущелье Пантишара и насладимся чарующими видами, а в Орлином ущелье поднимемся к руинам крепости Хорнабуджи.

Во второй половине дня едем обратно в Тбилиси, куда прибудем около 20:00-21:00.

Продолжение знакомства: ущелья и скалыПродолжение знакомства: ущелья и скалыПродолжение знакомства: ущелья и скалыПродолжение знакомства: ущелья и скалыПродолжение знакомства: ущелья и скалыПродолжение знакомства: ущелья и скалыПродолжение знакомства: ущелья и скалыПродолжение знакомства: ущелья и скалы

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание по маршруту (внедорожник 4×4)
  • Услуги профессионального гида по программе
  • Проживание
  • Завтрак (домашние блюда)
  • Входные билеты в национальный парк
  • Регистрация у пограничной службы
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Тбилиси и обратно
  • Питание вне программы
  • Тур состоится при наборе группы от 4 человек
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тбилиси, 08:00
Завершение: Тбилиси, 20:00-21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Тбилиси

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдых2-дневные турыВсе турыПерезагрузкаПрирода и пейзажиПаркиНациональные парки

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