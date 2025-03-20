Активная зима в Грузии: горнолыжные курорты Сванетии и прогулки по Тбилиси и Местии

Покататься на молодых курортах Хацвали и Тетнульди и познакомиться с тремя городами
Едем покорять немноголюдные трассы в окружении живописных снежных вершин, наслаждаться очарованием древней Сванетии и гулять по её столице — Местии, Зугдиди и Тбилиси.

Вы попробуете знаменитую грузинскую кухню, послушаете национальное многоголосье и познакомитесь с событиями прошлого на экскурсиях по музеям. Полюбуетесь тысячелетними башнями и погрузитесь в гостеприимную культуру.
Активная зима в Грузии: горнолыжные курорты Сванетии и прогулки по Тбилиси и Местии
Активная зима в Грузии: горнолыжные курорты Сванетии и прогулки по Тбилиси и Местии
Активная зима в Грузии: горнолыжные курорты Сванетии и прогулки по Тбилиси и Местии

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 8 лет.

Маршрут не имеет спортивной категории сложности — специальной туристической подготовки не требуется, но участники должны быть в хорошей физической форме. Во время пеших прогулок все участники несут свои личные вещи самостоятельно (перекус, термос и прочее).
Во второй и восьмой дни нас ждёт переезд на скоростном поезде в вагоне 2-го класса: мягкие кресла, кондиционер, туалеты, бесплатный wi-fi. Во время путешествия мы будем перемещаться на арендованном микроавтобусе.

Для граждан России, Белоруссии и Украины виза не нужна, понадобится только загранпаспорт. С собой можно везти любую валюту (рубли, доллары, евро). По прилёте обменяем деньги на лари. В Москве ничего менять не нужно! Ориентировочный курс 1 лари = 24 рубля.
Прямых авиарейсов из Москвы в Тбилиси нет, но можно добраться с пересадкой в Баку, Ереване, Минске. Также в Грузию можно въехать наземным путём из Владикавказа, но в зимнее время возможны задержки транспорта из-за снега.

Финиш тура: Кутаиси, 19:00. Обратные билеты рекомендуем приобретать на рейсы после 22:00.

Проживание. В Тбилиси — в отеле, 2-3-местные номера с удобствами. В Сванетии — в тёплой и уютной мини-гостинице, 2-3-местные номера с удобствами, общей гостиной с телевизором и мягкой мебелью. Везде будет сотовая связь и wi-fi. Возможно 1-местное размещение за доплату.

Важно: в Грузии даже в хороших отелях ванные комнаты часто оборудованы душем без душевой кабины и бортиков. Это стандартный вариант планировки, нужно быть к этому готовым. Для вашего комфорта рекомендуем захватить с собой резиновые сланцы.

Питание. В стоимость включены завтраки и 6 ужинов. Обеды и 2 ужина оплачиваются дополнительно.

Дети. С 8 лет.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Тбилиси

Встречаемся, размещаемся в отеле и отправляемся знакомиться со столицей. Пройдёмся по кварталам Метехи и Авлабари, современному пешеходному мосту Мира через реку Кура, прогуляемся по атмосферному Старому городу с домами с резными балконами. От набережной по канатной дороге поднимемся к средневековой крепости Нарикала — одной из главных достопримечательностей и лучших панорамных площадок Тбилиси.

Вечером рекомендуем посетить целебные серные бани, которыми восхищался даже А. С. Пушкин. Поужинаем в уютном ресторанчике с чудесным видом на нарядный город в вечерних огнях.

Экскурсия по ТбилисиЭкскурсия по ТбилисиЭкскурсия по Тбилиси
2 день

Переезд в Местию, Ингурская ГЭС, прогулка по городу

Сегодня на поезде переедем в западную часть страны, в столицу Мегрелии — Зугдиди (дорога займёт около 6 часов). Там пересядем на комфортный автобус и, любуясь водопадами и реками, лугами и заснеженными вершинами, доедем до Местии — центра Сванетии. По пути остановимся на обед у Ингурской ГЭС, самой большой электростанции на Кавказе. 300-метровый обрыв, за стеной которого находится огромное количество воды, впечатляет! Увидим и самую живописную гору западного района Грузии — Ушбу.

По приезде разместимся в небольшом отеле, поужинаем и сходим прогуляться по городу. Пройдём мимо традиционных домов и сванских башен, побываем у минеральных источников.

Переезд в Местию, Ингурская ГЭС, прогулка по городуПереезд в Местию, Ингурская ГЭС, прогулка по городуПереезд в Местию, Ингурская ГЭС, прогулка по городу
3 день

Горнолыжный курорт Хацвали

Утром отправляемся на самый высокогорный курорт Грузии Хацвали, неподалёку от Местии, где для катания открыт северно-западный склон Зурулди. Есть здесь длинная синяя трасса, красная для опытных лыжников, участок для новичков и отдельная трасса для спортсменов, современный подъёмник и прокат оборудования. Катаемся, заряжаемся яркими эмоциями, наслаждаемся чистым горным воздухом.

После, довольные, пообедаем в кафе с панорамным видом на величественные вершины и живописную Ушбу. Во второй половине дня прогуляемся по Местии, поднимемся на одну из сванских башен, а вечером, по желанию, сходим в ресторан с живой музыкой.

Горнолыжный курорт ХацвалиГорнолыжный курорт ХацвалиГорнолыжный курорт Хацвали
4 день

Продолжаем кататься в Хацвали, дом-музей Михаила Хергиани

Сегодня снова покоряем горные склоны! Курорт молодой и небольшой, поэтому людей здесь немного — можно насладиться катанием без суеты и в спокойной атмосфере. После катания и обеда прогуляемся по заснеженному хребту и полюбуемся горными пейзажами.

Затем отправляемся в дом-музей Михаила Хергиани — известного во всём мире чемпиона по скалолазанию и альпинизму. Интересно, что дом был построен в 14 веке, а его убранство сохранилось почти неизменным. Вы побываете в четырёх залах — этнографическом, залах, посвящённых истории советского альпинизма и восхождениям спортсмена и его личной комнате. Услышите рассказ о событиях из жизни жителей Сванетии в древности.

Продолжаем кататься в Хацвали, дом-музей Михаила ХергианиПродолжаем кататься в Хацвали, дом-музей Михаила ХергианиПродолжаем кататься в Хацвали, дом-музей Михаила Хергиани
5 день

Хацвали, исторический музей Сванетии

До обеда ещё покатаемся на лыжах и сноубордах в Хацвали. При желании можно заменить катание на прогулку на снегоступах. Затем посетим Историко-этнографический музей Сванетии, где вы посмотрите на предметы археологии, иконы, книги, древнее оружие и другие реликвии.
Вечером — свободное время.

Хацвали, исторический музей СванетииХацвали, исторический музей Сванетии
6 день

Горнолыжный курорт Тетнульди

В этот день исследуем другой горнолыжный курорт — Тетнульди, открытый в 2019 году у подножия одноимённой горы высотой 4869 метров. Это настоящая жемчужина Сванетии, окружённая невероятными пейзажами и вековыми ледниками. Трассы здесь различной сложности: зелёные, синие, красные, чёрные. Большая часть из них пологая, поэтому место отлично подойдёт тем, кто только пробует себя в этом зимнем спорте.

После катания вернёмся в отель. Вечером можно отдохнуть или прогуляться к храму Святого Георгия 10 века, известному уникальной росписью, и полюбоваться вечерней Местией.

Горнолыжный курорт ТетнульдиГорнолыжный курорт ТетнульдиГорнолыжный курорт Тетнульди
7 день

Катание, заключительный ужин с национальным пением

День снова проведём на лыжах в Тетнульди, а вечером напоследок ещё раз прогуляемся по Местии и отведаем национальные блюда в кафе под душевное грузинское пение.

Катание, заключительный ужин с национальным пениемКатание, заключительный ужин с национальным пениемКатание, заключительный ужин с национальным пением
8 день

Прогулка по Зугдиди, переезд в Кутаиси

После завтрака выезжаем обратно. Через 4 часа окажемся в Зугдиди. Посетим дворец князей Дадиани, правителей Мегрелии. Имение известно своим садом, для создания которого княжна Дадиани в середине 19 века пригласила именитых европейских садоводов и выписала из Европы редкие сорта растений. Прогуляемся по местному парку и пообедаем в мегрельском ресторане.

Затем сядем в автомобиль и поедем в Кутаиси. На место прибудем около 19:00. После мы предлагаем на выбор варианты:

  • Организовать самостоятельный трансфер в аэропорт на ваш вечерний рейс;
  • Остаться на ночь в Кутаиси — в этом случае вы бронируете отель или гостиницу самостоятельно.

Общий километраж на авто в этот день — около 230 км.

Прогулка по Зугдиди, переезд в КутаисиПрогулка по Зугдиди, переезд в Кутаиси

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€830
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Все завтраки и 6 ужинов
  • Трансфер в аэропорт Кутаиси в последний день
  • Билеты на поезда Тбилиси - Зугдиди
  • Трансфер Зугдиди - Местия - Зугдиди - Кутаиси на микроавтобусе
  • Трансферы до горнолыжных подъёмников в 3-7-й дни
  • Билеты и сопровождение экскурсоводами в исторический музей Сванетии и дом-музей Михаила Хергиани
  • Сопровождение профессиональным гидом
  • Пешие экскурсии по программе
  • Билет на канатную дорогу к крепости Нарикала в Тбилиси
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Тбилиси и обратно
  • Трансфер из аэропорта
  • Все обеды и 2 ужина. Средний чек в ресторане - 600-800 ₽
  • Горнолыжные подъёмники (ски пасс на день - около €16)
  • Прокат снегоступов (по желанию)
  • Посещение серных бань в Тбилиси (по желанию)
  • Аренда горнолыжного/сноубордического снаряжения, индивидуальные занятия с инструктором на трассе
  • 1-местное размещение - €150
  • Страховка
  • Окончательная стоимость тура может отличаться в зависимости от курса валюты на момент подачи заявки
  • Тур состоится при наборе группы от 4 человек
Где начинаем и завершаем?
Начало: В отеле в центре Тбилиси, название и адрес будут сообщены дополнительно. Необходимо прибыть до 15:00
Завершение: Кутаиси, 19:00. Обратные билеты рекомендуем приобретать на рейсы после 22:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие туры из Тбилиси

В Грузию с выездом из России: Кахетия, Тбилиси и Мцхета за 3 дня
На машине
4 дня
4 отзыва
В Грузию с выездом из России: Кахетия, Тбилиси и Мцхета за 3 дня
Погулять по столице Грузии и насладиться романтичной атмосферой в Сигнахи
Начало: Забираем из городов: Лермонтов, Кисловодск, Ессент...
20 мар в 22:00
3 апр в 22:00
24 589 ₽ за человека
Влюбиться в Грузию за 5 дней: Кахетия, Казбеги и Боржоми с дегустациями
На машине
5 дней
-
15%
9 отзывов
Влюбиться в Грузию за 5 дней: Кахетия, Казбеги и Боржоми с дегустациями
Восхититься панорамными видами, изучить улочки Тбилиси и попробовать местные вина
Начало: Тбилиси, ваш отель, до 10:00
10 мар в 08:00
17 мар в 08:00
$417$490 за человека
Классический тур в Грузию: контрастная архитектура, горы и многогранность вкусов
На машине
8 дней
-
10%
6 отзывов
Классический тур в Грузию: контрастная архитектура, горы и многогранность вкусов
Погулять по Тбилиси, наполниться впечатлениями в Кахетии и насладиться вином на заводе
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
Завтра в 08:00
16 мар в 08:00
$572$635 за человека