Едем покорять немноголюдные трассы в окружении живописных снежных вершин, наслаждаться очарованием древней Сванетии и гулять по её столице — Местии, Зугдиди и Тбилиси. Вы попробуете знаменитую грузинскую кухню, послушаете национальное многоголосье и познакомитесь с событиями прошлого на экскурсиях по музеям. Полюбуетесь тысячелетними башнями и погрузитесь в гостеприимную культуру.

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 8 лет.

Маршрут не имеет спортивной категории сложности — специальной туристической подготовки не требуется, но участники должны быть в хорошей физической форме. Во время пеших прогулок все участники несут свои личные вещи самостоятельно (перекус, термос и прочее).

Во второй и восьмой дни нас ждёт переезд на скоростном поезде в вагоне 2-го класса: мягкие кресла, кондиционер, туалеты, бесплатный wi-fi. Во время путешествия мы будем перемещаться на арендованном микроавтобусе.

Для граждан России, Белоруссии и Украины виза не нужна, понадобится только загранпаспорт. С собой можно везти любую валюту (рубли, доллары, евро). По прилёте обменяем деньги на лари. В Москве ничего менять не нужно! Ориентировочный курс 1 лари = 24 рубля.

Прямых авиарейсов из Москвы в Тбилиси нет, но можно добраться с пересадкой в Баку, Ереване, Минске. Также в Грузию можно въехать наземным путём из Владикавказа, но в зимнее время возможны задержки транспорта из-за снега.

Финиш тура: Кутаиси, 19:00. Обратные билеты рекомендуем приобретать на рейсы после 22:00.