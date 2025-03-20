Вы попробуете знаменитую грузинскую кухню, послушаете национальное многоголосье и познакомитесь с событиями прошлого на экскурсиях по музеям. Полюбуетесь тысячелетними башнями и погрузитесь в гостеприимную культуру.
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 8 лет.
Маршрут не имеет спортивной категории сложности — специальной туристической подготовки не требуется, но участники должны быть в хорошей физической форме. Во время пеших прогулок все участники несут свои личные вещи самостоятельно (перекус, термос и прочее).
Во второй и восьмой дни нас ждёт переезд на скоростном поезде в вагоне 2-го класса: мягкие кресла, кондиционер, туалеты, бесплатный wi-fi. Во время путешествия мы будем перемещаться на арендованном микроавтобусе.
Для граждан России, Белоруссии и Украины виза не нужна, понадобится только загранпаспорт. С собой можно везти любую валюту (рубли, доллары, евро). По прилёте обменяем деньги на лари. В Москве ничего менять не нужно! Ориентировочный курс 1 лари = 24 рубля.
Прямых авиарейсов из Москвы в Тбилиси нет, но можно добраться с пересадкой в Баку, Ереване, Минске. Также в Грузию можно въехать наземным путём из Владикавказа, но в зимнее время возможны задержки транспорта из-за снега.
Финиш тура: Кутаиси, 19:00. Обратные билеты рекомендуем приобретать на рейсы после 22:00.
Проживание. В Тбилиси — в отеле, 2-3-местные номера с удобствами. В Сванетии — в тёплой и уютной мини-гостинице, 2-3-местные номера с удобствами, общей гостиной с телевизором и мягкой мебелью. Везде будет сотовая связь и wi-fi. Возможно 1-местное размещение за доплату.
Важно: в Грузии даже в хороших отелях ванные комнаты часто оборудованы душем без душевой кабины и бортиков. Это стандартный вариант планировки, нужно быть к этому готовым. Для вашего комфорта рекомендуем захватить с собой резиновые сланцы.
Питание. В стоимость включены завтраки и 6 ужинов. Обеды и 2 ужина оплачиваются дополнительно.
Дети. С 8 лет.
Программа тура по дням
Экскурсия по Тбилиси
Встречаемся, размещаемся в отеле и отправляемся знакомиться со столицей. Пройдёмся по кварталам Метехи и Авлабари, современному пешеходному мосту Мира через реку Кура, прогуляемся по атмосферному Старому городу с домами с резными балконами. От набережной по канатной дороге поднимемся к средневековой крепости Нарикала — одной из главных достопримечательностей и лучших панорамных площадок Тбилиси.
Вечером рекомендуем посетить целебные серные бани, которыми восхищался даже А. С. Пушкин. Поужинаем в уютном ресторанчике с чудесным видом на нарядный город в вечерних огнях.
Переезд в Местию, Ингурская ГЭС, прогулка по городу
Сегодня на поезде переедем в западную часть страны, в столицу Мегрелии — Зугдиди (дорога займёт около 6 часов). Там пересядем на комфортный автобус и, любуясь водопадами и реками, лугами и заснеженными вершинами, доедем до Местии — центра Сванетии. По пути остановимся на обед у Ингурской ГЭС, самой большой электростанции на Кавказе. 300-метровый обрыв, за стеной которого находится огромное количество воды, впечатляет! Увидим и самую живописную гору западного района Грузии — Ушбу.
По приезде разместимся в небольшом отеле, поужинаем и сходим прогуляться по городу. Пройдём мимо традиционных домов и сванских башен, побываем у минеральных источников.
Горнолыжный курорт Хацвали
Утром отправляемся на самый высокогорный курорт Грузии Хацвали, неподалёку от Местии, где для катания открыт северно-западный склон Зурулди. Есть здесь длинная синяя трасса, красная для опытных лыжников, участок для новичков и отдельная трасса для спортсменов, современный подъёмник и прокат оборудования. Катаемся, заряжаемся яркими эмоциями, наслаждаемся чистым горным воздухом.
После, довольные, пообедаем в кафе с панорамным видом на величественные вершины и живописную Ушбу. Во второй половине дня прогуляемся по Местии, поднимемся на одну из сванских башен, а вечером, по желанию, сходим в ресторан с живой музыкой.
Продолжаем кататься в Хацвали, дом-музей Михаила Хергиани
Сегодня снова покоряем горные склоны! Курорт молодой и небольшой, поэтому людей здесь немного — можно насладиться катанием без суеты и в спокойной атмосфере. После катания и обеда прогуляемся по заснеженному хребту и полюбуемся горными пейзажами.
Затем отправляемся в дом-музей Михаила Хергиани — известного во всём мире чемпиона по скалолазанию и альпинизму. Интересно, что дом был построен в 14 веке, а его убранство сохранилось почти неизменным. Вы побываете в четырёх залах — этнографическом, залах, посвящённых истории советского альпинизма и восхождениям спортсмена и его личной комнате. Услышите рассказ о событиях из жизни жителей Сванетии в древности.
Хацвали, исторический музей Сванетии
До обеда ещё покатаемся на лыжах и сноубордах в Хацвали. При желании можно заменить катание на прогулку на снегоступах. Затем посетим Историко-этнографический музей Сванетии, где вы посмотрите на предметы археологии, иконы, книги, древнее оружие и другие реликвии.
Вечером — свободное время.
Горнолыжный курорт Тетнульди
В этот день исследуем другой горнолыжный курорт — Тетнульди, открытый в 2019 году у подножия одноимённой горы высотой 4869 метров. Это настоящая жемчужина Сванетии, окружённая невероятными пейзажами и вековыми ледниками. Трассы здесь различной сложности: зелёные, синие, красные, чёрные. Большая часть из них пологая, поэтому место отлично подойдёт тем, кто только пробует себя в этом зимнем спорте.
После катания вернёмся в отель. Вечером можно отдохнуть или прогуляться к храму Святого Георгия 10 века, известному уникальной росписью, и полюбоваться вечерней Местией.
Катание, заключительный ужин с национальным пением
День снова проведём на лыжах в Тетнульди, а вечером напоследок ещё раз прогуляемся по Местии и отведаем национальные блюда в кафе под душевное грузинское пение.
Прогулка по Зугдиди, переезд в Кутаиси
После завтрака выезжаем обратно. Через 4 часа окажемся в Зугдиди. Посетим дворец князей Дадиани, правителей Мегрелии. Имение известно своим садом, для создания которого княжна Дадиани в середине 19 века пригласила именитых европейских садоводов и выписала из Европы редкие сорта растений. Прогуляемся по местному парку и пообедаем в мегрельском ресторане.
Затем сядем в автомобиль и поедем в Кутаиси. На место прибудем около 19:00. После мы предлагаем на выбор варианты:
- Организовать самостоятельный трансфер в аэропорт на ваш вечерний рейс;
- Остаться на ночь в Кутаиси — в этом случае вы бронируете отель или гостиницу самостоятельно.
Общий километраж на авто в этот день — около 230 км.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€830
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Все завтраки и 6 ужинов
- Трансфер в аэропорт Кутаиси в последний день
- Билеты на поезда Тбилиси - Зугдиди
- Трансфер Зугдиди - Местия - Зугдиди - Кутаиси на микроавтобусе
- Трансферы до горнолыжных подъёмников в 3-7-й дни
- Билеты и сопровождение экскурсоводами в исторический музей Сванетии и дом-музей Михаила Хергиани
- Сопровождение профессиональным гидом
- Пешие экскурсии по программе
- Билет на канатную дорогу к крепости Нарикала в Тбилиси
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Тбилиси и обратно
- Трансфер из аэропорта
- Все обеды и 2 ужина. Средний чек в ресторане - 600-800 ₽
- Горнолыжные подъёмники (ски пасс на день - около €16)
- Прокат снегоступов (по желанию)
- Посещение серных бань в Тбилиси (по желанию)
- Аренда горнолыжного/сноубордического снаряжения, индивидуальные занятия с инструктором на трассе
- 1-местное размещение - €150
- Страховка
- Окончательная стоимость тура может отличаться в зависимости от курса валюты на момент подачи заявки
- Тур состоится при наборе группы от 4 человек