Это путешествие раскроет перед вами Грузию во всём её многообразии. Вас ждёт атмосферный Тбилиси с уютными улочками и резными балконами. Вы увидите древнюю Мцхету — духовное сердце страны. Погуляете по

захватывающему каньону Дашбаши со стеклянным мостом. Посетите знаменитый Боржоми с целебными источниками и высеченный в скале Уплисцихе. По живописному перевалу Гомбори отправитесь в солнечную Кахетию — край виноградников. Побываете в Цинандали и Телави, полюбуетесь панорамами Алазанской долины в романтичном Сигнахи и завершите отдых в Батуми — у моря, среди пальм и современной архитектуры.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание тура

Организационные детали

Если вам не подошли даты тура, напишите нам, и мы по возможности изменим для вас даты.

Групповой трансфер из Кутаиси (при необходимости) — доплата 32 доллара с человека 2 дороги (Кутаиси -Тбилиси/Батуми-Кутаиси)

За дополнительную плату организовываем трансфер из аэропорта Владикавказа в Грузию по любому маршруту.

Обратите внимание, что порядок экскурсий может меняться а зависимости от дат вашего путешествия. При этом содержание программы остается неизменным.