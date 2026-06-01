Описание тура
Организационные детали
Если вам не подошли даты тура, напишите нам, и мы по возможности изменим для вас даты.
Групповой трансфер из Кутаиси (при необходимости) — доплата 32 доллара с человека 2 дороги (Кутаиси -Тбилиси/Батуми-Кутаиси)
За дополнительную плату организовываем трансфер из аэропорта Владикавказа в Грузию по любому маршруту.
Обратите внимание, что порядок экскурсий может меняться а зависимости от дат вашего путешествия. При этом содержание программы остается неизменным.
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле, свободное время
Встреча, трансфер в отель, свободное время и отдых.
Тбилиси и Мцхета
Утром отправимся на экскурсию по столице. У храма Метехи и памятника Вахтангу Горгасали вы познакомитесь с историей основателя города и полюбуетесь панорамой Старого Тбилиси. Затем увидите дворец царицы Дареджан и виды на Мтацминду.
Далее прогуляетесь по парку Рике, подниметесь по канатной дороге к крепости Нарикала и статуе Матери Грузии, осмотрите ботанический сад, Инжирное ущелье и водопад. После посетите район серных бань, мост Любви, площадь Мейдан, театр Габриадзе. Увидите мост Мира и самые маленькие часы города.
Затем едем в Мцхету — древнюю столицу Грузии. Во время обеда в национальном ресторане желающие попробуют грузинские блюда и вино. После побываете в соборе Светицховели, где хранится Хитон Господень, и монастыре Джвари, увековеченном Лермонтовым в поэме «Мцыри». С обзорной площадки полюбуемся слиянием Куры и Арагви.
Вечером вернётесь в Тбилиси. По желанию — ужин с грузинскими танцами и песнями.
Каньон Дашбаши и озеро Паравани
Отправимся в регион Квемо-Картли. Посетим каньон Дашбаши и стеклянный Бриллиантовый мост, открытый в 2022 году. По горной тропе спустимся к ущелью с каскадным водопадом Плачущая стена, мшистыми скалами и рекой Храми.
Проедем через Джавахетию вдоль озёр Цалка и Паравани — крупнейшего высокогорного озера страны. У монастыря Пока поговорим о Святой Нино, вы сможете приобрести сладости, сыры, мёд и сувениры, которые изготавливают местные монахини.
После прогулки и остановок на панорамных точках вернёмся в Тбилиси.
Боржоми и Уплисцихе
Через живописное ущелье едем в Боржоми. По пути вы послушаете историю источников и курорта. В городском парке увидите водопад, попробуете знаменитую минеральную воду и подниметесь по канатной дороге на смотровую площадку с видом на Боржоми.
После обеда посетим пещерный город Уплисцихе на берегу Куры. Осмотрим высеченные в скале храмы, жилые помещения, театр и тронный зал. Обсудим историю языческой Грузии и полюбуемся панорамой реки.
Вечером вернёмся в Тбилиси.
Кахетия и Сигнахи
После завтрака едем в Кахетию через Гомборский перевал. В Телави увидим крепость Батонисцихе и знаменитый платан, знакомый по фильму «Мимино». Посетим усадьбу Александра Чавчавадзе в Цинандали, прогуляемся по саду и поговорим про истории семьи князей Чавчавадзе и Грибоедова.
В Сигнахи заглянем в винный марани: вы познакомитесь с грузинским виноделием и продегустируете местные вина. После обеда осмотрим город любви с извилистыми улочками, крепостью Ираклия II и панорамой Алазанской долины и Кавказских гор. Гид расскажет о квеври, грузинском застолье и традициях тамады.
Вечером вернёмся в Тбилиси.
Переезд в Батуми
После завтрака на поезде доедем до Батуми. По прибытии на черноморское побережье — трансфер в отель и свободное время.
Батуми
В первой половине дня — свободное время на море. Вечером — экскурсия по Батуми с дегустацией аджарских вин. Вы прогуляетесь по Старому городу, площадям Европы, Театральной и Пьяцца, увидите мечеть Орта Джаме, турецкий квартал и улицу Руставели с сочетанием европейской и османской архитектуры. Узнаете про историю Аджарии, греческое влияние и современый облик города.
Пройдём по набережной, бамбуковой роще, японскому уголку и у Летнего театра. Когда стемнеет, полюбуемся шоу поющих фонтанов и посмотрим на движущуюся скульптуру Али и Нино.
Завершение тура, отъезд
Трансфер в аэропорт Батуми. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|$718
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, обед в день экскурсии Тбилиси + Мцхета, дегустация вина и снеки в Сигнахи, дегустация вина в Батуми
- Групповые трансферы из/в аэропорт под все рейсы в день начала и окончания тура
- Ж/д билеты Тбилиси-Батуми (стандарт)
- Транспорт по маршруту
- Все экскурсии по программе
- Входные билеты (кроме каньона Дашбаш)
- Канатная дорога над Тбилиси (Парк Рике - Нарикала)
- Посещение дома-музея Александра Чавчавадзе
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Тбилиси и обратно из Батуми
- Обеды (кроме 1), ужины
- Входные билеты в каньон Дашбаш
- Чаевые гидам и водителям
- Доплата за 1-местное размещение - $182