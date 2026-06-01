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Грузия от древних столиц до моря - с дегустацией вин и отдыхом на побережье

Тбилиси и Мцхета, Боржоми и Кахетия, Уплисцихе и Батуми - разные настроения одной страны
Это путешествие раскроет перед вами Грузию во всём её многообразии. Вас ждёт атмосферный Тбилиси с уютными улочками и резными балконами. Вы увидите древнюю Мцхету — духовное сердце страны. Погуляете по
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захватывающему каньону Дашбаши со стеклянным мостом. Посетите знаменитый Боржоми с целебными источниками и высеченный в скале Уплисцихе. По живописному перевалу Гомбори отправитесь в солнечную Кахетию — край виноградников.

Побываете в Цинандали и Телави, полюбуетесь панорамами Алазанской долины в романтичном Сигнахи и завершите отдых в Батуми — у моря, среди пальм и современной архитектуры.

Грузия от древних столиц до моря - с дегустацией вин и отдыхом на побережье
Грузия от древних столиц до моря - с дегустацией вин и отдыхом на побережье
Грузия от древних столиц до моря - с дегустацией вин и отдыхом на побережье

Описание тура

Организационные детали

Если вам не подошли даты тура, напишите нам, и мы по возможности изменим для вас даты.

Групповой трансфер из Кутаиси (при необходимости) — доплата 32 доллара с человека 2 дороги (Кутаиси -Тбилиси/Батуми-Кутаиси)

За дополнительную плату организовываем трансфер из аэропорта Владикавказа в Грузию по любому маршруту.

Обратите внимание, что порядок экскурсий может меняться а зависимости от дат вашего путешествия. При этом содержание программы остается неизменным.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле, свободное время

Встреча, трансфер в отель, свободное время и отдых.

Встреча, размещение в отеле, свободное времяВстреча, размещение в отеле, свободное времяВстреча, размещение в отеле, свободное времяВстреча, размещение в отеле, свободное времяВстреча, размещение в отеле, свободное времяВстреча, размещение в отеле, свободное время
2 день

Тбилиси и Мцхета

Утром отправимся на экскурсию по столице. У храма Метехи и памятника Вахтангу Горгасали вы познакомитесь с историей основателя города и полюбуетесь панорамой Старого Тбилиси. Затем увидите дворец царицы Дареджан и виды на Мтацминду.

Далее прогуляетесь по парку Рике, подниметесь по канатной дороге к крепости Нарикала и статуе Матери Грузии, осмотрите ботанический сад, Инжирное ущелье и водопад. После посетите район серных бань, мост Любви, площадь Мейдан, театр Габриадзе. Увидите мост Мира и самые маленькие часы города.

Затем едем в Мцхету — древнюю столицу Грузии. Во время обеда в национальном ресторане желающие попробуют грузинские блюда и вино. После побываете в соборе Светицховели, где хранится Хитон Господень, и монастыре Джвари, увековеченном Лермонтовым в поэме «Мцыри». С обзорной площадки полюбуемся слиянием Куры и Арагви.

Вечером вернётесь в Тбилиси. По желанию — ужин с грузинскими танцами и песнями.

Тбилиси и МцхетаТбилиси и МцхетаТбилиси и МцхетаТбилиси и МцхетаТбилиси и МцхетаТбилиси и Мцхета
3 день

Каньон Дашбаши и озеро Паравани

Отправимся в регион Квемо-Картли. Посетим каньон Дашбаши и стеклянный Бриллиантовый мост, открытый в 2022 году. По горной тропе спустимся к ущелью с каскадным водопадом Плачущая стена, мшистыми скалами и рекой Храми.

Проедем через Джавахетию вдоль озёр Цалка и Паравани — крупнейшего высокогорного озера страны. У монастыря Пока поговорим о Святой Нино, вы сможете приобрести сладости, сыры, мёд и сувениры, которые изготавливают местные монахини.

После прогулки и остановок на панорамных точках вернёмся в Тбилиси.

Каньон Дашбаши и озеро ПараваниКаньон Дашбаши и озеро ПараваниКаньон Дашбаши и озеро ПараваниКаньон Дашбаши и озеро ПараваниКаньон Дашбаши и озеро ПараваниКаньон Дашбаши и озеро Паравани
4 день

Боржоми и Уплисцихе

Через живописное ущелье едем в Боржоми. По пути вы послушаете историю источников и курорта. В городском парке увидите водопад, попробуете знаменитую минеральную воду и подниметесь по канатной дороге на смотровую площадку с видом на Боржоми.

После обеда посетим пещерный город Уплисцихе на берегу Куры. Осмотрим высеченные в скале храмы, жилые помещения, театр и тронный зал. Обсудим историю языческой Грузии и полюбуемся панорамой реки.

Вечером вернёмся в Тбилиси.

Боржоми и УплисцихеБоржоми и УплисцихеБоржоми и УплисцихеБоржоми и УплисцихеБоржоми и Уплисцихе
5 день

Кахетия и Сигнахи

После завтрака едем в Кахетию через Гомборский перевал. В Телави увидим крепость Батонисцихе и знаменитый платан, знакомый по фильму «Мимино». Посетим усадьбу Александра Чавчавадзе в Цинандали, прогуляемся по саду и поговорим про истории семьи князей Чавчавадзе и Грибоедова.

В Сигнахи заглянем в винный марани: вы познакомитесь с грузинским виноделием и продегустируете местные вина. После обеда осмотрим город любви с извилистыми улочками, крепостью Ираклия II и панорамой Алазанской долины и Кавказских гор. Гид расскажет о квеври, грузинском застолье и традициях тамады.

Вечером вернёмся в Тбилиси.

Кахетия и СигнахиКахетия и СигнахиКахетия и СигнахиКахетия и СигнахиКахетия и СигнахиКахетия и СигнахиКахетия и Сигнахи
6 день

Переезд в Батуми

После завтрака на поезде доедем до Батуми. По прибытии на черноморское побережье — трансфер в отель и свободное время.

Переезд в БатумиПереезд в БатумиПереезд в БатумиПереезд в БатумиПереезд в Батуми
7 день

Батуми

В первой половине дня — свободное время на море. Вечером — экскурсия по Батуми с дегустацией аджарских вин. Вы прогуляетесь по Старому городу, площадям Европы, Театральной и Пьяцца, увидите мечеть Орта Джаме, турецкий квартал и улицу Руставели с сочетанием европейской и османской архитектуры. Узнаете про историю Аджарии, греческое влияние и современый облик города.

Пройдём по набережной, бамбуковой роще, японскому уголку и у Летнего театра. Когда стемнеет, полюбуемся шоу поющих фонтанов и посмотрим на движущуюся скульптуру Али и Нино.

БатумиБатумиБатумиБатумиБатумиБатумиБатуми
8 день

Завершение тура, отъезд

Трансфер в аэропорт Батуми. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Базовый билет$718
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, обед в день экскурсии Тбилиси + Мцхета, дегустация вина и снеки в Сигнахи, дегустация вина в Батуми
  • Групповые трансферы из/в аэропорт под все рейсы в день начала и окончания тура
  • Ж/д билеты Тбилиси-Батуми (стандарт)
  • Транспорт по маршруту
  • Все экскурсии по программе
  • Входные билеты (кроме каньона Дашбаш)
  • Канатная дорога над Тбилиси (Парк Рике - Нарикала)
  • Посещение дома-музея Александра Чавчавадзе
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Тбилиси и обратно из Батуми
  • Обеды (кроме 1), ужины
  • Входные билеты в каньон Дашбаш
  • Чаевые гидам и водителям
  • Доплата за 1-местное размещение - $182
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Тбилиси, 9:00. Возможна встреча в течение дня по договорённости
Завершение: Аэропорт Батуми, 11:00. Возможно любое время завершения по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мераби
Мераби — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 1046 туристов
Меня зовут Мераби. Я представитель команды гидов в Тбилиси и Батуми. Наша команда работает в туризме с 2011 года и предлагает незабываемый отдых на Кавказе. Мы специализируемся на групповых и индивидуальных
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турах, выбираем нестандартные маршруты и самые топовые места. Наша команда состоит из коренных жителей, и мы точно знаем, чем дышит каждый уголок в нашей любимой Сакартвело. Грузия — особая магия, в которую просто невозможно не влюбиться. Туризм — это наша жизнь, и вы убедитесь в этом лично!

Тур входит в следующие категории Тбилиси

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