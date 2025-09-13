Своей компанией из столицы к морю: дегустации и ночь в горном шато ущелья Атени
Заглянуть в пещеры Уплисцихе, перепробовать вина за ужином и посетить бальнеологические курорты
Начало: Ваш отель в Тбилиси, 10:00
13 сен в 10:00
20 сен в 10:00
$450 за человека
Из столицы в 5 регионов своей компанией: Кахетия, Мцхета-Мтианети, Аджария, Мегрелия и Имеретия
Доехать к Казбеку и Чёрному морю, увидеть архитектурные и природные богатства и перепробовать вина
Начало: Тбилиси, точное место и время - по договорённости
25 авг в 10:00
1 сен в 10:00
$650 за человека
Грузия в режиме «всё включено»: тур от Тбилиси до Горной Аджарии с мастер-классами и дегустациями
Прогуляться по колоритным улицам Тбилиси, побывать на винодельнях и очароваться Батуми
Начало: Аэропорт Тбилиси, время - по договорённости
4 окт в 10:00
15 ноя в 10:00
$840 за человека
