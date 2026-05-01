Описание тура
Организационные детали
Для посещения монастырей и церквей рекомендуется одежда, закрывающая плечи и колени.
Тур проводится при любой погоде; рекомендуется удобная обувь и одежда по сезону.
Программа тура по дням
Прибытие в Тбилиси
Встретим вас в аэропорту и поедем в отель. После размещения в номерах предусмотрен отдых, чтобы восстановить силы.
Жинвальское водохранилище, Ананури, Гудаури и церковь в Гергети
По Военно-Грузинской дороге предстоит живописная поездка через горные перевалы. В программе остановка у Жинвальского водохранилища с видом на озеро и окружающие горы. Осмотрим крепость Ананури, построенную в 17 веке. На месте слияния рек Чёрная и Белая Арагви откроются впечатляющие пейзажи. Далее поднимемся к церкви в Гергети с панорамой на гору Казбек. По пути проедем через горнолыжный курорт Гудаури. Обед состоится в местном ресторане национальной кухни.
Кахетия: Сигнахи, монастырь Бодбе, Телави и винная дегустация
Едем в Сигнахи — живописный городок с крепостной стеной и старинными улочками, известный как город любви. Экскурсия охватывает монастырь Бодбе — духовный центр Кахетии, с могилой Святой Нино. Вас ждёт мастер-класс по приготовлению грузинских блюд: чурчхелы, хлеба и традиционных сладостей. В Телави заглянем на винодельню и попробуем местные вина, узнав о процессе виноделия. Обед организован в ресторане с традиционной кухней.
Мцхета, Джвари, Гори и Уплисцихе
Отправляемся в древнюю столицу Мцхету, посетим монастырь Джвари с видом на слияние рек Арагви и Куры. Запланирован осмотр собора Светицховели, центрального духовного и архитектурного памятника Грузии. Сделаем небольшую остановку в Гори, на родине Иосифа Сталина, при желании можно посетить музей.
Экскурсия в Уплисцихе познакомит с пещерным городом, где сохранились древние храмы и жилые помещения, вырезанные в скалах. Обед состоится в ресторане с национальной кухней.
Прогулка по Тбилиси
Обзорная экскурсия по Старому городу Тбилиси охватывает мост Мира, серные бани, крепость Нарикала и исторические улочки. После предусмотрено свободное время для покупок и отдыха. Затем — трансфер из отеля в аэропорт.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|За одного при размещении в 2-местном номере
|$270
|1-местный номер
|$445
|3-местный (за одного, для компаний из 3 человек)
|$250
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки в отеле
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии
Что не входит в цену
- Перелёт до Тбилиси и обратно
- Остальное питание
- Экскурсии
- Дегустации и мастер-класс
- Дополнительные экскурсии и развлечения
