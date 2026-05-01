Грузия с комфортом: путешествие по самым интересным уголкам страны

Исследовать Кахетию и Казбеги, посетить пещерный город и заглянуть в Гори
Грузию можно изучать бесконечно, но мы собрали основные локации, которые точно стоит посетить, чтобы познакомиться с этой удивительной страной.

Прогуляемся по Тбилиси, остановимся у Жинвальского водохранилища и крепости Ананури, а также
поднимемся к церкви в Гергети с видом на Казбек.

В Кахетии вас ждут Сигнахи и монастыря Бодбе, участие в мастер-классе по приготовлению грузинских блюд и дегустация вин. Заедем в Мцхету, осмотрим монастырь Джвари и собор Светицховели, а также заглянем в пещерный город Уплисцихе и на родину И. В. Сталина. Жить будем в 4-звёздочном отеле — это залог комфортного отдыха от переездов.

Описание тура

Организационные детали

Для посещения монастырей и церквей рекомендуется одежда, закрывающая плечи и колени.
Тур проводится при любой погоде; рекомендуется удобная обувь и одежда по сезону.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Тбилиси

Встретим вас в аэропорту и поедем в отель. После размещения в номерах предусмотрен отдых, чтобы восстановить силы.

2 день

Жинвальское водохранилище, Ананури, Гудаури и церковь в Гергети

По Военно-Грузинской дороге предстоит живописная поездка через горные перевалы. В программе остановка у Жинвальского водохранилища с видом на озеро и окружающие горы. Осмотрим крепость Ананури, построенную в 17 веке. На месте слияния рек Чёрная и Белая Арагви откроются впечатляющие пейзажи. Далее поднимемся к церкви в Гергети с панорамой на гору Казбек. По пути проедем через горнолыжный курорт Гудаури. Обед состоится в местном ресторане национальной кухни.

3 день

Кахетия: Сигнахи, монастырь Бодбе, Телави и винная дегустация

Едем в Сигнахи — живописный городок с крепостной стеной и старинными улочками, известный как город любви. Экскурсия охватывает монастырь Бодбе — духовный центр Кахетии, с могилой Святой Нино. Вас ждёт мастер-класс по приготовлению грузинских блюд: чурчхелы, хлеба и традиционных сладостей. В Телави заглянем на винодельню и попробуем местные вина, узнав о процессе виноделия. Обед организован в ресторане с традиционной кухней.

4 день

Мцхета, Джвари, Гори и Уплисцихе

Отправляемся в древнюю столицу Мцхету, посетим монастырь Джвари с видом на слияние рек Арагви и Куры. Запланирован осмотр собора Светицховели, центрального духовного и архитектурного памятника Грузии. Сделаем небольшую остановку в Гори, на родине Иосифа Сталина, при желании можно посетить музей.

Экскурсия в Уплисцихе познакомит с пещерным городом, где сохранились древние храмы и жилые помещения, вырезанные в скалах. Обед состоится в ресторане с национальной кухней.

5 день

Прогулка по Тбилиси

Обзорная экскурсия по Старому городу Тбилиси охватывает мост Мира, серные бани, крепость Нарикала и исторические улочки. После предусмотрено свободное время для покупок и отдыха. Затем — трансфер из отеля в аэропорт.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
За одного при размещении в 2-местном номере$270
1-местный номер$445
3-местный (за одного, для компаний из 3 человек)$250
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки в отеле
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
Что не входит в цену
  • Перелёт до Тбилиси и обратно
  • Остальное питание
  • Экскурсии
  • Дегустации и мастер-класс
  • Дополнительные экскурсии и развлечения
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Тбилиси, 9:00
Завершение: Аэропорт Тбилиси, время - по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Автандили
Автандили — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 8 туристов
Я опытный гид, с рождения живу в Тбилиси. Наша команда гидов работает уже 7 лет, и мы рады поделиться с путешественниками красотой и историей нашей страны. Мы профессионалы в своей области и делаем наши туры познавательными, интересными и незабываемыми для всех путешественников. Мы тщательно планируем каждую программу, чтобы охватить основные достопримечательности и скрытые жемчужины.

