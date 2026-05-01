Отправляемся в древнюю столицу Мцхету, посетим монастырь Джвари с видом на слияние рек Арагви и Куры. Запланирован осмотр собора Светицховели, центрального духовного и архитектурного памятника Грузии. Сделаем небольшую остановку в Гори, на родине Иосифа Сталина, при желании можно посетить музей.

Экскурсия в Уплисцихе познакомит с пещерным городом, где сохранились древние храмы и жилые помещения, вырезанные в скалах. Обед состоится в ресторане с национальной кухней.