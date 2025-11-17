Первую половину дня проведём в Тбилиси. Пройдём по району Абанотубани, где находятся серные бани, и увидим мост Мира — современное архитектурное сооружение в историческом центре. Поднимемся к крепости Нарикала, откуда открывается панорама города, и поговорим о его прошлом.

Посетим Сионский собор, где хранится крест святой Нино. Прогуляемся по улице Шарден с кафе и галереями и зайдём в караван-сарай времён Великого шёлкового пути.

По пути в Мцхету сделаем остановку у монастыря Джвари, стоящего на высоком холме. Отсюда открывается вид на слияние Арагви и Куры — символическое место начала христианства в Грузии.

В Мцхете посетим главный кафедральный собор страны — Светицховели, где, по преданию, покоится хитон Христа. Осмотрим фрески и узнаем об истории собора. День завершим обедом в традиционном ресторане с блюдами грузинской кухни: хинкали, сациви, шашлык, шоти и вино.