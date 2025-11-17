Персональное мини-путешествие по Грузии: от Тбилиси до Казбеги
Полюбоваться пейзажами из Арки Дружбы, подняться к Гергети и очароваться Сигнахи
В этом путешествии вы увидите самые интересные и знаковые локации Грузии: от старинных улиц Тбилиси и святынь Мцхеты до виноградников Кахетии и величественных гор Казбеги.
Прогуляетесь по району серных бань, увидите
крепость Нарикала и собор Светицховели, где, по преданию, покоится хитон Христа.
При желании попробуете хинкали и вино в уютных ресторанах древней столицы, прикоснётесь к духовной тишине монастыря в Бодбе, прогуляетесь по романтичным улицам Сигнахи и заглянете в семейную винодельню с дегустацией сортов саперави и киндзмараули.
А кульминацией путешествия станет дорога к Казбеку: панорамы с Арки Дружбы, перевал на высоте 2395 метров и подъём к храму Гергети на фоне заснеженных вершин Кавказа.
Прогулка по Тбилиси, переезд в Мцхету, храм Джвари и собор Светицховели
Первую половину дня проведём в Тбилиси. Пройдём по району Абанотубани, где находятся серные бани, и увидим мост Мира — современное архитектурное сооружение в историческом центре. Поднимемся к крепости Нарикала, откуда открывается панорама города, и поговорим о его прошлом.
Посетим Сионский собор, где хранится крест святой Нино. Прогуляемся по улице Шарден с кафе и галереями и зайдём в караван-сарай времён Великого шёлкового пути.
По пути в Мцхету сделаем остановку у монастыря Джвари, стоящего на высоком холме. Отсюда открывается вид на слияние Арагви и Куры — символическое место начала христианства в Грузии.
В Мцхете посетим главный кафедральный собор страны — Светицховели, где, по преданию, покоится хитон Христа. Осмотрим фрески и узнаем об истории собора. День завершим обедом в традиционном ресторане с блюдами грузинской кухни: хинкали, сациви, шашлык, шоти и вино.
2 день
Бодбийский монастырь, Сигнахи и семейная винодельня
Начнём день с поездки в Кахетию. Первым пунктом будет Бодбийский монастырь, где находятся мощи святой Нино. Здесь также находится святой источник.
Следом посетим Сигнахи. Пройдём по крепостной стене, заглянем в сувенирные лавки и узнаем, почему этот город стал символом любви. Здесь работает круглосуточный ЗАГС, куда приезжают пары со всего мира.
После прогулки направимся в Алазанскую долину — центр виноделия. Посетим семейную винодельню, познакомимся с кахетинским способом изготовления вина в квеври и продегустируем местные сорта: саперави, киндзмараули, ркацители и другие.
3 день
Жинвальское водохранилище, Ананури, Гудаури, Арка Дружбы, Дарьяльское ущелье, Степанцминда и церковь Гергети
По Военно-Грузинской дороге направимся к Казбеку. Первая остановка — Жинвальское водохранилище. Затем осмотрим крепость Ананури, включая башни и храм с фресками.
Продолжим путь в горы. Сделаем остановку у Арки Дружбы народов в Гудаури — смотровой площадки с видом на Кавказские вершины. При хорошей погоде можно будет увидеть парапланеристов.
Проедем Крестовый перевал (2395 м) и спустимся в Дарьяльское ущелье с горными реками и отвесными скалами.
Финальный пункт — посёлок Казбеги (Степанцминда). Отсюда на внедорожниках поднимемся к церкви Святой Троицы (Гергети), стоящей на фоне горы Казбек. Здесь узнаем историю храма и легенды, связанные с вершиной.
На этом наше путешествие завершится, доставим вас, куда захотите. До новых встреч!
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Давид — ваш гид в Тбилиси
Провёл экскурсии для 1784 туристов
Привет! Меня зовут Давид, и я — ваш проводник по Грузии. Я начал водить экскурсии, потому что по-настоящему люблю свою страну. Сначала я просто показывал друзьям любимые места, угощал домашним
вином, делился историями. Со временем это стало делом моей жизни.
Сейчас я не просто показываю маршрут — я создаю атмосферу. Вместо стандартных экскурсий вас ждёт путешествие, где Грузия раскрывается через вкус, детали и живые впечатления.
У меня профильное образование и сертификат гида, но главное — это опыт. Я много ездил по стране, общался с местными, собирал истории, легенды, рецепты и детали, которые не найдёшь в путеводителях. Я постоянно обновляю маршруты и включаю то, что действительно стоит вашего внимания — винодельни без вывесок, уютные деревни, уединённые пейзажи.
Специализируюсь на гастрономических и винных турах, а также авторских поездках с погружением в местный быт.
Мой подход — это диалог, не лекция. Я подстраиваюсь под интересы, умею слушать и стараюсь, чтобы вы чувствовали: вы не турист, а желанный гость в доме, который хочется показать с лучшей стороны.