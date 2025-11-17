Мои заказы

Персональное мини-путешествие по Грузии: от Тбилиси до Казбеги

Полюбоваться пейзажами из Арки Дружбы, подняться к Гергети и очароваться Сигнахи
В этом путешествии вы увидите самые интересные и знаковые локации Грузии: от старинных улиц Тбилиси и святынь Мцхеты до виноградников Кахетии и величественных гор Казбеги.

Прогуляетесь по району серных бань, увидите
крепость Нарикала и собор Светицховели, где, по преданию, покоится хитон Христа.

При желании попробуете хинкали и вино в уютных ресторанах древней столицы, прикоснётесь к духовной тишине монастыря в Бодбе, прогуляетесь по романтичным улицам Сигнахи и заглянете в семейную винодельню с дегустацией сортов саперави и киндзмараули.

А кульминацией путешествия станет дорога к Казбеку: панорамы с Арки Дружбы, перевал на высоте 2395 метров и подъём к храму Гергети на фоне заснеженных вершин Кавказа.

Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Виза не нужна. Стоить взять удобную обувь.

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по Тбилиси, переезд в Мцхету, храм Джвари и собор Светицховели

Первую половину дня проведём в Тбилиси. Пройдём по району Абанотубани, где находятся серные бани, и увидим мост Мира — современное архитектурное сооружение в историческом центре. Поднимемся к крепости Нарикала, откуда открывается панорама города, и поговорим о его прошлом.

Посетим Сионский собор, где хранится крест святой Нино. Прогуляемся по улице Шарден с кафе и галереями и зайдём в караван-сарай времён Великого шёлкового пути.

По пути в Мцхету сделаем остановку у монастыря Джвари, стоящего на высоком холме. Отсюда открывается вид на слияние Арагви и Куры — символическое место начала христианства в Грузии.

В Мцхете посетим главный кафедральный собор страны — Светицховели, где, по преданию, покоится хитон Христа. Осмотрим фрески и узнаем об истории собора. День завершим обедом в традиционном ресторане с блюдами грузинской кухни: хинкали, сациви, шашлык, шоти и вино.

Прогулка по Тбилиси, переезд в Мцхету, храм Джвари и собор Светицховели
2 день

Бодбийский монастырь, Сигнахи и семейная винодельня

Начнём день с поездки в Кахетию. Первым пунктом будет Бодбийский монастырь, где находятся мощи святой Нино. Здесь также находится святой источник.

Следом посетим Сигнахи. Пройдём по крепостной стене, заглянем в сувенирные лавки и узнаем, почему этот город стал символом любви. Здесь работает круглосуточный ЗАГС, куда приезжают пары со всего мира.

После прогулки направимся в Алазанскую долину — центр виноделия. Посетим семейную винодельню, познакомимся с кахетинским способом изготовления вина в квеври и продегустируем местные сорта: саперави, киндзмараули, ркацители и другие.

Бодбийский монастырь, Сигнахи и семейная винодельня
3 день

Жинвальское водохранилище, Ананури, Гудаури, Арка Дружбы, Дарьяльское ущелье, Степанцминда и церковь Гергети

По Военно-Грузинской дороге направимся к Казбеку. Первая остановка — Жинвальское водохранилище. Затем осмотрим крепость Ананури, включая башни и храм с фресками.

Продолжим путь в горы. Сделаем остановку у Арки Дружбы народов в Гудаури — смотровой площадки с видом на Кавказские вершины. При хорошей погоде можно будет увидеть парапланеристов.

Проедем Крестовый перевал (2395 м) и спустимся в Дарьяльское ущелье с горными реками и отвесными скалами.

Финальный пункт — посёлок Казбеги (Степанцминда). Отсюда на внедорожниках поднимемся к церкви Святой Троицы (Гергети), стоящей на фоне горы Казбек. Здесь узнаем историю храма и легенды, связанные с вершиной.

На этом наше путешествие завершится, доставим вас, куда захотите. До новых встреч!

Жинвальское водохранилище, Ананури, Гудаури, Арка Дружбы, Дарьяльское ущелье, Степанцминда и церковь Гергети

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида и водителя
  • Экскурсии
Что не входит в цену
  • Проживание
  • Питание
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Входные билеты
  • Винная дегустация
Место начала и завершения?
Тбилиси, точное время и место - по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Давид
Давид — ваш гид в Тбилиси
Провёл экскурсии для 1784 туристов
Привет! Меня зовут Давид, и я — ваш проводник по Грузии. Я начал водить экскурсии, потому что по-настоящему люблю свою страну. Сначала я просто показывал друзьям любимые места, угощал домашним
читать дальше

вином, делился историями. Со временем это стало делом моей жизни. Сейчас я не просто показываю маршрут — я создаю атмосферу. Вместо стандартных экскурсий вас ждёт путешествие, где Грузия раскрывается через вкус, детали и живые впечатления. У меня профильное образование и сертификат гида, но главное — это опыт. Я много ездил по стране, общался с местными, собирал истории, легенды, рецепты и детали, которые не найдёшь в путеводителях. Я постоянно обновляю маршруты и включаю то, что действительно стоит вашего внимания — винодельни без вывесок, уютные деревни, уединённые пейзажи. Специализируюсь на гастрономических и винных турах, а также авторских поездках с погружением в местный быт. Мой подход — это диалог, не лекция. Я подстраиваюсь под интересы, умею слушать и стараюсь, чтобы вы чувствовали: вы не турист, а желанный гость в доме, который хочется показать с лучшей стороны.

