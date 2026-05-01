Путешествие своей компанией от Тбилиси до Батуми: природные жемчужины и древние храмы

Исследовать пещеру Прометея, увидеть Казбек и каньон Мартвили и погулять по улочкам столицы
В туре мы собрали лучшие природные локации Имеретии и Аджарии и самые интересные достопримечательности древних городов Грузии.

Вы увидите, как сливаются воды Куры и Арагви, восхититесь горными пейзажами и лазурью Жинвальского водохранилища, прогуляетесь вдоль отвесной скалы в каньоне Окаце.

А ещё осмотрите крепости Нарикала и Ананури, побродите по старинным улочкам Тбилиси, на джипах подниметесь к Троицкой церкви в Гергети и исследуете Батуми.
Описание тура

Организационные детали

Обязательно иметь удобную обувь и одежду и, самое главное, хорошее настроение!

Программа тура по дням

1 день

Прибытие и заселение, прогулка по Тбилиси

Встретим вас в аэропорту и отвезём в гостиницу. Затем погуляем по уютным улочкам Тбилиси, поднимемся к крепости Нарикала и заглянем в этнографический музей. Вечером желающие могут посетить Серные бани или театр кукол Габриадзе.

2 день

Военно-Грузинская дорога, Жинвальское водохранилище, крепость Ананури и Арка Дружбы

Отправимся в путешествие по Военно-Грузинской дороге. Остановимся у монастыря Джвари, полюбуемся слиянием Арагви и Куры. Затем побываем у Жинвальского водохранилища и осмотрим крепость Ананури. Увидим Арку Дружбы, заедем на минеральные и пресные источники. В Гудаури возможны активные развлечения за доплату.

Ночевать будем в Казбеги.

3 день

Подъём к Троицкой церкви, ущелье Трусо и переезд в Кутаиси

На внедорожниках поднимемся к Троицкой церкви в Гергети, полюбуемся неприступным Казбеком, а затем спустимся в ущелье Трусо, к озеру с минеральной водой. Если у вас будут силы и желание, пешком совершим подъём к водопаду Гвелети. После переедем в Кутаиси.

4 день

Храмы Баграти и Гелати, монастырь Моцамета и пещера Прометея

Будем исследовать невероятную Имеретию. Осмотрим храмы Баграти и Гелати, полюбуемся монастырём Моцамета и пейзажами региона. Заглянем в таинственную пещеру Прометея и увидим сталактиты, подсвеченные разноцветными огнями. По желанию вечером посетим Цхалтубо, чтобы расслабиться в радоновых ваннах (за доплату).

5 день

Каньоны Окаце и Мартвили

Отправимся к каньонам Окаце и Мартвили. Сделаем красивые фотографии, восхитимся лазурной водой и отвесными скалами, покрытыми зеленью. Пройдём по дороге над пропастью, любуясь густыми лесами внизу. Желающие смогут прокатиться по Мартвильскому каньону на лодке.

Вечером вернёмся в Кутаиси.

6 день

Переезд в Батуми: римская крепость, водопад Махунцети и мост царицы Тамары

Переедем в Аджарию. Остановимся у Гонио-Апсаросской крепости, некогда римского форпоста на берегу Чёрного моря. Полюбуемся водопадом Махунцети и сфотографируемся у моста царицы Тамары. Прибудем в Батуми, разместимся в отеле и отдохнём.

7 день

Экскурсия по Батуми

День начнём с прогулки по Батуми, где причудливо смешиваются современные и старинные черты. Затем посетим ботанический сад. После обеда по желанию можем заглянуть в национальный парк «Мтирала».

8 день

Отъезд

Свободный день. Вы сможете самостоятельно погулять или отдохнуть на пляже, а затем мы доставим вас в аэропорт Батуми к вашему рейсу.

Мы можем провести программу в обратном порядке: начать тур в Батуми и завершить в Тбилиси.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по маршруту
  • Трансферы из аэропорта и обратно
  • Аренда внедорожника в Казбеги
  • Экскурсии по программе
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Билеты до Тбилиси и обратно из Батуми
  • Проживание
  • Питание
  • Входные билеты
  • Медицинская страховка
  • Дополнительные активности по желанию
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Тбилиси, время прибытия вашего рейса
Завершение: Аэропорт Батуми, время отбытия вашего рейса
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зураб
Зураб — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Провёл экскурсии для 394 туристов
Здравствуйте. Мне 55 лет, и я специализируюсь на истории Грузии, природе, виноделии и гастрономии. Помогаю людям, которым интересна Грузия, получше узнать и полюбить эту страну. Устраиваю туры к историческим и
культурным центрам и показываю невероятно красивые места. Встречу в аэропортах и помогу найти жилье согласно вашим запросам в Тбилиси, Кутаиси, Батуми и других городах Грузии. Помогу группам от 2 до 20 человек составить индивидуальные познавательные маршруты и обеспечу перемещение в любую точку Грузии на комфортабельном транспорте.

