Вы увидите, как сливаются воды Куры и Арагви, восхититесь горными пейзажами и лазурью Жинвальского водохранилища, прогуляетесь вдоль отвесной скалы в каньоне Окаце.
А ещё осмотрите крепости Нарикала и Ананури, побродите по старинным улочкам Тбилиси, на джипах подниметесь к Троицкой церкви в Гергети и исследуете Батуми.
Описание тура
Организационные детали
Обязательно иметь удобную обувь и одежду и, самое главное, хорошее настроение!
Программа тура по дням
Прибытие и заселение, прогулка по Тбилиси
Встретим вас в аэропорту и отвезём в гостиницу. Затем погуляем по уютным улочкам Тбилиси, поднимемся к крепости Нарикала и заглянем в этнографический музей. Вечером желающие могут посетить Серные бани или театр кукол Габриадзе.
Военно-Грузинская дорога, Жинвальское водохранилище, крепость Ананури и Арка Дружбы
Отправимся в путешествие по Военно-Грузинской дороге. Остановимся у монастыря Джвари, полюбуемся слиянием Арагви и Куры. Затем побываем у Жинвальского водохранилища и осмотрим крепость Ананури. Увидим Арку Дружбы, заедем на минеральные и пресные источники. В Гудаури возможны активные развлечения за доплату.
Ночевать будем в Казбеги.
Подъём к Троицкой церкви, ущелье Трусо и переезд в Кутаиси
На внедорожниках поднимемся к Троицкой церкви в Гергети, полюбуемся неприступным Казбеком, а затем спустимся в ущелье Трусо, к озеру с минеральной водой. Если у вас будут силы и желание, пешком совершим подъём к водопаду Гвелети. После переедем в Кутаиси.
Храмы Баграти и Гелати, монастырь Моцамета и пещера Прометея
Будем исследовать невероятную Имеретию. Осмотрим храмы Баграти и Гелати, полюбуемся монастырём Моцамета и пейзажами региона. Заглянем в таинственную пещеру Прометея и увидим сталактиты, подсвеченные разноцветными огнями. По желанию вечером посетим Цхалтубо, чтобы расслабиться в радоновых ваннах (за доплату).
Каньоны Окаце и Мартвили
Отправимся к каньонам Окаце и Мартвили. Сделаем красивые фотографии, восхитимся лазурной водой и отвесными скалами, покрытыми зеленью. Пройдём по дороге над пропастью, любуясь густыми лесами внизу. Желающие смогут прокатиться по Мартвильскому каньону на лодке.
Вечером вернёмся в Кутаиси.
Переезд в Батуми: римская крепость, водопад Махунцети и мост царицы Тамары
Переедем в Аджарию. Остановимся у Гонио-Апсаросской крепости, некогда римского форпоста на берегу Чёрного моря. Полюбуемся водопадом Махунцети и сфотографируемся у моста царицы Тамары. Прибудем в Батуми, разместимся в отеле и отдохнём.
Экскурсия по Батуми
День начнём с прогулки по Батуми, где причудливо смешиваются современные и старинные черты. Затем посетим ботанический сад. После обеда по желанию можем заглянуть в национальный парк «Мтирала».
Отъезд
Свободный день. Вы сможете самостоятельно погулять или отдохнуть на пляже, а затем мы доставим вас в аэропорт Батуми к вашему рейсу.
Мы можем провести программу в обратном порядке: начать тур в Батуми и завершить в Тбилиси.
Что включено
- Трансферы по маршруту
- Трансферы из аэропорта и обратно
- Аренда внедорожника в Казбеги
- Экскурсии по программе
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты до Тбилиси и обратно из Батуми
- Проживание
- Питание
- Входные билеты
- Медицинская страховка
- Дополнительные активности по желанию