Окажитесь в объятьях таинственной Грузии, отправившись в 8-дневный тур сразу по нескольким регионам этой гостеприимной страны, изучая природу и культуру края.
Винные традиции Кахетии, виноградники Алазанской долины, древние храмы Мцхеты, минеральные источники Боржоми и виды «поднебесного» храма в Гергети — вас ждет только самое лучшее и интересное!
Винные традиции Кахетии, виноградники Алазанской долины, древние храмы Мцхеты, минеральные источники Боржоми и виды «поднебесного» храма в Гергети — вас ждет только самое лучшее и интересное!
Описание тураПрограмма тура: 1 день. Прибытие в Грузию. Прибытие в город-красавец Тбилиси, трансфер и размещение в отеле. Свободное время. Ночь в отеле. 2 день. Чарующий Тбилиси и завораживающие красоты Мцхеты. Сегодня вас ждет авторский тур по столице Грузии: экскурсия начнётся у памятника его основателю — царя Вахтанга Горгасали. Вы полюбуетесь панорамой Старого города и узнаете о невероятных подвигах полководца. Далее мы проследуем к единственному дворцу в Тбилиси, принадлежащему царице Дареджан. Тут мы сделаем красочные фото с панорамными видами на Мтацминда. После неспешной прогулки по футуристическому современному парку Рике, прокатимся на канатной дороге, чтобы взглянуть на город с высоты птичьего полета, прогуляемся по аллее вдоль крепостной стены Нарикала и скажем привет Матери Грузии, которая встретит нас с вином и кинжалом. Полюбуемся красивейшим ботаническим садом Тбилиси. Прогуляемся по винтовой лестнице, которая приведет нас к Инжировому ущелью, затем отправимся к серным баням. Здесь на символичном мосту Любви у вас будет шанс сделать ритуал на исполнение мечты. Мы будем прогуливаться по знаменитой площади Вахтанга Горгасали, увидим знаменитый театр кукол Габриадзе, самые маленькие часы в Тбилиси и сделаем умопомрачительные фото на Мосту Мира! Далее выезд во Мцхета. Мцхета — древнейший город, первая столица Грузии, душа этой удивительной страны. Здесь у вас будет возможность ознакомиться с:
- Кафедральным собором Светицховели (XI в). Он же, собор 12-ти апостолов. В основании его покоится Хитон Господень. Благодаря этой святыне Мцхета называют «вторым Иерусалимом».
- Поднимемся в Монастырский храм «Джвари» (V в), откуда открывается прекрасная панорама древней столицы. Внизу у подножия шумят Кура и Арагви — две самые известные реки в Грузии. А напротив расстилается обширная панорама Мцхеты. Кульминацией сегодняшнего дня будет приятный сюрприз: традиционный грузинский обед в национальном ресторане, где вы будете наслаждаться не только вкуснейшими национальными блюдами, но и самой колоритной атмосферой, под бокальчик белого или красного вина. 3 день. Выезд в восточную часть Грузии — Кахетию. Завтрак в отеле. Забираем вас из отеля. Прибытие в Качрети в загородный VIP-комплекс «Ambassadori Kachreti Golf Resort» 5*. Заселение. Этот отель располагает собственной винодельней и находится в поселке Качрети. В ресторане отеля Ambasadori с открытыми деревянными балками и декоративной каменной отделкой подают вкуснейшие блюда грузинской кухни. В баре отеля вам предложат местные вина и импортные напитки. Гости отеля могут расслабиться у бассейна или позаниматься в фитнес — центре. На территории отеля есть настольный теннис, бильярд, боулинг и теннисный корт, огромное поле для гольфа (в пределах 3 км.) и барбекю. 4 день. Отдых в кахетинском загородном комплексе. Завтрак в отеле. Отдых, бильярд, бассейны (открытые и закрытый), сауна, мини-гольф, фитнес центр, теннис, боулинг и кристально чистый горный воздух… Здесь есть все для того, чтобы день оказался насыщенным, ярким и здоровым! 5 день. Экскурсия по Кахетии. Завтрак в отеле. Освобождение номеров. Выезд в Тбилиси. По дороге экскурсия в город любви Сигнахи с осмотром самых важных достопримечательностей данного региона. По дороге равнинные пейзажи сменятся уходящими вдаль виноградниками — вас встретит знаменитая Алазанская долина. В пути гид поведает вам о традициях Сакартвело, грузинские крылатые фразы, тосты и полезные советы — например, о том, как выбрать самые вкусные местные продукты. Прибытие в Сигнахи. Посещение винного VIP-марани и ресторанного кахетинского комплекса, где вы узнаете о виноградной культуре нашей страны и секретах грузинского виноделия, продегустируете несколько сортов напитка-символа Грузии. Здесь же вас ждет вкуснейший кахетинский обед — «Пальчики оближешь». После мы прогуляемся по улицам самого красивого и живописного городка Грузии — Сигнахи, который называют «городом любви», а улочки его очень схожи с итальянскими двориками. Затем прогулка вдоль крепостной стены города, которая считается самой длинной в Европе. Далее нас ждет женский действующий монастырь св. Нино Бодбе. Именно здесь покоится просветительница, стараниями которой Грузия стала христианской страной в 4-м веке. С территории монастыря открывается чарующий своей красотой вид на Алазанскую долину и заснеженные вершины Кавказских гор. На обратном пути в Тбилиси нас ожидает невероятная дегустация на знаменитом Кахетинском заводе вин, где нам проведут экскурсию по заводу и поделятся секретами производства вина. Вы узнаете, как вино наливают в цистерны и продегустируете несколько сортов божественного напитка прямо из цистерн. 6 день. Знакомство с известным курортом Боржоми и пещерным городом Уплисцихе. За один день нам предстоит побывать в одном из самых живописных уголков Грузии и одном из самых значимых для понимания культуры страны. Сначала путь через живописное ущелье лежит в Боржоми: здесь вы попробуете воду-символ страны и насладитесь пейзажами на канатной дороге. А после обратитесь к истокам Сакартвело в пещерах Уплисцихе — древнего языческого города. Уже по дороге вы поймете, почему Боржоми и его окрестности называют зеленым раем: по пути открываются невероятные виды лесистых гор Боржомского ущелья. Вы узнаете о нахождении минеральных источников, об археологических раскопках на этих землях и развитии города-курорта. В городском парке Боржоми полюбуетесь водопадом, услышите о грузинском Прометее и, конечно, продегустируете минеральную воду в ажурном павильоне. А после подниметесь по канатной дороге на смотровую площадку (она новая, но ретро-дизайн сохранили) — здесь ждет лучший вид на Боржоми (оплата за подъёмники на месте). После будет остановка на обед (оплачивается дополнительно на месте). В пещерном городе на берегу реки Куры вы перенесетесь в конец II — начало I тысячелетия до н. э. Знакомство с этим местом станет важным этапом в понимании грузинской культуры. Вы узнаете о жизни языческой Грузии, периодах расцвета и упадка Уплисцихе. Исследуете фрагменты высеченных в скале культовых сооружений, жилых «комнат», эллинистического театра и тронного зала, а также полюбуетесь панорамой Куры. 7 день. Экскурсия в Казбеги - сердце кавказских гор. Сегодня мы повторим маршрут А. С. Пушкина, и по военно-грузинской дороге поднимемся к крепости и монастырю Ананури, которые красуются на берегу бирюзовых зеркальных вод Жинвальского водохранилища. После заедем в посёлок Пасанаури, где вы посмотрите на слияние чёрной и белой рек, а также побываете у целебного родника Слёзы соловья. Мы обязательно остановимся на панорамной смотровой площадке советского периода «Дружба Народов», откуда открывается живописный вид на глубокое ущелье Кавказского хребта. Здесь неизменно получаются восхитительные кадры и можно над ущельем полетать на параплане. Кульминацией дня станет мастер-класс с обедом в горах — «Пальчики оближешь»! В горном селе, нас ждет гостеприимная местная семья, где нас научат готовить настоящие горные хинкали, которые по вкусу и размеру отличаются от обычного. Нам покажут, как рубить специальными кинжалами фарш, лепить «грузинские пельмени» и, конечно же, отведать горной грузинской кухни. Она очень отличается от столичной кухни, и вашему восторгу не будет предела! А так же вас порадуют приготовления хабизгини — это одна из разновидностей хачапури, которые готовят только в этой горной местности. И вот мы на месте! Казбек — это красивейшие «картины» Грузии. Вы увидите необыкновенную красоту легендарного «поднебесного» старинного храма Святой Троицы в Гергети. И не только полюбуетесь им снизу, но и, по желанию, подниметесь на джипе на смотровую площадку на высоте 2170 метров. Желающие подняться на гору Гергети могут воспользоваться услугами джипов на месте (оплачивается отдельно — ориентировочно 5-8 $/чел.). 8 день. Окончание программы. Завтрак в отеле. Освобождение номеров до 12:00. Трансфер в аэропорт Тбилиси. Важная информация: В ЗИМНИЙ ПЕРИОД! Вместо Боржоми+Уплисцихе возможна замена экскурсии на Боржоми + Бакуриани.
Каждую пятницу и воскресенье с 18.02.24 по 22.12.24.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Отель 3* (двухместный номер)
|$755
|Отель 3* (трехместный номер)
|$735
|Отель 3* (одноместный номер)
|$985
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памятник Вахтангу Горгасали
- Храм Метехи
- Парк Рике
- Инжировое ущелье
- Серные бани
- Театр кукол Габриадзе
- Мост Мира
- Мцхета
- Кафедральный собор Светицховели
- Монастырский храм «Джвари»
- Качрети
- Алазанская долина
- Монастырь св. Нино Бодбе
- Сигнахи
- Боржоми
- Уплисцихе
- Военно-грузинская дорога
- Жинвальское водохранилище
- Смотровая площадка «Дружба Народов»
- Гудаури
- Степацминда
- Храм Святой Троицы в Гергети
Что включено
- Встреча и проводы в аэропорт под все авиа перелёты без доплат
- Все трансферы по программе
- Трансфер в Качрети
- Проживание в отеле Тбилиси и загородном комплексе в Качрети
- Питание: ежедневно завтраки в отеле
- Все экскурсии по программе
- Услуги квалифицированного гида
- Все входные билеты по маршруту
- Канатная дорога в Тбилиси (Парк Рике - Нарикала)
- Дегустация вина + снеки в винном марани в Сигнахи
- Экскурсия и дегустация вина прямо из цистерн на винном традиционном кахетинском заводе
- Вкуснейший кахетинский обед в Сигнахи
- Подарочный обед в день экскурсии Тбилиси + Мцхета
- Невероятно вкусный обед в горах Казбеги с вином
- Мега колоритный мастер-класс хинкали и хачапури «Пальчики оближешь»
- Сервис в гольф-комплексе
- Утренний групповой сбор туристов из разных отелей
- Вечерняя групповая развозка туристов по отелям
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Личные расходы
- Местный джип в Казбеги - подъем на Гергети (5-8 дол.)
Место начала и завершения?
Аэропорт Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: Каждую пятницу и воскресенье с 18.02.24 по 22.12.24.
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Важная информация
- Если вам не подошли даты тура, напишите нам, и мы по возможности изменим для вас даты
- Групповой трансфер из Кутаиси (при необходимости) - доплата 32 доллара с человека 2 дороги (Кутаиси - Тбилиси / Батуми - Кутаиси)
- За дополнительную плату организовываем трансфер из аэропорта Владикавказа в Грузию по любому маршруту
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Э
Элеонора
1 окт 2023
Мераби! Спасибо за организацию тура по Грузии и незабываемые впечатления ❤️🇬🇪 За неделю мне удалось погрузиться в грузинскую культуру, насладиться великолепными пейзажами, побывать в разных местах. От сердца Тбилиси до
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