читать дальше горных деревень, посетить древние монастыри и храмы, отдохнуть в Качрети, зарядиться энергией в каньонах Дашбаши, попробовать вина в Алазанской долины, почувствовать атмосферу любви в Сигнахи, попробовать самое вкусное хачапури возле Паравани, попить минеральной воды в знаменитом Боржоми и познакомиться с удивительно добрыми, душевными, простыми и открытыми людьми. Особая благодарность гиду Элле и водителю Мамуке! Группа тоже была отличная. Рекомендую. И еще вернусь!

Мераби! Спасибо за организацию тура по Грузии и незабываемые впечатления ❤️🇬🇪 За неделю мне удалось погрузиться в грузинскую культуру, насладиться великолепными пейзажами, побывать в разных местах. От сердца Тбилиси до