Всё для вас: гольф-комплекс 5*, дегустации и лучшие природные локации
Авторский тур в Тбилиси

Роскошно отдохнуть в крае виноделия, погулять по Тбилиси и Боржоми и насладиться вкусами

Грузия любит встречать гостей, вкусно кормить, восхищать видами и сможет порадовать вас роскошным отдыхом в Кахетии.

Мы поживём и в Тбилиси, чтобы познакомиться с культурой и историей страны и увидеть важнейшие достопримечательности, и остановимся на 2 ночи в загородном гольф-комплексе, где вы сможете расслабиться в бассейне и выбрать занятие по душе. Заедем на винодельню и завод, чтобы попробовать напиток-символ страны прямо из цистерн. Попробуем национальную кухню на традиционном обеде и знаменитую минеральную воду в Боржоми.
Всё для вас: гольф-комплекс 5*, дегустации и лучшие природные локации
Всё для вас: гольф-комплекс 5*, дегустации и лучшие природные локации
Всё для вас: гольф-комплекс 5*, дегустации и лучшие природные локации
Ближайшие даты:
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$603
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Обращаем ваше внимание, что порядок экскурсий будет меняться в зависимости от дат вашего путешествия. Так как тур сборный, гид имеет право менять местами экскурсионные дни, при этом содержание программы остаётся неизменным.

Проживание. В 3-звёздочном отеле в Тбилиси. Размещение 2-местное. Возможно 1-местное размещение и повышение категории отеля за доплату. Вы можете выбрать и 3-местный номер со скидкой, если путешествуете втроём (подселение чаще всего невозможно). На 2 ночи остановимся в загородном 5-звёздочном гольф-комплексе «Ambassadori Kachreti Golf Resort».

Питание. Включены завтраки со 2-го дня, традиционный грузинский обед, 2 дегустации вин и чачи. Каждый день сможем пробовать блюда национальной кухни.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста. Детям от 0 до 5 лет бесплатно, без места в автобусе (в случае если родитель готов разместить ребенка на руках), потребность дополнительной кровати в отеле обсуждается отдельно. Для детей от 6 до 12 лет стоимость считается индивидуально.

Программа тура по дням

1 день

Тбилиси

Организован трансфер под все авиарейсы до отеля. После размещения вы можете отдохнуть и выбрать занятие по душе. Встреча с гидом и остальными участниками тура состоится завтра.

ТбилисиТбилисиТбилиси
2 день

Обзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город Мцхета

После завтрака в отеле отправимся на обзорную экскурсию по Тбилиси. Увидим собор Цминда Самеба, считающийся одним из символов новой Грузии, церковь Метехи, пешеходный мост Мира. Прогуляемся по парку Рике, осмотрим снаружи храм Сиони и крепость Нарикала.

Затем отправимся в древнюю Мцхету (20 км от Тбилиси). Наша цель — увидеть первую христианскую церковь в Грузии. Кафедральный собор Светицховели возвышается в самом центре города и виден с любой точки. Желающие смогут подняться в монастырь Джвари, датируемый 6-м веком. А ещё нас ждёт впечатляющая панорама слияния рек Куры и Арагви.

Далее нас ждёт традиционный грузинский обед в одном из лучших ресторанов, где вы сможете отведать национальных блюд под бокальчик белого или красного вина и насладиться колоритной атмосферой.

Вечером вернёмся в гостиницу. Общая длительность экскурсии — 6 часов.

Обзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город МцхетаОбзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город МцхетаОбзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город МцхетаОбзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город МцхетаОбзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город МцхетаОбзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город МцхетаОбзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город МцхетаОбзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город Мцхета
3 день

VIP-отдых в Кахетии

После завтрака выезжаем из номеров и отправляемся в Кахетию, где остановимся в 5-звёздочном гольф-комплексе на 2 ночи. На территории есть всё необходимое для вашего роскошного отдыха. Здесь вы сможете выбрать занятия по душе: поиграть в гольф, спортивные игры, боулинг, бильярд, попариться в сауне, сходить на массаж и SPA-процедуры, поплавать в открытых и закрытых бассейнах, пострелять в стрельбище и многое другое. У гольф-комплекса есть своя винодельня, фитнес-центр и приятная прогулочная зона. В баре вы сможете попробовать вина местного производства.

VIP-отдых в КахетииVIP-отдых в КахетииVIP-отдых в КахетииVIP-отдых в КахетииVIP-отдых в КахетииVIP-отдых в Кахетии
4 день

День в вашем распоряжении

Отдохнём на территории загородного комплекса в винодельческом регионе Грузии. Каждый выберёт занятия на свой вкус.

День в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряжении
5 день

Возвращение в Тбилиси

После завтрака возвращаемся в Тбилиси и заселяемся в отель.

Возвращение в ТбилисиВозвращение в ТбилисиВозвращение в ТбилисиВозвращение в Тбилиси
6 день

Кахетия и грузинское виноделие

Сегодня посетим Кахетию. Окажемся в действующем монастыре Святой Нино Бодбе, с территории которого открывается потрясающий вид на Алазанскую долину и вершины Кавказских гор.

Отправимся на одну из виноделен VIP-уровня в Сигнахи, чтобы получше разобраться в секретах вина, попробуем несколько сортов. Продолжим гастротур кахетинским обедом с домашними грузинскими блюдами (оплата на месте). Затем прогуляемся вдоль крепостной стены и по уютным улочкам.

На обратном пути в Тбилиси посетим винный завод, где для нас сначала проведут экскурсию, а после мы продегустируем несколько сортов вина прямо из цистерн.

Общая длительность экскурсии — 8 часов.

Кахетия и грузинское виноделиеКахетия и грузинское виноделиеКахетия и грузинское виноделиеКахетия и грузинское виноделиеКахетия и грузинское виноделиеКахетия и грузинское виноделиеКахетия и грузинское виноделиеКахетия и грузинское виноделиеКахетия и грузинское виноделие
7 день

Боржоми и Уплисцихе

Пора увидеть Боржоми и попробовать знаменитую минеральную воду! Курорт известен не только своими источниками, но и живописными местами вокруг. Прогуляемся, подышим горным воздухом, поднимемся по канатной дороге на вершину.

На обратном пути заедем в пещерный город Уплисцихе, где вы узнаете о жизни языческой Грузии. Вечером вернёмся в Тбилиси. Общая длительность экскурсии — 10 часов.

Боржоми и УплисцихеБоржоми и УплисцихеБоржоми и УплисцихеБоржоми и УплисцихеБоржоми и УплисцихеБоржоми и УплисцихеБоржоми и УплисцихеБоржоми и Уплисцихе
8 день

Отъезд

После завтрака проводим вас в аэропорт Тбилиси.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы
  • Встреча и проводы в аэропорт под все рейсы (только в даты тура)
  • Проживание в Тбилиси
  • Проживание в 5-звёздочном гольф-комплексе
  • Сервис в гольф-комплексе: открытые и закрытые бассейны, бильярд, тренажерный зал, настольный теннис, теннис, мини-гольф, пользование баскетбольным и футбольным стадионом, бесплатный Wi-Fi
  • Завтраки, 1 обед
  • Дегустация вина и чачи в Сигнахи
  • Дегустация вина из цистерн на винном заводе в Кахетии
  • Подъёмники в Нарикала
  • Услуги гида
  • Посещение всех локаций по программе
  • Ежедневный утренний групповой сбор туристов из разных отелей
  • Вечерняя групповая развозка по отелям после экскурсий
  • Стоимость тура при размещении в 3-местном номере составит 640 долларов за человека
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Тбилиси
  • Трансфер из аэропорта Владикавказа и обратно (если нужно) - по запросу
  • Групповой трансфер из Кутаиси (при необходимости) - доплата 32 доллара за человека
  • Остальные обеды и ужины
  • 1-местное размещение - 999 долларов за человека за весь тур
  • Размещение в 4-звёздочном отеле - от 690 долларов за человека за весь тур (2-местный номер), от 659 долларов за человека за весь тур (3-местный номер), от 1066 долларов за человека за весь тур (1-местный номер)
  • Подъём на джипах к храму
  • Возможно организовать путешествие в другие даты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
Завершение: Аэропорт Тбилиси, в течение дня под ваш рейс
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Тбилиси

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхГастрономическиеМцхетаВыездныеКутаисиКахетияПопулярные местаСигнахиБоржомиВсе турыКрепость НарикалаПрирода и пейзажиВинные турыДегустационные туры

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