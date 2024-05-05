Обращаем ваше внимание, что порядок экскурсий будет меняться в зависимости от дат вашего путешествия. Так как тур сборный, гид имеет право менять местами экскурсионные дни, при этом содержание программы остаётся неизменным.

Проживание. В 3-звёздочном отеле в Тбилиси. Размещение 2-местное. Возможно 1-местное размещение и повышение категории отеля за доплату. Вы можете выбрать и 3-местный номер со скидкой, если путешествуете втроём (подселение чаще всего невозможно). На 2 ночи остановимся в загородном 5-звёздочном гольф-комплексе «Ambassadori Kachreti Golf Resort».

Питание. Включены завтраки со 2-го дня, традиционный грузинский обед, 2 дегустации вин и чачи. Каждый день сможем пробовать блюда национальной кухни.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста. Детям от 0 до 5 лет бесплатно, без места в автобусе (в случае если родитель готов разместить ребенка на руках), потребность дополнительной кровати в отеле обсуждается отдельно. Для детей от 6 до 12 лет стоимость считается индивидуально.