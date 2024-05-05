Роскошно отдохнуть в крае виноделия, погулять по Тбилиси и Боржоми и насладиться вкусами
Мы поживём и в Тбилиси, чтобы познакомиться с культурой и историей страны и увидеть важнейшие достопримечательности, и остановимся на 2 ночи в загородном гольф-комплексе, где вы сможете расслабиться в бассейне и выбрать занятие по душе. Заедем на винодельню и завод, чтобы попробовать напиток-символ страны прямо из цистерн. Попробуем национальную кухню на традиционном обеде и знаменитую минеральную воду в Боржоми.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$603
Описание
Организационные детали
Обращаем ваше внимание, что порядок экскурсий будет меняться в зависимости от дат вашего путешествия. Так как тур сборный, гид имеет право менять местами экскурсионные дни, при этом содержание программы остаётся неизменным.
Проживание. В 3-звёздочном отеле в Тбилиси. Размещение 2-местное. Возможно 1-местное размещение и повышение категории отеля за доплату. Вы можете выбрать и 3-местный номер со скидкой, если путешествуете втроём (подселение чаще всего невозможно). На 2 ночи остановимся в загородном 5-звёздочном гольф-комплексе «Ambassadori Kachreti Golf Resort».
Питание. Включены завтраки со 2-го дня, традиционный грузинский обед, 2 дегустации вин и чачи. Каждый день сможем пробовать блюда национальной кухни.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста. Детям от 0 до 5 лет бесплатно, без места в автобусе (в случае если родитель готов разместить ребенка на руках), потребность дополнительной кровати в отеле обсуждается отдельно. Для детей от 6 до 12 лет стоимость считается индивидуально.
Программа тура по дням
Тбилиси
Организован трансфер под все авиарейсы до отеля. После размещения вы можете отдохнуть и выбрать занятие по душе. Встреча с гидом и остальными участниками тура состоится завтра.
Обзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город Мцхета
После завтрака в отеле отправимся на обзорную экскурсию по Тбилиси. Увидим собор Цминда Самеба, считающийся одним из символов новой Грузии, церковь Метехи, пешеходный мост Мира. Прогуляемся по парку Рике, осмотрим снаружи храм Сиони и крепость Нарикала.
Затем отправимся в древнюю Мцхету (20 км от Тбилиси). Наша цель — увидеть первую христианскую церковь в Грузии. Кафедральный собор Светицховели возвышается в самом центре города и виден с любой точки. Желающие смогут подняться в монастырь Джвари, датируемый 6-м веком. А ещё нас ждёт впечатляющая панорама слияния рек Куры и Арагви.
Далее нас ждёт традиционный грузинский обед в одном из лучших ресторанов, где вы сможете отведать национальных блюд под бокальчик белого или красного вина и насладиться колоритной атмосферой.
Вечером вернёмся в гостиницу. Общая длительность экскурсии — 6 часов.
VIP-отдых в Кахетии
После завтрака выезжаем из номеров и отправляемся в Кахетию, где остановимся в 5-звёздочном гольф-комплексе на 2 ночи. На территории есть всё необходимое для вашего роскошного отдыха. Здесь вы сможете выбрать занятия по душе: поиграть в гольф, спортивные игры, боулинг, бильярд, попариться в сауне, сходить на массаж и SPA-процедуры, поплавать в открытых и закрытых бассейнах, пострелять в стрельбище и многое другое. У гольф-комплекса есть своя винодельня, фитнес-центр и приятная прогулочная зона. В баре вы сможете попробовать вина местного производства.
День в вашем распоряжении
Отдохнём на территории загородного комплекса в винодельческом регионе Грузии. Каждый выберёт занятия на свой вкус.
Возвращение в Тбилиси
После завтрака возвращаемся в Тбилиси и заселяемся в отель.
Кахетия и грузинское виноделие
Сегодня посетим Кахетию. Окажемся в действующем монастыре Святой Нино Бодбе, с территории которого открывается потрясающий вид на Алазанскую долину и вершины Кавказских гор.
Отправимся на одну из виноделен VIP-уровня в Сигнахи, чтобы получше разобраться в секретах вина, попробуем несколько сортов. Продолжим гастротур кахетинским обедом с домашними грузинскими блюдами (оплата на месте). Затем прогуляемся вдоль крепостной стены и по уютным улочкам.
На обратном пути в Тбилиси посетим винный завод, где для нас сначала проведут экскурсию, а после мы продегустируем несколько сортов вина прямо из цистерн.
Общая длительность экскурсии — 8 часов.
Боржоми и Уплисцихе
Пора увидеть Боржоми и попробовать знаменитую минеральную воду! Курорт известен не только своими источниками, но и живописными местами вокруг. Прогуляемся, подышим горным воздухом, поднимемся по канатной дороге на вершину.
На обратном пути заедем в пещерный город Уплисцихе, где вы узнаете о жизни языческой Грузии. Вечером вернёмся в Тбилиси. Общая длительность экскурсии — 10 часов.
Отъезд
После завтрака проводим вас в аэропорт Тбилиси.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы
- Встреча и проводы в аэропорт под все рейсы (только в даты тура)
- Проживание в Тбилиси
- Проживание в 5-звёздочном гольф-комплексе
- Сервис в гольф-комплексе: открытые и закрытые бассейны, бильярд, тренажерный зал, настольный теннис, теннис, мини-гольф, пользование баскетбольным и футбольным стадионом, бесплатный Wi-Fi
- Завтраки, 1 обед
- Дегустация вина и чачи в Сигнахи
- Дегустация вина из цистерн на винном заводе в Кахетии
- Подъёмники в Нарикала
- Услуги гида
- Посещение всех локаций по программе
- Ежедневный утренний групповой сбор туристов из разных отелей
- Вечерняя групповая развозка по отелям после экскурсий
- Стоимость тура при размещении в 3-местном номере составит 640 долларов за человека
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Тбилиси
- Трансфер из аэропорта Владикавказа и обратно (если нужно) - по запросу
- Групповой трансфер из Кутаиси (при необходимости) - доплата 32 доллара за человека
- Остальные обеды и ужины
- 1-местное размещение - 999 долларов за человека за весь тур
- Размещение в 4-звёздочном отеле - от 690 долларов за человека за весь тур (2-местный номер), от 659 долларов за человека за весь тур (3-местный номер), от 1066 долларов за человека за весь тур (1-местный номер)
- Подъём на джипах к храму
- Возможно организовать путешествие в другие даты