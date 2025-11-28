Выезжаем из Тбилиси на комфортабельном внедорожнике. Первую остановку сделаем в Дидгори, где произошло изменившее историю Грузии сражение. Потом побываем в каньоне Дашбаши: пройдём по стеклянному мосту в форме алмаза, полюбуемся водопадами и панорамами ущелья.

Далее направимся к Вардзии — пещерному комплексу 12 века, вырубленному в скале. Исследуем ходы, залы и тайные тоннели, рассмотрим фрески и узнаем, зачем царица Тамара построила этот город.

Вечером прибудем в Ахалцихе, где находится наш отель, и поужинаем с видом на крепость Рабат.