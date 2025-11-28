Природные и архитектурные богатства вблизи Тбилиси. Джип-тур в мини-группе
Пройти по пещерам Вардзии и Уплисцихе, погулять в Боржоми и поужинать с видом на крепость Рабат
Камерной группой исследуем самое интересное недалеко от столицы — дальняя точка маршрута, Ахалцихе, лежит в 3 часах езды. По пути к ней и обратно мы сделаем несколько остановок.
битвы, где более 900 лет назад грузины разгромили сельджуков и освободили Тифлис от мусульманского влияния.
Полюбуемся мостом-бриллиантом над каньоном Дашбаши, пройдём по пещерным залам, храмам, тоннелям монастыря Вардзия и города Уплисцихе, сможем выпить целебной воды прямо из источника в Боржоми.
А также станем дорогими гостями в уютном отеле рядом с крепостью Рабат — ужинать и завтракать будем с видом на массивные башни, золочёные купола, черепичные крыши древней цитадели.
Описание тура
Организационные детали
Вам понадобятся: удобная обувь для прогулок по каменистым тропам головной убор и солнцезащитный крем лёгкая куртка или ветровка
Программа тура по дням
1 день
Поле битвы в Дидгори, каньон Дашбаши, монастырь Вардзия
Выезжаем из Тбилиси на комфортабельном внедорожнике. Первую остановку сделаем в Дидгори, где произошло изменившее историю Грузии сражение. Потом побываем в каньоне Дашбаши: пройдём по стеклянному мосту в форме алмаза, полюбуемся водопадами и панорамами ущелья.
Далее направимся к Вардзии — пещерному комплексу 12 века, вырубленному в скале. Исследуем ходы, залы и тайные тоннели, рассмотрим фрески и узнаем, зачем царица Тамара построила этот город.
Вечером прибудем в Ахалцихе, где находится наш отель, и поужинаем с видом на крепость Рабат.
2 день
Крепость Рабат, Боржоми, пещерный город Уплисцихе
Утро посвятим средневековой крепости Рабат в Ахалцихе. Прогуляемся по мощёным улицам, увидим величественные башни и мечети, церкви и синагоги — здесь переплелись культуры и эпохи.
Днём приедем в Боржоми — знаменитый курорт на водах. Пройдём по живописному парку, где можно попробовать минералку прямо из источника, вдохнуть свежий горный воздух и насладиться природой Кавказа.
Финальный пункт нашего тура — Уплисцихе. Мы исследуем пещерный город с его залами, храмами и тоннелями, вырезанными в скале тысячелетия назад. Это один из древнейших археологических комплексов Грузии, который впечатляет масштабом и атмосферой.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Ужин, завтрак
Все трансферы по маршруту
Сопровождение гидом и экскурсии по программе
Что не входит в цену
Билеты в Тбилиси и обратно в ваш город
Питание вне программы
Доплата за 1-местное размещение
Входные билеты:
Каньон Дашбаши - 60 лари
Монастырь Вардзиа - 20 лари
Крепость Рабат - 20 лари
Парк в Боржоми - 10 лари
Пещерный город Уплисцихе - 15 лари
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тбилиси, 9:00. Возможно любое другое время в течение дня
Завершение: Тбилиси, 20:00. Возможно любое другое время в течение дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Давид — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 448 туристов
У наших гидов огромный опыт проведения экскурсий! Мы любим свою страну и хотим поделиться частичкой нашей любви с вами. Знаем всю Грузию изнутри и покажем вам локации, которые вы никогда не сумеете найти самостоятельно!