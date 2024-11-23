Дели — столица Индии.
Первое, что приходит на ум каждому, кто знаком с Дели, — это «город контрастов»! Запутанные улицы и древние рынки Старого Дели, строгий колониальный центр, трущобы и высотные здания, коровы на улицах и отличное современное метро, удивительные шедевры архитектуры и множество садов, уличные едальни, в которые страшно зайти, и красивейшие рестораны. В Дели каждый найдёт своё!
Первое, что приходит на ум каждому, кто знаком с Дели, — это «город контрастов»! Запутанные улицы и древние рынки Старого Дели, строгий колониальный центр, трущобы и высотные здания, коровы на улицах и отличное современное метро, удивительные шедевры архитектуры и множество садов, уличные едальни, в которые страшно зайти, и красивейшие рестораны. В Дели каждый найдёт своё!
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00
Описание экскурсии
Всё самое интересное — на экскурсии • Поездка на велорикшах по старой части Дели (Old Delhi), во время которой вы увидите древние улицы, базарные ряды Чадни-чоук, стены Красного Форта Дели, мечеть Джамма Масджид.
- Древний ступенчатый колодец Аграсен.
- Колоритные прачечные под открытым небом Доби Гхат.
- Осмотр Колониального центра, построенного британцами, с широкими проспектами, правительственными зданиями: Парламент, Дворец президента, — и Воротами Индии.
- Гурудвара Бангла Сахиб — красивый сикхский храм со священным прудом и столовой, в которой абсолютно любой посетитель может получить обед.
• Обед в одном из уютных кафе и ресторанов с традиционной индийской или международной кухней. А, возможно, вы захотите перекусить в столовой Гурудвары или Акчардхама. Одно на выбор:
- Акчардхам — белый храм удивительной красоты, украшенный многочисленными статуями.
- Храм Лотуса — визитная карточка Дели. Бахаистский храм для медитаций, размышлений и молитвы. Его двери открыты для приверженцев всех религий.
Кутуб Минар — историческое место с остатками первой индийской мечети, построенной из частей 27-ми разрушенных для этой цели индуистских храмов и высочайшим минаретом, построенным несколькими поколениями султанов. Важная информация:.
Кутуб Минар — историческое место с остатками первой индийской мечети, построенной из частей 27-ми разрушенных для этой цели индуистских храмов и высочайшим минаретом, построенным несколькими поколениями султанов. Важная информация:.
• Кутуб Минар — историческое место с остатками первой индийской мечети, построенной из частей 27-ми разрушенных для этой цели индуистских храмов и высочайшим минаретом, построенным несколькими поколениями султанов. Важная информация:
- Забираем вас из отеля и привозим обратно по окончании экскурсии.
- Цена указана с учётом того, что отель находится в основной части города: если отель находится в отдалённых районах или пригороде, цену надо уточнять!
Ежедневно с 08:00 до 11:00.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старая часть Дели (базарные ряды Чадни-чоук, стены Красного Форта Дели, мечеть Джамма Масджид)
- Ступенчатый колодец Аграсен
- Прачечные под открытым небом Доби Гхат
- Колониальный центр (Парламент, Дворец президента, Ворота Индии)
- Храм Гурудвара Бангла Сахиб
- На выбор:
- Храм Акчардхам
- Храм Лотуса
- Кутуб Минар
Что включено
- Услуги профессионального русскоговорящего гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Питание
- Входные билеты в музеи, монументы, парки, сафари, шоу-программы
- Разрешение на фото - и видеосъёмку, где это необходимо
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Около вашего отеля в Дели
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 08:00 до 11:00.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Цена указана с учётом того
- Что отель находится в основной части города: если отель находится в отдалённых районах или пригороде
- Цену надо уточнять
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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