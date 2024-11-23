Всё самое интересное — на экскурсии • Поездка на велорикшах по старой части Дели (Old Delhi), во время которой вы увидите древние улицы, базарные ряды Чадни-чоук, стены Красного Форта Дели, мечеть Джамма Масджид.

Древний ступенчатый колодец Аграсен.

Колоритные прачечные под открытым небом Доби Гхат.

Осмотр Колониального центра, построенного британцами, с широкими проспектами, правительственными зданиями: Парламент, Дворец президента, — и Воротами Индии.

Гурудвара Бангла Сахиб — красивый сикхский храм со священным прудом и столовой, в которой абсолютно любой посетитель может получить обед.

• Обед в одном из уютных кафе и ресторанов с традиционной индийской или международной кухней. А, возможно, вы захотите перекусить в столовой Гурудвары или Акчардхама. Одно на выбор:

Акчардхам — белый храм удивительной красоты, украшенный многочисленными статуями.

Храм Лотуса — визитная карточка Дели. Бахаистский храм для медитаций, размышлений и молитвы. Его двери открыты для приверженцев всех религий.

Кутуб Минар — историческое место с остатками первой индийской мечети, построенной из частей 27-ми разрушенных для этой цели индуистских храмов и высочайшим минаретом, построенным несколькими поколениями султанов. Важная информация:.

Кутуб Минар — историческое место с остатками первой индийской мечети, построенной из частей 27-ми разрушенных для этой цели индуистских храмов и высочайшим минаретом, построенным несколькими поколениями султанов. Важная информация:.

• Кутуб Минар — историческое место с остатками первой индийской мечети, построенной из частей 27-ми разрушенных для этой цели индуистских храмов и высочайшим минаретом, построенным несколькими поколениями султанов. Важная информация: