Если визитные карточки Дели уже изучены, то эта экскурсия для вас! Прогулка по любимому парку местных жителей Мехраули и необычному парку с "семью чудесами света" из металлолома.
Посещение старинной крепости Пурана
Посещение старинной крепости Пурана
7 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные достопримечательности вне туристических маршрутов
- 🚶♂️ Прогулка по любимым паркам местных жителей
- 🏰 Посещение старинной крепости Пурана Кила
- 🕌 Исследование храмов трёх религий
- 🗿 Увидеть копии семи чудес света из металлолома
- 🛺 Комфортабельный транспорт с кондиционером
- 👥 Индивидуальный подход и опытные гиды
Что можно увидеть
- Крепость Пурана Кила
- Ступа Вишва Шанти
- Храм Вишну
- Парк «Семи чудес света»
- Археологический парк Мехраули
- Храм Ахимса Стхал
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Крепость Пурана Кила. Вы погуляете по каменному форту 16 века и узнаете, как он связан с древним городом Индрапрастха.
Ступа Вишва Шанти. Я покажу вам очень красивую буддистскую ступу, возведённую в 2004 году на живописном холме.
Храм Вишну. На его примере я расшифрую особенности южноиндийского стиля архитектуры.
Парк «Семи чудес света». Мы погуляем по необычному парку, на территории которого построили копии семи чудес света из металлолома.
Археологический парк Мехраули. Один из главных парков Дели, где представлены артефакты городской истории.
Храм Ахимса Стхал. Это джайнский храм — я расскажу, каких принципов придерживаются последователи этой религии.
Организационные детали
- Комфортабельный транспорт с кондиционером включён в стоимость
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: крепость Пурана Кила — 300 рупий с человека, Археологический парк — 300 рупий с человека, парк «Семи чудес света» — 100 рупий с человека (закрыт по пн)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хариндра — ваша команда гидов в Дели
Провели экскурсии для 63 туристов
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Хариндра, я представляю дружную команду профессиональных гидов. Мы с удовольствием раскроем вам все грани красочной Индии. Поделимся её историей, традициями, религиозными особенностями и культурным наследием.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Ника
10 мая 2024
Спасибо прекрасному грамотному гиду за интересную и познавательную экскурсию! Будем обязательно рекомендовать друзьям)
Елена
24 мар 2024
Мы уже посетили основные достопримечательности Дели и хотели посмотреть другие места,в которых еще не были. Экскурсия была на полдня,гид показал нам несколько храмов, самую древнюю часть столицы и рассказывал об
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