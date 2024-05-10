Если визитные карточки Дели уже изучены, то эта экскурсия для вас! Прогулка по любимому парку местных жителей Мехраули и необычному парку с "семью чудесами света" из металлолома.Посещение старинной крепости Пурана

Кила и храмов трёх религий: джайнского, индуистского и буддистского. Уверенность в том, что эти места не посещали ваши друзья, делает экскурсию ещё более привлекательной. Комфортабельный транспорт с кондиционером включён в стоимость. Входные билеты оплачиваются дополнительно: крепость Пурана Кила - 300 рупий с человека, Археологический парк - 300 рупий с человека, парк "Семи чудес света" - 100 рупий с человека (закрыт по понедельникам). Экскурсию проведёт опытный гид из нашей команды

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Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников

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Хариндра Ваш представитель в Дели

Время начала: 09:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Крепость Пурана Кила. Вы погуляете по каменному форту 16 века и узнаете, как он связан с древним городом Индрапрастха.

Ступа Вишва Шанти. Я покажу вам очень красивую буддистскую ступу, возведённую в 2004 году на живописном холме.

Храм Вишну. На его примере я расшифрую особенности южноиндийского стиля архитектуры.

Парк «Семи чудес света». Мы погуляем по необычному парку, на территории которого построили копии семи чудес света из металлолома.

Археологический парк Мехраули. Один из главных парков Дели, где представлены артефакты городской истории.

Храм Ахимса Стхал. Это джайнский храм — я расскажу, каких принципов придерживаются последователи этой религии.

Организационные детали