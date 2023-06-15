Отправляемся в путешествие по городам Индии за впечатлениями и эмоциями. Увидим яркие контрасты Старого и Нового Дели и пройдёмся по шумным местным рынкам. В Джайпуре побываем в легендарном Янтарном форте и покатаемся на слонах, заглянем на фабрику ковров или подглядим за процессом обработки драгоценных камней. Агра поразит главной визитной карточкой Индии — Тадж-Махалом в утренних лучах. А в Варанаси рассвет встретим на лодке посреди Ганга, наблюдая за ритуалами местных.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Если вы отмените бронирование за 15 дней до начала тура, полная сумма аванса будет возвращена. Если до тура осталось менее 15 дней, предоплата не будет возвращена.

Для граждан РФ требуется получение визы — 45$ (её можно получить лично в посольстве, а также подать заявку на онлайн визу).