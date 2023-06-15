Встретить рассвет в Тадж-Махале, побывать на производстве сари и проплыть по Гангу на лодке
Отправляемся в путешествие по городам Индии за впечатлениями и эмоциями. Увидим яркие контрасты Старого и Нового Дели и пройдёмся по шумным местным рынкам.
В Джайпуре побываем в легендарном Янтарном форте и покатаемся на слонах, заглянем на фабрику ковров или подглядим за процессом обработки драгоценных камней. Агра поразит главной визитной карточкой Индии — Тадж-Махалом в утренних лучах. А в Варанаси рассвет встретим на лодке посреди Ганга, наблюдая за ритуалами местных.
В Джайпуре побываем в легендарном Янтарном форте и покатаемся на слонах, заглянем на фабрику ковров или подглядим за процессом обработки драгоценных камней. Агра поразит главной визитной карточкой Индии — Тадж-Махалом в утренних лучах. А в Варанаси рассвет встретим на лодке посреди Ганга, наблюдая за ритуалами местных.
Ближайшие даты:
15
июн
июн
22
июн
июн
29
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Если вы отмените бронирование за 15 дней до начала тура, полная сумма аванса будет возвращена. Если до тура осталось менее 15 дней, предоплата не будет возвращена.
Для граждан РФ требуется получение визы — 45$ (её можно получить лично в посольстве, а также подать заявку на онлайн визу).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко времени вашего прибытияЗавершение: Аэропорт Дели, отвезём к вашим рейсам
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абхинав — Организатор в Дели
Намасте дорогие друзья! Проведу для вас индивидуальные путешествия по моей родной Индии. Я знаю всё о туризме в своей стране, родился в «городе любви» Агре в туристической семье и закончил университет Дживаджи в области управления туризмом. Уже несколько лет организую однодневные и многодневные туры. Встречу и провожу в аэропорт, учитываю ваши пожелания в программе и подберу наиболее комфортный отель.
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