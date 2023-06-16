Вы увидите главные достопримечательности Дели и знаменитую мавзолей-мечеть Тадж-Махал в компании местного друга. Посетите мраморную фабрику, световое шоу и священные храмы. Рассмотрите золотые узоры в Красном форте в Агре, впечатлитесь красотой самой большой мечети в Индии и попробуете традиционные блюда. Никаких больших групп! Всё внимание — вам.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Если вы отмените бронирование за 15 дней до начала тура, полная сумма аванса будет возвращена. Если до тура осталось менее 15 дней, предоплата не будет возвращена.

Для граждан РФ требуется получение визы — 45$ (её можно получить лично в посольстве, а также подать заявку на онлайн визу).

Обратите внимание, Тадж-Махал закрыт по пятницам.