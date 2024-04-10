В апреле – туры в Дели

Найдено 4 тура в категории «В апреле» в Дели на русском языке, цены от $699. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
3 главных города Индии только для вас
На машине
1 отзыв
5 дней
3 главных города Индии только для вас
Погрузиться в индийскую культуру и увидеть достопримечательности «Золотого треугольника»
Начало: Заберём вас из желаемого места (отеля/аэропорта) в...
22 окт в 08:00
27 окт в 08:00
$910 за человека
Сокровищница Индии: Дели, Джайпур, Агра и эротический храм Кхаджурахо
На машине
9 дней
Сокровищница Индии: Дели, Джайпур, Агра и эротический храм Кхаджурахо
Увидеть эротические скульптуры, объехать «золотой треугольник» Индии и покататься на слонах
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
22 окт в 08:00
23 окт в 08:00
$999 за человека
Погружение в Индию: путешествие по городам и кулинарный мастер-класс
На машине
6 дней
Погружение в Индию: путешествие по городам и кулинарный мастер-класс
Узнать секреты могольской кухни, проводить закат в Тадж-Махале и познакомиться с ремёслами
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
22 окт в 08:00
23 окт в 08:00
$699 за человека
К вершинам духовности: большое паломничество по индийским Гималаям
14 дней
К вершинам духовности: большое паломничество по индийским Гималаям
Посетить резиденцию Далай-ламы и усадьбу Рериха, увидеть Ганга Аарти и узнать прогноз астролога
Начало: Аэропорт Дели, время зависит от вашего рейса
28 апр в 10:00
23 июн в 10:00
$1 350 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Артем
    10 апреля 2024
    3 главных города Индии только для вас
    Спасибо большое Мохсину за прекрасную организацию тура. Он учёл все мои пожелания, поменял маршрут, предоставил отличного водителя и транспорт. В машине всегда был запас воды, что спасало в жару. Только положительные эмоции! Обязательно вернусь ещё!
    Спасибо большое Мохсину за прекрасную организацию тура. Он учёл все мои пожелания, поменял маршрут, предоставил отличногоСпасибо большое Мохсину за прекрасную организацию тура. Он учёл все мои пожелания, поменял маршрут, предоставил отличногоСпасибо большое Мохсину за прекрасную организацию тура. Он учёл все мои пожелания, поменял маршрут, предоставил отличногоСпасибо большое Мохсину за прекрасную организацию тура. Он учёл все мои пожелания, поменял маршрут, предоставил отличногоСпасибо большое Мохсину за прекрасную организацию тура. Он учёл все мои пожелания, поменял маршрут, предоставил отличного

Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «В апреле»

Самые популярные туры этой рубрики в Дели
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. 3 главных города Индии только для вас
  2. Сокровищница Индии: Дели, Джайпур, Агра и эротический храм Кхаджурахо
  3. Погружение в Индию: путешествие по городам и кулинарный мастер-класс
  4. К вершинам духовности: большое паломничество по индийским Гималаям
Какие места ещё посмотреть в Дели
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
  1. Тадж-Махал
  2. Храм Лотоса
  3. Президентский дворец
  4. Набережная
Сколько стоит тур в Дели в октябре 2024
Сейчас в Дели в категории "В апреле" можно забронировать 4 тура от 699 до 1 350. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Туры на русском языке в Дели (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 4 тура на 2024 год по теме «В апреле», 1 ⭐ отзыв, цены от $699. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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