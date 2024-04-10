5 дней
3 главных города Индии только для вас
Погрузиться в индийскую культуру и увидеть достопримечательности «Золотого треугольника»
Начало: Заберём вас из желаемого места (отеля/аэропорта) в...
22 окт в 08:00
27 окт в 08:00
$910 за человека
9 дней
Сокровищница Индии: Дели, Джайпур, Агра и эротический храм Кхаджурахо
Увидеть эротические скульптуры, объехать «золотой треугольник» Индии и покататься на слонах
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
22 окт в 08:00
23 окт в 08:00
$999 за человека
6 дней
Погружение в Индию: путешествие по городам и кулинарный мастер-класс
Узнать секреты могольской кухни, проводить закат в Тадж-Махале и познакомиться с ремёслами
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
22 окт в 08:00
23 окт в 08:00
$699 за человека
14 дней
К вершинам духовности: большое паломничество по индийским Гималаям
Посетить резиденцию Далай-ламы и усадьбу Рериха, увидеть Ганга Аарти и узнать прогноз астролога
Начало: Аэропорт Дели, время зависит от вашего рейса
28 апр в 10:00
23 июн в 10:00
$1 350 за человека
Последние отзывы на туры
- ААртем10 апреля 2024Спасибо большое Мохсину за прекрасную организацию тура. Он учёл все мои пожелания, поменял маршрут, предоставил отличного водителя и транспорт. В машине всегда был запас воды, что спасало в жару. Только положительные эмоции! Обязательно вернусь ещё!
Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «В апреле»
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