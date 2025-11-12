Встретим вас у аэропорта Дели с гирляндой цветов — так традиционно приветствуют гостей в Индии. Сразу поедем в розовый город — сказочный Джайпур (4 часа в пути с остановкой на завтрак).

По прибытии разместимся в номерах, немного отдохнём, а затем отправимся на прогулку. Начнём с комплекса Галта, который находится в узкой расщелине между скалами. Его называют храмом обезьян: на территории обитают более 5 тысяч мартышек.

Далее — визит к астрологу, который расскажет о вашем характере, карьерных перспективах, отношениях и здоровье, возможном будущем. Также он порекомендует, как можно улучшить жизнь, в том числе с помощью ритуалов.

Джайпур славится не только красочной архитектурой, но и ремёслами, и вы познакомитесь с несколькими из них. Например, узнаете об искусстве миниатюр, сочетающем персидские и раджастханские традиции. А также увидите уникальную технику окрашивания тканей, передаваемую из поколения в поколение: натуральные красители делают из растений, минералов и даже насекомых.

Поужинаем под открытым небом традиционными блюдами, слушая фолк-музыку. Вернёмся в отель и отдохнём.