Вас ждет очаровательная культурная одиссея. Вы исследуете золотые сокровища разнообразного наследия Индии — от величественных дворцов до священных храмов.

Что вас ждет

Первый день тура мы проведем в Дели. Вы сможете исследовать главные достопримечательности города. Посетите Кутуб-Минар и знаменитые рынки Чандни Чоук, сделайте покупки и поужинайте в ресторане традиционной кухни. Далее наш путь лежит в Агру, которую еще называют городом мрамора. Именно здесь находится знаменитый и величественный Тадж-Махал, также вы посетите гробницу Итмад-уд-Даулы. Затем мы отправимся в Пушкар, где вас ждет верблюжье сафари и экскурсия по религиозным местам города. После мы попадем в Джайпур, где посетим два форта, несколько дворцов и другие известные достопримечательности. Важно знать• Возьмите с собой действительное удостоверение личности с фотографией.

Тадж-Махал закрыт в пятницу.