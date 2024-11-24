Наше путешествие станет для вас настоящей культурной одиссеей. Вы найдете и увидите сокровища Индии — от достопримечательностей Дели до великолепия Тадж-Махала.
Также вы побываете в Пушкаре, где сможете посетить верблюжье сафари и исследовать религиозные святыни города, а после отправитесь в Джайпур с его фортами и дворцами.
Также вы побываете в Пушкаре, где сможете посетить верблюжье сафари и исследовать религиозные святыни города, а после отправитесь в Джайпур с его фортами и дворцами.
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00
Описание тура
Вас ждет очаровательная культурная одиссея. Вы исследуете золотые сокровища разнообразного наследия Индии — от величественных дворцов до священных храмов.
Что вас ждет
Первый день тура мы проведем в Дели. Вы сможете исследовать главные достопримечательности города. Посетите Кутуб-Минар и знаменитые рынки Чандни Чоук, сделайте покупки и поужинайте в ресторане традиционной кухни. Далее наш путь лежит в Агру, которую еще называют городом мрамора. Именно здесь находится знаменитый и величественный Тадж-Махал, также вы посетите гробницу Итмад-уд-Даулы. Затем мы отправимся в Пушкар, где вас ждет верблюжье сафари и экскурсия по религиозным местам города. После мы попадем в Джайпур, где посетим два форта, несколько дворцов и другие известные достопримечательности. Важно знать• Возьмите с собой действительное удостоверение личности с фотографией.
Тадж-Махал закрыт в пятницу.
Понедельник вторник среда Четверг Пятница Суббота воскресенье
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Тур без проживания в отеле
|от $359
|Тур «все включено» с 3-звездочными отелями
|от $559
|Тур «все включено» с 4-звездочными отелями
|от $699
|Тур «все включено» с 5-звездочными отелями
|от $999
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старый и Нью-Дели
- Агра
- Джайпур
- Пушкар
Что включено
- Проживание 6 ночей в двухместном номере (если выбран вариант «все включено» из ценовой категории)
- Ежедневный завтрак «шведский стол»
- Встреча и выезд из аэропорта на автомобиле с кондиционером и водителем
- Помощь при приезде и отъезде
- Частный англоговорящий гид
- Поездка на конной повозке в Тадж-Махале
- Поездка на джипе к форту Амбер в Джайпуре
- Все экскурсии и трансфер на автомобиле с кондиционером и опытным водителем
- Плата за проезд, парковка, расходы водителя
- Бутылки с минеральной водой в машине
- Все остальные применимые налоги
Что не входит в цену
- Любые расходы, связанные с неудачными обстоятельствами, такими как отмена/задержка рейса/повышение стоимости билета или по любой другой аналогичной причине или стихийным бедствием
- Расходы личного характера, Т.Е. стирка, телефонные звонки, безалкогольные/крепкие напитки, питание, чаевые и денежные вознаграждения и т.д.
- Входные билеты в достопримечательности
- Плата за фото у достопримечательностей
- Все, что не упомянуто в разделе «Что включено»
- Доплата, действующая в период Нового года/Рождества
Место начала и завершения?
Нью-Дели
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник вторник среда Четверг Пятница Суббота воскресенье
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Для регистрации памятника необходимо иметь при себе действительное удостоверение личности с фотографией
- Для получения электронной визы подайте заявку по этой ссылке: https://indianvisaonline gov. in/evisa/tvoa. html
- Тадж-Махал закрыт в пятницу
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Дели
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