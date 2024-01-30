3 дня
3 дня в Индии: незабываемое путешествие по Агре и Джайпуру
Погрузитесь в мир величественных памятников и яркой культуры Индии с индивидуальным туром, который оставит незабываемые впечатления
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
«После завтрака отправимся на мраморные фабрики, где узнаем о процессе инкрустации мрамора, купим сувениры»
3 ноя в 08:00
4 ноя в 08:00
$399 за человека
8 дней
Как в Болливуде: тур по городам с посещением индийской свадьбы
Побывать на текстильной фабрике, обучиться тонкостям мехенди и стать частью большого праздника
Начало: Аэропорт Дели, время прибытия ваших рейсов
«Затем посетим текстильную фабрику, где создаются настоящие шедевры — традиционные сари»
25 ноя в 08:00
26 ноя в 08:00
$980 за человека
7 дней
Индийское трио: Дели, Агра и Джайпур с посещением ремесленников и мраморной фабрики
Побывать на световом и музыкальном шоу и прокатиться в конной повозке у Тадж-Махала
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
«Побываем в легендарном месте, сделаем эффектные фотографии, прокатимся в конной повозке и продолжим экскурсию по городу посещением Агра Форта и мраморных фабрик»
3 ноя в 08:00
4 ноя в 08:00
$799 за человека
Последние отзывы на туры
- ВВиктория30 января 2024Путешествие командой друзей в Агру и Джайпур. Некоторые из нашей компании уже бывали в Индии, на побережье. В этот отпуск нам
Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Фабрики и заводы»
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Сколько стоит тур в Дели в октябре 2024
Сейчас в Дели в категории "Фабрики и заводы" можно забронировать 3 тура от 399 до 980. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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