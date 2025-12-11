Мои заказы

Для иностранцев – туры в Дели

Найдено 3 тура в категории «Для иностранцев» в Дели на русском языке, цены от $399, скидки до 20%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Тигры в дикой природе: заповедная и популярная Индия
На машине
8 дней
-
15%
6 отзывов
Незабываемый тур по Индии: Дели, Джайпур, Агра, джунгли с тиграми, Тадж-Махал и многое другое. Погружение в культуру и природу с комфортом
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
14 дек в 08:00
15 дек в 08:00
$899$1057 за человека
В Индию на выходные в гости к местному другу: Дели и Агра
На машине
3 дня
-
20%
Погрузитесь в уникальную атмосферу Индии, посетив её сердце - Дели и Агру, вместе с вашим новым местным другом
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
14 дек в 08:00
15 дек в 08:00
$399$498 за человека
Индивидуальный тур по стране контрастов: Золотой треугольник и Амритсар
На машине
9 дней
Посетить значимые места, увидеть церемонию отбоя у границы с Пакистаном и святыню сикхов
Начало: Заберём вас из желаемого места (отеля/аэропорта) в...
14 дек в 08:00
18 дек в 08:00
$1080 за человека

Какие места ещё посмотреть в Дели
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Тадж-Махал
  2. Храм Лотоса
  3. Агра-форт
  4. Президентский дворец
  5. Кутб-Минар
  6. Набережная
  7. Джантар-Мантар
  8. Рынок специй
Сколько стоит тур в Дели в декабре 2025
