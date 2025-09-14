Индивидуальная
до 4 чел.
Две стороны Мумбаи: Болливуд и трущобы Дхарави
Погружение в жизнь Мумбаи: от трущоб Дхарави до блеска Болливуда. Узнайте, как живут и работают местные жители, и почувствуйте атмосферу индийского кино
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
15 сен в 08:00
$220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Мумбаи: Тихие уголки и медитация
Мумбаи - город контрастов. В этой экскурсии вы посетите тихие храмы, парки и пещеры, где сможете насладиться спокойствием и красотой природы
Начало: У вашего отеля в городе Мумбаи
Завтра в 08:00
15 сен в 08:00
$220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Мумбаи - в горный район Лонавала: пещеры, храмы и форт
Отправьтесь в захватывающее путешествие из Мумбаи в Лонавала. Посетите древние пещеры, индуистские храмы и стратегический форт, наслаждаясь живописными видами
Начало: У вашего отеля
15 сен в 08:00
16 сен в 08:00
$320 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по историческому Мумбаи
Погрузитесь в атмосферу старого Мумбаи, исследуя его колониальные жемчужины. Уникальная возможность увидеть знаменитые достопримечательности города
Начало: У отеля «Тадж-Махал»
15 сен в 09:00
16 сен в 09:00
$151 за всё до 4 чел.
